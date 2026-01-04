Prima pagină » Actualitate » Ce ne face să renunţăm la proiectele noastre după Revelion. De la 1 ianuarie nu mai…

Ce ne face să renunţăm la proiectele noastre după Revelion. De la 1 ianuarie nu mai…

04 ian. 2026, 20:49, Actualitate
Ce ne face să renunţăm la proiectele noastre după Revelion. De la 1 ianuarie nu mai...

La început de an, oameni de toate felurile, credințe, culturi, își fac planuri peste planuri. Dar câte dintre ele le ducem la bun sfârşit? De obicei, renunţăm la cele mai multe obiective în maximum trei săptămâni. Este o  temă recurentă, de luni mă las de fumat, mă apuc de învătat, nu mai beau etc. Psihologii spun că asta înseamnă că trebuie să fim mai realişti atunci când ni le propunem ca să nu fim dezamăgiţi.

Ne-am propus la început de an să mâncăm mai sănătos, să facem sport sau să fim mai organizați. Statisticile arată însă că 8 din 10 români renunță la rezoluții chiar din primele săptămâni. Specialiștii spun că problema nu e lipsa motivației, ci obiectivele prea ambițioase. Rezoluțiile realiste au cele mai mari șanse să fie duse până la capăt.

„Una este să ne setăm niște așteptări destul de mari și fără să avem un plan, o structura, le setăm emoțional mai degraba în loc să le tratăm cu mai multă obiectivitate. De multe ori asta e cel mai greu, să schimbăm un comportament. Că atunci când vrem un obiectiv, trebuie sa renuntăm la o parte din obiceiurile noastre cu care ne-am obișnuit până acum”, a declaratIrina Budacă Zamfirescu, psiholog. Studiile arată că o persoană își stabilește aceleaşi obiective de aproximativ zece ori înainte de a renunța complet la ele.

Recomandarea video

Mediafax
Fermierii anunță un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan! „Agricultura riscă un colaps generalizat”
Digi24
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
Cancan.ro
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Prosport.ro
Soția lui Messi a interzis-o pe bomba sexy la meciul starului argentinian şi a blocat-o pe toate rețelele de socializare
Adevarul
Cine este generalul criminal de război trimis de Putin în Venezuela pentru a conduce peste 120 de soldați ruși. Sprijină regimul lui Maduro
Mediafax
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la adresa jurnaliștilor
Click
Mircea Badea dezvăluie singura lui teamă. „E foarte aproape de panică”
Digi24
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți
Cancan.ro
ANAF a făcut anunțul: ce datorii vor fi șterse. Sumele NU mai trebuie plătite
Ce se întâmplă doctore
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Frica de abandon: rădăcini, manifestări și drumul spre vindecare
SPORT Un jurnalist britanic dezminte informațiile despre boala gravă pe care ar avea-o Dan Petrescu: „Tocmai am vorbit cu el și mi-a spus că nu are cancer”
21:37
Un jurnalist britanic dezminte informațiile despre boala gravă pe care ar avea-o Dan Petrescu: „Tocmai am vorbit cu el și mi-a spus că nu are cancer”
RĂZBOI Trump îi transmite președintelui Columbiei „să-și păzească fundul”. Următoarele ținte ale expansiunii SUA: Columbia și Cuba
20:15
Trump îi transmite președintelui Columbiei „să-și păzească fundul”. Următoarele ținte ale expansiunii SUA: Columbia și Cuba
DECES A murit Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank. Supraviețuitoarea Holocaustului avea 96 de ani
19:46
A murit Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank. Supraviețuitoarea Holocaustului avea 96 de ani
LIVE 🚨 Maduro arestat. Rubio: “Alegeri? Sunt premature” / Armata de la Caracas respinge „ocupația” SUA și solicită eliberarea lui Maduro
18:38
🚨 Maduro arestat. Rubio: “Alegeri? Sunt premature” / Armata de la Caracas respinge „ocupația” SUA și solicită eliberarea lui Maduro
CONTROVERSĂ Atacul american asupra Venezuelei stârnește temeri privind o viitoare preluare a Groenlandei. Danemarca: „Cerem respect total“
17:34
Atacul american asupra Venezuelei stârnește temeri privind o viitoare preluare a Groenlandei. Danemarca: „Cerem respect total“
SĂNĂTATE Profesorul Constantin Dulcan. Cum alege creierul între bine și rău: „Unele cuvinte ne ajută, altele ne îmbolnăvesc”
17:26
Profesorul Constantin Dulcan. Cum alege creierul între bine și rău: „Unele cuvinte ne ajută, altele ne îmbolnăvesc”

Cele mai noi