La început de an, oameni de toate felurile, credințe, culturi, își fac planuri peste planuri. Dar câte dintre ele le ducem la bun sfârşit? De obicei, renunţăm la cele mai multe obiective în maximum trei săptămâni. Este o temă recurentă, de luni mă las de fumat, mă apuc de învătat, nu mai beau etc. Psihologii spun că asta înseamnă că trebuie să fim mai realişti atunci când ni le propunem ca să nu fim dezamăgiţi.

Ne-am propus la început de an să mâncăm mai sănătos, să facem sport sau să fim mai organizați. Statisticile arată însă că 8 din 10 români renunță la rezoluții chiar din primele săptămâni. Specialiștii spun că problema nu e lipsa motivației, ci obiectivele prea ambițioase. Rezoluțiile realiste au cele mai mari șanse să fie duse până la capăt.

„Una este să ne setăm niște așteptări destul de mari și fără să avem un plan, o structura, le setăm emoțional mai degraba în loc să le tratăm cu mai multă obiectivitate. De multe ori asta e cel mai greu, să schimbăm un comportament. Că atunci când vrem un obiectiv, trebuie sa renuntăm la o parte din obiceiurile noastre cu care ne-am obișnuit până acum”, a declaratIrina Budacă Zamfirescu, psiholog. Studiile arată că o persoană își stabilește aceleaşi obiective de aproximativ zece ori înainte de a renunța complet la ele.