Ce răspuns i-a dat o angajată din Generația Z managerului care a numit-o „antisocială" pentru că purta căști în urechi
foto ilustrativa: sursa foto: Envato
Unii oameni lucrează puțin diferit față de alții. De exemplu, în timp ce unii angajați prosperă într-un mediu de birou aglomerat, plin de conversații și interacțiune constantă, alții au performanțe mai bune într-un spațiu de lucru liniștit, unde distragerile sunt reduse la minimum. Cu toate acestea, unele locuri de muncă leagă adesea productivitatea de comunicarea persistentă și de prezența alături de echipa de la birou 24/7, în timp ce angajații distanți sau rezervați pot fi văzuți ca fiind dezinteresați, neprietenoși și necooperanți.

Recent, coach-ul de carieră Simon Ingari a împărtășit o poveste similară despre un astfel de angajat din Generația Z în secțiunea sa de profil, scrie Economictimes.

Conform postării, problema a început atunci când un manager și-a exprimat îngrijorarea cu privire la obiceiul unei angajate din Generația Z de a purta căști pe tot parcursul zilei de lucru. Managerul a considerat că utilizarea constantă a căștilor într-un mediu de birou comun o făcea pe angajată să pară „antisocială” și deconectată de echipă. Din perspectiva managerului, comportamentul sugera că era închisă în sine și nu dorește să interacționeze cu colegii.

Angajata, însă, a clarificat că folosea căștile pentru a-și îmbunătăți concentrarea și productivitatea. Ea a explicat că mediul de la birou era adesea zgomotos și plin de conversații, ceea ce ducea la o supraîncărcare senzorială, îngreunându-i concentrarea asupra sarcinilor. Căștile au ajutat la blocarea zgomotului excesiv și i-au permis să lucreze mai eficient.

Pe măsură ce discuția a continuat, managerul a dezvăluit că problema îi fusese adusă în atenție de către alții de la locul de muncă, sugerând că colegii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la comportamentul angajatului. Ca răspuns, angajata a susținut că nevoia ei de căști provenea din modul în care procesa stimulii senzoriali. Ea a subliniat că nu toți angajații experimentează distragerile de la locul de muncă în același mod și că unii indivizi necesită mecanisme diferite de adaptare pentru a rămâne productivi.

Dar managerul a rămas neconvins, argumentând că alți membri ai echipei reușeau să își îndeplinească sarcinile fără a se baza pe căști. Managerul a mai afirmat că purtarea căștilor toată ziua ar putea transmite un „mesaj greșit” care l-ar putea obliga să le permită și altora să facă același lucru. Angajata a replicat, subliniind că nu cerea un tratament special sau privilegii la locul de muncă. În schimb, își dorea pur și simplu libertatea de a utiliza un instrument care să îi permită să își îndeplinească sarcinile în mod productiv.

Încercând să găsească o cale de mijloc, angajata a sugerat să lucreze de acasă în zilele care necesită o concentrare profundă și neîntreruptă. Managerul, însă, a respins propunerea, afirmând că se așteaptă ca angajații să fie prezenți fizic la birou. Confruntată cu alternative limitate, angajata și-a menținut poziția, afirmând cu siguranță că, dacă lucrul de acasă nu este posibil, atunci nu are altă opțiune decât să continue să poarte căști.

