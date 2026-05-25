Prima pagină » Știri externe » Aleksandar Vucic anunță că ar putea renunța la funcția de președinte al Serbiei. „Este posibil să demisionez în curând”

Aleksandar Vucic anunță că ar putea renunța la funcția de președinte al Serbiei. „Este posibil să demisionez în curând”

Aleksandar Vucic anunță că ar putea renunța la funcția de președinte al Serbiei. „Este posibil să demisionez în curând”
Galerie Foto 6
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că mandatul său se apropie de final și că ar putea demisiona. Șeful de stat a precizat că nu dorește să-și scurteze mandatul așa cum a făcut-o fostul președintele Boris Tadić: „printr-o formulare fără sens, pentru că ori demisionezi, ori rămâi președinte până la sfârșitul mandatului”.

Tadić a demisionat în 2012, cu zece luni înainte de sfârșitul mandatului său. Într-o declarație adresată jurnaliștilor în timpul unei vizite la Beijing, Vučić a declarat că mandatul său prezidențial se apropie de sfârșit și a sugerat că s-ar putea retrage anticipat, relatează Vraje News.

„Așadar, este posibil să demisionez în curând”, a declarat Vučić, duminică, reporterilor de la Beijing, la începutul vizitei sale în China.

El a mai spus că unele adunări, referindu-se la cea de sâmbătă de la Slavija, nu pot provoca îngrijorare, mai ales când nu au un conținut bine gândit, sunt goale și nu sunt deosebit de numeroase. Acesta a acuzat organizatorii mitingului din weekend de incidentele care au avut loc după ce acesta s-a încheiat.

Vučić a precizat că trei agenții au furnizat estimări privind numărul celor prezenți la proteste, care variau între 30.500 și 34.300, și că „am acceptat estimarea cea mai mare”, deși, a subliniat el, datele exacte arată că au fost puțin sub 34.000 de persoane prezente.

El a declarat că Partidul Progresist Sârb va organiza mitinguri în perioada 26-28 iunie, dar că „mai importante decât numărul participanților sunt mesajele care vor fi transmise cetățenilor cu această ocazie”.

Zeci de mii de persoane au protestat sâmbătă în centrul Belgradului, cerând alegeri anticipate și încheierea guvernării președintelui sârb Aleksandar Vučić. Manifestația a degenerat în confruntări între protestatari și forțele de ordine, care au intervenit cu gaze lacrimogene și grenade asurzitoare, informează Reuters.

Sâmbătă, autoritățile au suspendat total circulația feroviară pe tot teritoriul Serbiei.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Belgrad sub asediu. Autoritățile au suspendat total circulația feroviară pe tot teritoriul Serbiei. Motivul, protestele devastatoare ale studenților

Proteste violente în Serbia: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Belgrad și cer plecarea președintelui Aleksandar Vučić

Încă o țară europeană vrea să interzică rețelele de socializare pentru adolescenți. Proiectul a ajuns în Parlament

Recomandarea video

Citește și

PACE ÎN IRAN Iranul raportează progrese în negocierile cu SUA, dar anunță că va impune taxe pentru tranzitul navelor în Strâmtoarea Ormuz
13:06
Iranul raportează progrese în negocierile cu SUA, dar anunță că va impune taxe pentru tranzitul navelor în Strâmtoarea Ormuz
INEDIT O femeie din Austria a supraviețuit în mod miraculos după ce parapanta i-a fost lovită de un avion turistic
12:21
O femeie din Austria a supraviețuit în mod miraculos după ce parapanta i-a fost lovită de un avion turistic
FLASH NEWS Ce este racheta balistică „Oreșnik” cu care Rusia a bombardat Ucraina. Moscova susține că poate lovi ținte din întreaga Europă în câteva minute, iar interceptarea este imposibilă
12:02
Ce este racheta balistică „Oreșnik” cu care Rusia a bombardat Ucraina. Moscova susține că poate lovi ținte din întreaga Europă în câteva minute, iar interceptarea este imposibilă
CONTROVERSĂ „Jocurile Olimpice pe steroizi”, competiția care zguduie lumea sportului. Reguli fără precedent și milioane de dolari puse în joc
11:53
„Jocurile Olimpice pe steroizi”, competiția care zguduie lumea sportului. Reguli fără precedent și milioane de dolari puse în joc
FLASH NEWS Avioanele viitorului prind contur: inteligența articifială învață să piloteze avioane și să comunice cu turnurile de control
11:20
Avioanele viitorului prind contur: inteligența articifială învață să piloteze avioane și să comunice cu turnurile de control
FLASH NEWS Marco Rubio temperează entuzismul unui posibil acord rapid SUA-Iran: „Dosarul nuclear nu se încheie în 72 de ore”
10:38
Marco Rubio temperează entuzismul unui posibil acord rapid SUA-Iran: „Dosarul nuclear nu se încheie în 72 de ore”
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile au ajuns să le facă din cauza sărăciei
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
SURSE Surpriza lui Nicușor Dan. Cine e favorit pentru funcția de prim-ministru
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
25 mai 1949, ziua în care comuniștii decid construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră. Inițiativa construcției i-ar fi fost sugerată lui Gheorghe Gheorghiu-Dej chiar de către Stalin
Digi24
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Afectează sauna fertilitatea masculină? Ce spun specialiștii
FLASH NEWS Sfatul lui Traian Băsescu pentru tineri: „Să nu vă duceți în politică până când nu ați învățat o meserie”
13:50
Sfatul lui Traian Băsescu pentru tineri: „Să nu vă duceți în politică până când nu ați învățat o meserie”
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
13:42
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
SCANDAL Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”
13:37
Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”
UTILE De ce să pui folie de aluminiu la ferestre, începând chiar de azi, potrivit experților
13:30
De ce să pui folie de aluminiu la ferestre, începând chiar de azi, potrivit experților
INFRASTRUCTURĂ Ciprian Ciucu a evaluat Bucureștiul cu nota 7. Ce plan are pentru transformarea Capitalei în următorii 10 ani
13:24
Ciprian Ciucu a evaluat Bucureștiul cu nota 7. Ce plan are pentru transformarea Capitalei în următorii 10 ani
METEO Cum va fi vremea de Ziua Copilului în România. De mulți ani nu a mai fost așa
13:17
Cum va fi vremea de Ziua Copilului în România. De mulți ani nu a mai fost așa

Cele mai noi

Trimite acest link pe