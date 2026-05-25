Aleksandar Vucic anunță că ar putea renunța la funcția de președinte al Serbiei. „Este posibil să demisionez în curând”

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că mandatul său se apropie de final și că ar putea demisiona. Șeful de stat a precizat că nu dorește să-și scurteze mandatul așa cum a făcut-o fostul președintele Boris Tadić: „printr-o formulare fără sens, pentru că ori demisionezi, ori rămâi președinte până la sfârșitul mandatului”.

Tadić a demisionat în 2012, cu zece luni înainte de sfârșitul mandatului său. Într-o declarație adresată jurnaliștilor în timpul unei vizite la Beijing, Vučić a declarat că mandatul său prezidențial se apropie de sfârșit și a sugerat că s-ar putea retrage anticipat, relatează Vraje News.

„Așadar, este posibil să demisionez în curând”, a declarat Vučić, duminică, reporterilor de la Beijing, la începutul vizitei sale în China.

El a mai spus că unele adunări, referindu-se la cea de sâmbătă de la Slavija, nu pot provoca îngrijorare, mai ales când nu au un conținut bine gândit, sunt goale și nu sunt deosebit de numeroase. Acesta a acuzat organizatorii mitingului din weekend de incidentele care au avut loc după ce acesta s-a încheiat.

Vučić a precizat că trei agenții au furnizat estimări privind numărul celor prezenți la proteste, care variau între 30.500 și 34.300, și că „am acceptat estimarea cea mai mare”, deși, a subliniat el, datele exacte arată că au fost puțin sub 34.000 de persoane prezente.

El a declarat că Partidul Progresist Sârb va organiza mitinguri în perioada 26-28 iunie, dar că „mai importante decât numărul participanților sunt mesajele care vor fi transmise cetățenilor cu această ocazie”.

Zeci de mii de persoane au protestat sâmbătă în centrul Belgradului, cerând alegeri anticipate și încheierea guvernării președintelui sârb Aleksandar Vučić. Manifestația a degenerat în confruntări între protestatari și forțele de ordine, care au intervenit cu gaze lacrimogene și grenade asurzitoare, informează Reuters.

Sâmbătă, autoritățile au suspendat total circulația feroviară pe tot teritoriul Serbiei.

