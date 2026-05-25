Prima pagină » Știri politice » Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”

Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”

Olga Borșcevschi
Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Extinderea parcului Tudor Arghezi, de pe bd. Metalurgiei din București, se va numi până la urmă Parcul Donald J Trump, așa cum a propus inițial edilul Daniel Băluță. Numele a fost ales în urma unui vot popular, susține primăria Sectorului 4, care a înființat și platforma. Paul Ene, consilier local USR în Sectorul 4, acuză municipalitatea că a manipulat votul în timpul nopții de sâmbătă, după ce în primele zile pe prima poziție se afla Maia Sandu.

Acuzații lansate de USR

Paul Ene susține că platforma pentru votarea propunerii a fost manipulată, după ce bucureștenii au optat masiv pentru Maia Sandu. Potrivit acestuia, deși până sâmbătă seara erau înregistrate aproximativ 30.000 de voturi, duminică dimineață erau deja 70.000.

„Omul nu se poate opri din furat nici când e vorba de un vot online. S-a supărat Băluță că îl ia lumea la mișto fiindcă se pune preș în fața administrației MAGA și a dat drumul unei consultări de fațadă, ca să arate că noi suntem hateri, iar lumea, în realitate, e fiartă să aibă un părculeț Donald Trump vizavi de Selgros Metalurgiei. Mare i-a fost mirarea când a văzut, după prima zi de vot, că oamenii chiar nu sunt de acord cu propunerea lui. Așa că a făcut ce știe să facă cel mai bine orice pesedist. A furat voturi”, a scris Paul Ene pe pagina de Facebook.

USR acuză apariția bruscă a 40.000 de voturi

„Deși până sâmbătă seara erau înregistrate aproximativ 30 de mii de voturi, duminică dimineață erau deja 70 de mii. Sunt sigur că, sâmbătă noaptea, lumea nu putea să se distreze liniștită fără ca fâșia de parc a lui Băluță să poarte numele lui Trump”, a explicat Paul Ene.

Consilierul local USR spune că sistemul de vot a fost nesigur și că s-au introdus mii de opțiuni false într-un interval de doar câteva ore pentru a schimba câștigătorul.

„Platforma de vot este o glumă în sine, la fel ca și securitatea acesteia. Majoritatea sistemelor de web filtering nu permiteau accesarea ei, iar în primele cinci zile de vot puteai vota cu adrese care nici măcar nu existau. Ba chiar mai mulți oameni au raportat că nu au putut vota, pentru că sistemul le spunea că adresa respectivă votase deja”, a explicat Paul Ene.

Extinderea Parcului Tudor Arghezi. Foto: Daniel Băluță / Facebook

„Lăsați parcul și patinoarul cu denumirile lor actuale”

„Domnule Băluță, înțeleg că nu mai aveți niciun contact cu realitatea și cu comunitatea pe care o administrați, așa că vă dau un sfat: lăsați parcul și patinoarul cu denumirile lor actuale și plecați în concediu. Din 2028 o să aveți tot timpul să vă jucați de-a importanța geostrategică.
P.S.: În comentarii aveți postarea lui Emanuel, care explică în detaliu cum a fost fraudat votul de pe platformă”, a adăugat el.

Platforma de vot a fost lansată pe 19 mai, după ce propunerea primarului Daniel Băluță ca parcul să se numească „Donald J Trump” a stârnit numeroase controverse.

La începutul votului, numele care erau în față erau Barack Obama sau Maia Sandu, apoi în ultimele zile, votul a crescut spectaculos pentru Donald Trump.

Gândul vă arăta AICI, cum arătau preferințele cetățenilor vizavi de acest aspect. Acum, după ce votarea online s-a încheiat, s-a ales, oficial, numele pe care spațiul verde îl va purta: „Donald Trump”. Numele președintelui american a primit 28.071 de voturi.

Primarul Daniel Băluță comunicase oricum, încă de acum câteva săptămâni, ambasadorului SUA că parcul se va numi Donald Trump.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Sfatul lui Traian Băsescu pentru tineri: „Să nu vă duceți în politică până când nu ați învățat o meserie”
13:50
Sfatul lui Traian Băsescu pentru tineri: „Să nu vă duceți în politică până când nu ați învățat o meserie”
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
13:42
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
PACE ÎN IRAN Iranul raportează progrese în negocierile cu SUA, dar anunță că va impune taxe pentru tranzitul navelor în Strâmtoarea Ormuz
13:06
Iranul raportează progrese în negocierile cu SUA, dar anunță că va impune taxe pentru tranzitul navelor în Strâmtoarea Ormuz
FLASH NEWS Victor Ponta: „Trebuie cât mai repede să avem un guvern care să țină cu România, nu cu străinii cum sunt USR-iștii de acum”
12:34
Victor Ponta: „Trebuie cât mai repede să avem un guvern care să țină cu România, nu cu străinii cum sunt USR-iștii de acum”
FLASH NEWS Sebastian Ghiță, acuze la adresa Oanei Gheorghiu: „Încearcă, fără a înțelege domeniul, să promoveze ideea Schwarz”/ “O fi terminat de numărat cele peste 60 de milioane de euro strânse din donațiile românilor?”
12:02
Sebastian Ghiță, acuze la adresa Oanei Gheorghiu: „Încearcă, fără a înțelege domeniul, să promoveze ideea Schwarz”/ “O fi terminat de numărat cele peste 60 de milioane de euro strânse din donațiile românilor?”
JUSTIȚIE Elena Udrea, din nou în fața instanței. Biroul de Turism pentru Tineret o acționează în judecată, în timp ce ANAF pregătește vânzarea averii în dosarul „Gala Bute”
12:02
Elena Udrea, din nou în fața instanței. Biroul de Turism pentru Tineret o acționează în judecată, în timp ce ANAF pregătește vânzarea averii în dosarul „Gala Bute”
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile au ajuns să le facă din cauza sărăciei
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
SURSE Surpriza lui Nicușor Dan. Cine e favorit pentru funcția de prim-ministru
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
25 mai 1949, ziua în care comuniștii decid construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră. Inițiativa construcției i-ar fi fost sugerată lui Gheorghe Gheorghiu-Dej chiar de către Stalin
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Afectează sauna fertilitatea masculină? Ce spun specialiștii

Cele mai noi

Trimite acest link pe