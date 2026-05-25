Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”

Extinderea parcului Tudor Arghezi, de pe bd. Metalurgiei din București, se va numi până la urmă Parcul Donald J Trump, așa cum a propus inițial edilul Daniel Băluță. Numele a fost ales în urma unui vot popular, susține primăria Sectorului 4, care a înființat și platforma. Paul Ene, consilier local USR în Sectorul 4, acuză municipalitatea că a manipulat votul în timpul nopții de sâmbătă, după ce în primele zile pe prima poziție se afla Maia Sandu.

Acuzații lansate de USR

Paul Ene susține că platforma pentru votarea propunerii a fost manipulată, după ce bucureștenii au optat masiv pentru Maia Sandu. Potrivit acestuia, deși până sâmbătă seara erau înregistrate aproximativ 30.000 de voturi, duminică dimineață erau deja 70.000.

„Omul nu se poate opri din furat nici când e vorba de un vot online. S-a supărat Băluță că îl ia lumea la mișto fiindcă se pune preș în fața administrației MAGA și a dat drumul unei consultări de fațadă, ca să arate că noi suntem hateri, iar lumea, în realitate, e fiartă să aibă un părculeț Donald Trump vizavi de Selgros Metalurgiei. Mare i-a fost mirarea când a văzut, după prima zi de vot, că oamenii chiar nu sunt de acord cu propunerea lui. Așa că a făcut ce știe să facă cel mai bine orice pesedist. A furat voturi”, a scris Paul Ene pe pagina de Facebook.

USR acuză apariția bruscă a 40.000 de voturi

„Deși până sâmbătă seara erau înregistrate aproximativ 30 de mii de voturi, duminică dimineață erau deja 70 de mii. Sunt sigur că, sâmbătă noaptea, lumea nu putea să se distreze liniștită fără ca fâșia de parc a lui Băluță să poarte numele lui Trump”, a explicat Paul Ene.

Consilierul local USR spune că sistemul de vot a fost nesigur și că s-au introdus mii de opțiuni false într-un interval de doar câteva ore pentru a schimba câștigătorul.

„Platforma de vot este o glumă în sine, la fel ca și securitatea acesteia. Majoritatea sistemelor de web filtering nu permiteau accesarea ei, iar în primele cinci zile de vot puteai vota cu adrese care nici măcar nu existau. Ba chiar mai mulți oameni au raportat că nu au putut vota, pentru că sistemul le spunea că adresa respectivă votase deja”, a explicat Paul Ene.

„Lăsați parcul și patinoarul cu denumirile lor actuale”

„Domnule Băluță, înțeleg că nu mai aveți niciun contact cu realitatea și cu comunitatea pe care o administrați, așa că vă dau un sfat: lăsați parcul și patinoarul cu denumirile lor actuale și plecați în concediu. Din 2028 o să aveți tot timpul să vă jucați de-a importanța geostrategică.

P.S.: În comentarii aveți postarea lui Emanuel, care explică în detaliu cum a fost fraudat votul de pe platformă”, a adăugat el.

Platforma de vot a fost lansată pe 19 mai, după ce propunerea primarului Daniel Băluță ca parcul să se numească „Donald J Trump” a stârnit numeroase controverse.

La începutul votului, numele care erau în față erau Barack Obama sau Maia Sandu, apoi în ultimele zile, votul a crescut spectaculos pentru Donald Trump.

Gândul vă arăta AICI, cum arătau preferințele cetățenilor vizavi de acest aspect. Acum, după ce votarea online s-a încheiat, s-a ales, oficial, numele pe care spațiul verde îl va purta: „Donald Trump”. Numele președintelui american a primit 28.071 de voturi.

Primarul Daniel Băluță comunicase oricum, încă de acum câteva săptămâni, ambasadorului SUA că parcul se va numi Donald Trump.

