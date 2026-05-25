De ce să pui folie de aluminiu la ferestre, începând chiar de azi, potrivit experților

sursa foto: Envato
Folia de bucătărie sau folia de aluminiu ar putea ajuta în aceste situații, spun experții, potrivit Express.

Cum meteorologii anunță val de căldură și în România, experții vin cu sfaturi utile. Mulți dintre noi vom căuta orice modalitate de a ne răcori și de a reduce temperatura în casă, de preferință cât mai ieftin posibil. Deși ventilatoarele nu răcoresc de fapt camerele, iar aerul condiționat funcționează, dar este foarte scump de utilizat, oamenii caută din ce în ce mai mult soluții ieftine și ușoare pentru a reduce temperatura.

Există însă un truc puțin cunoscut pentru a-ți menține casa răcoroasă, care necesită doar o rolă de folie de aluminiu sau folie de bucătărie în valoare de doar câțiva lei.

Oamenii care încearcă cu disperare să se răcorească i-au îndemnat pe alții să întindă folie de aluminiu și să o întindă la ferestre, în special la ferestrele expuse la lumina directă a soarelui.

În mod normal, când lumina directă a soarelui pătrunde printr-o fereastră, aceasta amplifică căldura soarelui și face casa și mai caldă, așa funcționează serele pentru a menține plantele calde în interior.

Însă folia funcționează reflectând soarele pe fereastră, trimițându-l înapoi în exterior.

Adam Pawson, directorul departamentului digital de la Safestyle, a declarat pentru Ideal Home: „Blocarea ferestrelor cu folie de aluminiu va ajuta la menținerea camerelor mai răcoroase din cauza căldurii, deoarece aceasta reflectă căldura înapoi în exterior.”

El a adăugat însă că sfatul funcționează cel mai bine pe exteriorul ferestrei: „Totuși, o greșeală pe care o fac oamenii este plasarea foliei pe interiorul ferestrei. Este foarte important să fiți atenți să plasați folia de aluminiu pe exteriorul ferestrelor, mai degrabă decât pe interior, pentru a preveni încălzirea excesivă a sticlei.”

Alte opțiuni includ menținerea ferestrelor deschise, dar cu draperiile trase, blocând astfel intrarea luminii solare directe. Dar acest lucru va încălzi ușor camera prin draperii, în timp ce folia reflectă mai mult soarele.

Vă puteți aminti că folia care reflectă căldura funcționează și iarna, după ce oamenii au fost sfătuiți să agațe benzi de folie de aluminiu în spatele caloriferelor pentru a le ajuta să reflecte căldura în cameră.

