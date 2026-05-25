Sfatul lui Traian Băsescu pentru tineri: „Să nu vă duceți în politică până când nu ați învățat o meserie”

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a luat parte la Zilele Studenților Timișoarei, eveniment care s-a desfășurat în perioada 21-23 mai 2026. Prezent în fața tinerilor, la seria de dezbateri Young Hub, fostul președinte le-a recomandat tinerilor să „învețe o meserie”, apoi să intre în politică.

Traian Băsescu a fost prezent în fața tinerilor în ziua de 22 mai 2026, întâlnirea având loc în spațiul ARChA, un loc special pentru comunitatea academică a Politehnicii timișorene. Este locul în care, în urmă cu 70 de ani, se desfășura prima revoltă studențească din România comunistă. Dialogul cu fostul președinte al României a atras o multitudine de tineri, iar evenimentul a fost moderat de jurnalistul Răzvan Moței.

Fostul șef de stat a discutat despre începuturile democrației românești de după Revoluție, precum și despre dificultățile întâmpinate de societate.

„Generația mea a avut responsabilitatea integrării României în NATO și în Uniunea Europeană. A fost un proces dificil, dar care a schimbat fundamental direcția țării”, a spus el.

„Politicianul liber este cel care are o meserie”

În dialogul cu studenții, Traian Băsescu le-a recomandat să se implice în viața civică și politică pe baza educației, experienței profesionale și independenței personale, nu din motive oportuniste sau conjuncturale.

„Recomandarea mea pentru studenți este să nu vă duceți în politică până când nu ați învățat o meserie, până nu v-ați asigurat o carieră. Nu vă bazați pe politică pentru a face carieră. Politicianul liber este cel care are o meserie. Eu am”, a spus Traian Băsescu, arată debanat.ro.

Întâlnirea a evidențiat interesul crescut al tinerilor pentru implicarea publică și dialogul civic. În final, discuțiile s-au concentrat pe provocările geopolitice, instabilitatea politică și riscurile economice, Traian Băsescu avertizând că deficitul de leadership afectează întreaga clasă politică europeană.

