The New York Times: Cannes devine rampa de lansare spre Oscar pentru filmul „Fjord”

Marele trofeu Palme d’Or a fost câștigat anul acesta de filmul Fjord, o dramă multilingvă semnată de Cristian Mungiu, care abordează tensiunile culturale și diferențele de mentalitate dintre societăți. Jurnalistul Kyle Buchanan de la The New York Times consideră că pelicula este una dintre cele care vor genera cele mai multe discuții în perioada următoare.

Cannes, tot mai important în drumul către Oscar

Potrivit editorialistului american, în ultimii ani, tot mai multe producții lansate la Cannes au ajuns ulterior printre favoritele de la Oscar. Filmul Parasite a schimbat complet percepția asupra festivalului după ce a câștigat atât Palme d’Or, cât și Oscarul pentru Cel mai bun film, devenind primul lungmetraj într-o altă limbă decât engleza care a obținut această distincție.

„Fjord”, în centrul controverselor

Filmul lui Cristian Mungiu pare deja unul dintre cele mai polarizante titluri ale anului. Sebastian Stan și Renate Reinsve interpretează doi părinți conservatori cărora autoritățile le iau copiii, într-o poveste despre ciocnirea valorilor culturale și morale.

Potrivit lui Buchanan, aproape toate filmele importante din competiție au împărțit publicul și criticii în tabere opuse, însă „Fjord” este considerat unul dintre cele mai discutate titluri ale ediției.

Producțiile recomandate după Cannes

Kyle Buchanan a evidențiat și câteva dintre filmele care l-au impresionat cel mai mult la această ediție. Printre ele se află The Black Ball, regizat de Javier Ambrossi și Javier Calvo, descris drept o epopee amplă care urmărește povești gay desfășurate pe parcursul unui secol. Criticul american a remarcat și The Man I Love, cu Rami Malek în rolul unui actor care trăiește drama epidemiei de SIDA în New York-ul anilor ’80.

AUTORUL RECOMANDĂ