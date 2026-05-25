Control judiciar pentru 4 persoane, după încăierarea din Centrul Vechi între ucraineni și motocicliști. Filmul oficial al bătăii cu pumni, picioare și sticle

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București a dispus demararea controlului judiciar în cazul a patru persoane, după încăierarea din Centrul Vechi între ucraineni și români. Măsura a fost dispusă pe o perioadă de 60 de zile.

În urma actelor de violență care au avut loc în Centrul Vechi din București, autoritățile au dispus măsuri.

„La data de 23.05.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București, în urma cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Poliția Sectorului 3, Secția 27 Poliție, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de: – inculpatul G.C., cetățean român, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de lovire sau alte violențe (persoane vătămate L.S. și T.D. – cetățeni ucraineni) și a unei infracțiuni de tulburarea ordinii și liniștii publice;

– inculpatul R.V., cetățean român, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe (persoană vătămată G.A. – cetățean ucrainean) și tulburarea ordinii și liniștii publice;

– inculpatul L.S., cetățean ucrainean, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe (persoană vătămată J.A.. – cetățean român) și tulburarea ordinii și liniștii publice;

– inculpatul G.A., cetățean ucrainean, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe (persoană vătămată G.C. – cetățean român) și tulburarea ordinii și liniștii publice”, arată comunicatul oficial.

Filmul oficial al bătăii cu pumni, picioare și sticle

Incidentul a avut loc în noaptea zilei de 22 mai 2026, în jurul orei 02:25, când, în urma unui conflict spontan, un cetățean român, G.C., îl lovește cu pumnul pe T.D., cetățean ucrainen. La 2 minute distanță, un scaun a fost aruncat în direcția lui L.S., alt cetățean ucrainean. A fost lovit în zona capului. Cetățeanul ucrainean L.S. l-a lovit cu pumnul pe J.A., cetățean român.

Tot la ora 02:27, inculpatul R.V., cetățean român, a lovit cu o sticlă, la nivelul capului, pe persoana vătămată G.A, cetățean ucrainean. Inculpatul G.A. a lovit cu piciorul la nivelul abdomenului pe persoana vătămată G.C., cauzându-i suferințe fizice.

„De asemenea, la data de 23.05.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de cei patru inculpați, pentru o perioadă de 60 de zile. Cu privire la inculpații G.C. și R.V., cetățeni români, s-a dispus respectarea de către aceștia, pe durata măsurii controlului judiciar, a obligațiilor de a nu părăsi teritoriul României și de a nu se deplasa în zona Centrului Vechi București. În ceea ce îi privește pe inculpații L.S. și G.A, cetățeni ucraineni, s-a dispus respectarea de către aceștia, pe durata măsurii controlului judiciar, a obligațiilor de a nu participa la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice și de a nu se deplasa în zona Centrului Vechi București. Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București și D.G.P.M.B. – Poliția Sectorului 3 – Secția 27 Poliție”, transmit autoritățile.

