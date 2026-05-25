Prima pagină » Știri externe » Premierul Donald Tusk al Poloniei pierde un aliat cheie: Primarul Cracoviei, demis prin referendum după o campanie a dreptei

Premierul Donald Tusk al Poloniei pierde un aliat cheie: Primarul Cracoviei, demis prin referendum după o campanie a dreptei

Premierul Donald Tusk al Poloniei pierde un aliat cheie: Primarul Cracoviei, demis prin referendum după o campanie a dreptei
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a suferit, duminică, o înfrângere majoră. Alegătorii din Cracovia au susținut, într-o proporție covârșitoare, o campanie a dreptei pentru demiterea primarului liberal Aleksander Miszalski. Potrivit analiștilor Politico, acest rezultat ar putea inspira inițiative similare și în alte părți ale Poloniei.

Miszalski, politician al Coaliției Civice și șef al biroului regional al partidului, a fost ales în 2024 pe baza unui program axat pe politici urbane ecologice similare celor adoptate de primarul Varșoviei, Rafał Trzaskowski.

Bazându-se pe nemulțumirea crescândă față de restricțiile de mediu planificate și de majorarea tarifelor de parcare, la începutul acestui an, partidul de opoziție Lege și Justiție (PiS) și partidul de extremă dreapta Confederația au lansat o campanie la nivel local și au strâns peste 130.000 de semnături pentru demiterea primarului, pe care l-au descris ca fiind un tehnocrat de elită, rupt de realitate.

Un referendum a fost organizat duminică, la care aproape 30% dintre alegătorii cu drept de vot au participat. Dintre cei care au votat, 97,93% s-au pronunțat în favoarea destituirii primarului, în timp ce puțin sub 2,1% s-au opus.

Mai exact, pentru ca referendumul să fie valid, cel puțin 158.555 de locuitori au fost nevoiți să voteze. 171.581 de persoane au votat în favoarea revocării lui Aleksander Miszalski, în timp ce doar 3.631 de locuitori au votat împotrivă.

Într-o postare pe X, Miszalski a acceptat rezultatele, subliniind că „democrația locală înseamnă tocmai faptul că locuitorii au ultimul cuvânt”.

„Nu am reușit să realizez tot ce mi-am propus”, a adăugat el. „Știu, de asemenea, că anumite decizii, precum și emoțiile legate de acestea, au făcut ca mulți locuitori să-și piardă încrederea în mine.”

Aleksander Miszalski își pierde funcția după doar doi ani de mandat.

Rezultatele referendumului reprezintă o victorie importantă pentru PiS și Confederație, care prezintă revocarea din Cracovia drept primul pas dintr-o campanie mai amplă menită să pună sub semnul întrebării administrațiile urbane liberale. Partidul Coaliția Civică al lui Tusk controlează capitala Varșovia și majoritatea capitalelor regionale, iar prin vizarea administrațiilor locale, dreapta poloneză vede o modalitate de a contesta guvernarea prim-ministrului la nivel național, scrie Politico.

Într-o postare rară pe X, liderul PiS, Jarosław Kaczyński, a salutat rezultatele de la Cracovia, despre care a afirmat că sunt „doar începutul”.

„Acest guvern distruge și pune sub semnul întrebării tot ceea ce ține de democrație”, a scris el. „De aceea, locuitorii din Cracovia le-au arătat cartonașul roșu. Felicit toți locuitorii din Cracovia care au refuzat să se lase intimidați și luptă pentru orașul lor.”

 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Orașul de basm desemnat cea mai ieftină destinație din Europa. Este supranumit „Orașul celor o sută de turnuri”

Polonia vrea extrădarea fostului ministru al Justiției, Zbigniew Ziobro, care a fugit în SUA și s-a angajat în presă, deși încă este deputat

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Aleksandar Vucic anunță că ar putea renunța la funcția de președinte al Serbiei. „Este posibil să demisionez în curând”
13:15
Aleksandar Vucic anunță că ar putea renunța la funcția de președinte al Serbiei. „Este posibil să demisionez în curând”
PACE ÎN IRAN Iranul raportează progrese în negocierile cu SUA, dar anunță că va impune taxe pentru tranzitul navelor în Strâmtoarea Ormuz
13:06
Iranul raportează progrese în negocierile cu SUA, dar anunță că va impune taxe pentru tranzitul navelor în Strâmtoarea Ormuz
INEDIT O femeie din Austria a supraviețuit în mod miraculos după ce parapanta i-a fost lovită de un avion turistic
12:21
O femeie din Austria a supraviețuit în mod miraculos după ce parapanta i-a fost lovită de un avion turistic
FLASH NEWS Ce este racheta balistică „Oreșnik” cu care Rusia a bombardat Ucraina. Moscova susține că poate lovi ținte din întreaga Europă în câteva minute, iar interceptarea este imposibilă
12:02
Ce este racheta balistică „Oreșnik” cu care Rusia a bombardat Ucraina. Moscova susține că poate lovi ținte din întreaga Europă în câteva minute, iar interceptarea este imposibilă
CONTROVERSĂ „Jocurile Olimpice pe steroizi”, competiția care zguduie lumea sportului. Reguli fără precedent și milioane de dolari puse în joc
11:53
„Jocurile Olimpice pe steroizi”, competiția care zguduie lumea sportului. Reguli fără precedent și milioane de dolari puse în joc
FLASH NEWS Avioanele viitorului prind contur: inteligența articifială învață să piloteze avioane și să comunice cu turnurile de control
11:20
Avioanele viitorului prind contur: inteligența articifială învață să piloteze avioane și să comunice cu turnurile de control
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile au ajuns să le facă din cauza sărăciei
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
SURSE Surpriza lui Nicușor Dan. Cine e favorit pentru funcția de prim-ministru
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
25 mai 1949, ziua în care comuniștii decid construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră. Inițiativa construcției i-ar fi fost sugerată lui Gheorghe Gheorghiu-Dej chiar de către Stalin
Digi24
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Afectează sauna fertilitatea masculină? Ce spun specialiștii
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
13:42
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
SCANDAL Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”
13:37
Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”
UTILE De ce să pui folie de aluminiu la ferestre, începând chiar de azi, potrivit experților
13:30
De ce să pui folie de aluminiu la ferestre, începând chiar de azi, potrivit experților
INFRASTRUCTURĂ Ciprian Ciucu a evaluat Bucureștiul cu nota 7. Ce plan are pentru transformarea Capitalei în următorii 10 ani
13:24
Ciprian Ciucu a evaluat Bucureștiul cu nota 7. Ce plan are pentru transformarea Capitalei în următorii 10 ani
METEO Cum va fi vremea de Ziua Copilului în România. De mulți ani nu a mai fost așa
13:17
Cum va fi vremea de Ziua Copilului în România. De mulți ani nu a mai fost așa
JUSTIȚIE CSM acuză: Creșterea constantă a încărcăturii instanțelor înseamnă o presiune tot mai mare asupra magistraților
13:08
CSM acuză: Creșterea constantă a încărcăturii instanțelor înseamnă o presiune tot mai mare asupra magistraților

Cele mai noi

Trimite acest link pe