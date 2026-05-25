Premierul Donald Tusk al Poloniei pierde un aliat cheie: Primarul Cracoviei, demis prin referendum după o campanie a dreptei

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a suferit, duminică, o înfrângere majoră. Alegătorii din Cracovia au susținut, într-o proporție covârșitoare, o campanie a dreptei pentru demiterea primarului liberal Aleksander Miszalski. Potrivit analiștilor Politico, acest rezultat ar putea inspira inițiative similare și în alte părți ale Poloniei.

Miszalski, politician al Coaliției Civice și șef al biroului regional al partidului, a fost ales în 2024 pe baza unui program axat pe politici urbane ecologice similare celor adoptate de primarul Varșoviei, Rafał Trzaskowski.

Bazându-se pe nemulțumirea crescândă față de restricțiile de mediu planificate și de majorarea tarifelor de parcare, la începutul acestui an, partidul de opoziție Lege și Justiție (PiS) și partidul de extremă dreapta Confederația au lansat o campanie la nivel local și au strâns peste 130.000 de semnături pentru demiterea primarului, pe care l-au descris ca fiind un tehnocrat de elită, rupt de realitate.

Un referendum a fost organizat duminică, la care aproape 30% dintre alegătorii cu drept de vot au participat. Dintre cei care au votat, 97,93% s-au pronunțat în favoarea destituirii primarului, în timp ce puțin sub 2,1% s-au opus.

Mai exact, pentru ca referendumul să fie valid, cel puțin 158.555 de locuitori au fost nevoiți să voteze. 171.581 de persoane au votat în favoarea revocării lui Aleksander Miszalski, în timp ce doar 3.631 de locuitori au votat împotrivă.

Într-o postare pe X, Miszalski a acceptat rezultatele, subliniind că „democrația locală înseamnă tocmai faptul că locuitorii au ultimul cuvânt”.

„Nu am reușit să realizez tot ce mi-am propus”, a adăugat el. „Știu, de asemenea, că anumite decizii, precum și emoțiile legate de acestea, au făcut ca mulți locuitori să-și piardă încrederea în mine.”

Aleksander Miszalski își pierde funcția după doar doi ani de mandat.

Rezultatele referendumului reprezintă o victorie importantă pentru PiS și Confederație, care prezintă revocarea din Cracovia drept primul pas dintr-o campanie mai amplă menită să pună sub semnul întrebării administrațiile urbane liberale. Partidul Coaliția Civică al lui Tusk controlează capitala Varșovia și majoritatea capitalelor regionale, iar prin vizarea administrațiilor locale, dreapta poloneză vede o modalitate de a contesta guvernarea prim-ministrului la nivel național, scrie Politico.

Într-o postare rară pe X, liderul PiS, Jarosław Kaczyński, a salutat rezultatele de la Cracovia, despre care a afirmat că sunt „doar începutul”.

„Acest guvern distruge și pune sub semnul întrebării tot ceea ce ține de democrație”, a scris el. „De aceea, locuitorii din Cracovia le-au arătat cartonașul roșu. Felicit toți locuitorii din Cracovia care au refuzat să se lase intimidați și luptă pentru orașul lor.”

