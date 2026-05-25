PNL dă „ultimatum” PSD: „Să vină în această săptămână cu o soluție la criza politică. Dacă nu poate, să se dea deoparte”

PNL dă „un ultimatum” PSD să vină în această săptămână cu o soluție la criza politică, iar, dacă nu poate, să se dea deoparte și să lase pe alții să caute una, a anunțat, luni, liderul deputaților PNL Gabriel Andronache.

„PSD parcă a uitat complet de criza politică pe care a declanşat-o. Sunt aproape 3 săptămâni de când PSD a dat jos actualul guvern şi n-are nicio preocupare să vină cu o soluţie pentru România”, transmite Gabriel Andronache într-o postare pe Facebook.

Liberalul mai arată că, de la decizia depunerii moţiunii de cenzură şi până la votarea ei a trecut doar o săptămână, pentru că au scurtat toate termenele procedurale.

Ultimatum politic pentru formarea unui guvern

„Deci, PSD s-a mișcat foarte repede când a fost vorba de a distruge ceva, însă același PSD nu e deloc interesat când vine vorba să pună ceva în loc. Dăm un ultimatum PSD să vină în această săptămână cu o soluție la criza politică. Dacă nu poate, atunci să se dea deoparte și să lase pe alții să caute o soluție la ceea ce PSD a stricat”, a mai spus el.

De asemenea, premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat vineri, că, cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine. VEZI AICI

Președintele PNL a avertizat că există consecinţe grave, mai ales în planul fondurilor europene, dacă nu se pot adopta acte normative în perioada următoare.

AUTORUL RECOMANDĂ: