Iată cum va fi vremea de Ziua Copilului în România. De mulți ani nu a mai fost așa. Sărbătoarea este celebrată în fiecare an la data de 1 iunie, în România, dar și în alte 50 de țări de pe Glob. Este o sărbătoarea dedicate copiilor, chiar la începutul verii, dar, de ce nu, și adulților, căci oricine se poate simți din nou copil.

Meteorologii au emis prognoza pentru ziua de luni, 1 iunie 2026. Va fi o zi cum nu a mai fost mulți ani la rând, deoarece experții în vreme prognozează ploi. Va fi, deci, o zi ploioasă, în principalele orașe ale țării, precum, București, Constanța și Brașov. De mulți ani nu a mai fost așa, deoarece, de obicei, încă din prima zi a verii, soarele bătea cu putere aducând o adevărată vreme de vară.

De data aceasta însă, meteoroogii anunță ploi de Ziua Copilului, în România, iar aversele vor fi însoțite de tunete și fulgere. Astfel, în București, luni, pe 1 iunie 2026, cerul va fi noros și se anunță furtuni. Maxima zilei va fi de 28 de grade C, iar vântul va bate cu 12 km/h dinspre ESE. Șansele de precipitații vor fi de 35%, iar cantitatea va fi de ‹1 L/m, potrivit vremeaido.ro.

Pentru cei care vor să dea o fugă la munte de Ziua Copilului, veștile nu sunt prea bune. Meteorologii anunță ploi cu tunete și fulgere. Temperatura maximă va fi de 24°, vântul va bate cu 8 km/h dinspre NNV, șansele de precipitații sunt de 55%, iar cantitatea de precipitații va fi de 3 L/m², mai arată sursa citată.

Nici la mare nu scăpăm de ploi, de Ziua Copilului. Meteorologii anunță și la Constanța averse izolate. Temperatura maximă va atinge 23°, vântul va bate cu 12 km/h dinspre SSE, șanse de precipitații: 40%, iar cantitatea de precipitații acumulată va fi de 1 L/m².

Autorul recomandă:

Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ploioasă vară din acest mileniu în România. Orașele în care plouă toată luna iunie