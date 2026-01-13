Prima pagină » Actualitate » Ce responsabilități financiare are chiriașul. Ce trebuie să plătească la asociația de proprietari

Ce responsabilități financiare are chiriașul. Ce trebuie să plătească la asociația de proprietari

13 ian. 2026, 23:52, Actualitate
Ce responsabilități financiare are chiriașul. Ce trebuie să plătească la asociația de proprietari

Chiriașul nu este doar cel care achită chiria, ci și participă activ la traiul comun dintr-un bloc. Deși nu este membru al asociației de proprietari, el suportă o parte din cheltuielile generate de consum și folosirea spațiilor comune, precum apă, energie sau curățenie.

Asociația de proprietari se ocupă cu gestionarea spațiilor comune ale imobilului: scările, liftul, holurile, subsolul, acoperișul și instalațiile comune. Relația legală este directă între asociație și proprietar, dar prin contract, responsabilitățile financiare pot fi transferate către chiriaș.

Cea mai importantă categorie de plăți este întreținerea lunară, care include: apă rece și caldă, canalizare, gunoi menajer, energie electrică pentru spațiile comune, curățenie, dezinsecție și deratizare, precum și căldura furnizată centralizat.

Ce responsabilități financiare are chiriașul

Cheltuielile sunt calculate în funcție de consum, numărul de persoane sau suprafața apartamentului. Spre exemplu, un apartament ocupat de doi chiriași generează costuri pentru apă și gunoi proporționale cu numărul de locuitori.

Fondul de rulment poate fi inclus în responsabilitățile chiriașului, în funcție de contract. În schimb, fondul de reparații, pentru lucrări majore la acoperiș sau instalații comune, rămâne obligația proprietarului.

Ce alte responsabilități are chiriașul

Chiriașul trebuie să plătească, pe lângă întreținerea legată de bloc, chiria lunară către proprietar. Totodată, este responsabil de utilitățile individuale: energie electrică, gaz, internet, cablu sau telefonie.

Chiar dacă aceste contracte sunt pe numele proprietarului, costurile revin chiriașului pentru că el le utilizează efectiv. Responsabilitățile financiare includ și reparațiile generate de uz greșit sau neglijență.

Eventualele amenzi sau penalitățile care vin dintr-un comportament necorespunzător sau nerespectarea regulilor blocului pot fi imputate chiriașului, chiar dacă asociația comunică direct cu proprietarul.

La finalul contractului, chiriașul trebuie să predea apartamentul în stare bună, conform procesului-verbal de predare-primire, iar orice degradare peste uzura normală poate genera costuri suplimentare, fie reținute din garanție, fie cerute separat.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE ⁠Silviu Predoiu: „Iohannis a cerut să mi se ridice dreptul de vot din CSAT atunci când am fost împotriva lui”
23:00
⁠Silviu Predoiu: „Iohannis a cerut să mi se ridice dreptul de vot din CSAT atunci când am fost împotriva lui”
METEO Val de frig extrem peste țara noastră. Temperaturile vor scădea drastic în weekend
22:45
Val de frig extrem peste țara noastră. Temperaturile vor scădea drastic în weekend
MARIUS TUCĂ SHOW Silviu Predoiu: „Nicușor Dan nu are nimic în comun cu funcția de președinte. Este produsul unui lanț de erori și frustrări”
22:30
Silviu Predoiu: „Nicușor Dan nu are nimic în comun cu funcția de președinte. Este produsul unui lanț de erori și frustrări”
EDUCAȚIE Bursele oferite de Ministerul Educației în 2026. Ce trebuie să știe elevii și studenții despre banii obținuți de la stat
22:28
Bursele oferite de Ministerul Educației în 2026. Ce trebuie să știe elevii și studenții despre banii obținuți de la stat
EVENIMENT Incident petrecut pe Aeroportul din Sibiu. Un avion al companiei Wizz Air a ajuns la marginea pistei din cauza ninsorii
22:03
Incident petrecut pe Aeroportul din Sibiu. Un avion al companiei Wizz Air a ajuns la marginea pistei din cauza ninsorii
POLITICĂ Ilie Bolojan a anunțat unde se fac primele concedieri la bugetari: Nu e normal să le tai la toți sporurile
21:55
Ilie Bolojan a anunțat unde se fac primele concedieri la bugetari: Nu e normal să le tai la toți sporurile
Mediafax
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Adevarul
Președintele Academiei Române, despre votul pentru Unire promis de Maia Sandu: „Calea realistă este integrarea europeană”
Mediafax
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală de clasă
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Cancan.ro
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Prim-ministrul Groenlandei exclude anexarea de către SUA: „Alegem Danemarca”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 14 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 14 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
TURISM Cât îi costă pe turiști taxa de promovare pe Valea Prahovei, în 2026. Vor exista tarife suplimentare la cazare și chiar restaurante sau baruri
21:50
Cât îi costă pe turiști taxa de promovare pe Valea Prahovei, în 2026. Vor exista tarife suplimentare la cazare și chiar restaurante sau baruri
ULTIMA ORĂ Bolojan nu îi cere demisia ministrului Marinescu: „Sunt lucruri din urmă cu 15-20 de ani. Nu am date să judec situația”
21:15
Bolojan nu îi cere demisia ministrului Marinescu: „Sunt lucruri din urmă cu 15-20 de ani. Nu am date să judec situația”
NEWS ALERT Ilie Bolojan: ”Vom veni cu propunerea de ministru al Educației până la finalul lunii ianuarie”
21:07
Ilie Bolojan: ”Vom veni cu propunerea de ministru al Educației până la finalul lunii ianuarie”
CONTROVERSĂ Un bărbat cu deficiențe de vedere a ajuns la datorii de 70.000 de euro, după ce primăria i-a transmis facturi inaccesibile pentru el
20:40
Un bărbat cu deficiențe de vedere a ajuns la datorii de 70.000 de euro, după ce primăria i-a transmis facturi inaccesibile pentru el
JUSTIȚIE Dosarul lui Alexandru Bălan, fostul șef al spionajului din Republica Moldova, preluat de justiția română
20:09
Dosarul lui Alexandru Bălan, fostul șef al spionajului din Republica Moldova, preluat de justiția română

Cele mai noi

Trimite acest link pe