Ce responsabilități financiare are chiriașul. Ce trebuie să plătească la asociația de proprietari

Chiriașul nu este doar cel care achită chiria, ci și participă activ la traiul comun dintr-un bloc. Deși nu este membru al asociației de proprietari, el suportă o parte din cheltuielile generate de consum și folosirea spațiilor comune, precum apă, energie sau curățenie.

Asociația de proprietari se ocupă cu gestionarea spațiilor comune ale imobilului: scările, liftul, holurile, subsolul, acoperișul și instalațiile comune. Relația legală este directă între asociație și proprietar, dar prin contract, responsabilitățile financiare pot fi transferate către chiriaș.

Cea mai importantă categorie de plăți este întreținerea lunară, care include: apă rece și caldă, canalizare, gunoi menajer, energie electrică pentru spațiile comune, curățenie, dezinsecție și deratizare, precum și căldura furnizată centralizat.

Ce responsabilități financiare are chiriașul

Cheltuielile sunt calculate în funcție de consum, numărul de persoane sau suprafața apartamentului. Spre exemplu, un apartament ocupat de doi chiriași generează costuri pentru apă și gunoi proporționale cu numărul de locuitori.

Fondul de rulment poate fi inclus în responsabilitățile chiriașului, în funcție de contract. În schimb, fondul de reparații, pentru lucrări majore la acoperiș sau instalații comune, rămâne obligația proprietarului.

Ce alte responsabilități are chiriașul

Chiriașul trebuie să plătească, pe lângă întreținerea legată de bloc, chiria lunară către proprietar. Totodată, este responsabil de utilitățile individuale: energie electrică, gaz, internet, cablu sau telefonie.

Chiar dacă aceste contracte sunt pe numele proprietarului, costurile revin chiriașului pentru că el le utilizează efectiv. Responsabilitățile financiare includ și reparațiile generate de uz greșit sau neglijență.

Eventualele amenzi sau penalitățile care vin dintr-un comportament necorespunzător sau nerespectarea regulilor blocului pot fi imputate chiriașului, chiar dacă asociația comunică direct cu proprietarul.

La finalul contractului, chiriașul trebuie să predea apartamentul în stare bună, conform procesului-verbal de predare-primire, iar orice degradare peste uzura normală poate genera costuri suplimentare, fie reținute din garanție, fie cerute separat.