Daniel Pancu știe de ce a pierdut CFR Cluj cu Universitatea Craiova în Cupa României: „Aici s-a făcut diferența!”

Antrenorul CFR-ului știe de ce echipa sa a pierdut cu Universitatea Craiova în Cupa României, notează PROSPORT. Daniel Pancu a oferit o primă reacție după eșecul „feroviarilor” din Bănie, scor 1-3 (după prelungiri), în sferturile de finală din Cupa României.

Fosta glorie rapidistă a expplicat unde s-a făcut diferența în partida de miercuri seară. Totodată, Pancu a vorbit și despre prelungirea contractului cu gruparea controlată de Ioan Varga.

Pancu arată de ce a pierdut CFR Cluj

Universitatea Craiova și CFR Cluj s-au întâlnit în faza sferturilor de finală din Cupa României, ca o avancronică a duelurilor tari care vor urma în play-off-ul Superligii. Și confruntarea de miercuri seară, 4 martie, a fost destul de încinsă, fiind decisă abia în prelungiri, 3-1 pentru „Știința”.

„Am făcut un joc foarte slab în prima repriză, toate mingile câștigate de ei. Nu sunt întâmplător pe primul loc. Dacă jucam la Cluj, cred că era altul jocul, aveam șanse mai mari. Am egalat pe final. Cred că eram echipa mai bună. La Slimani mi s-a părut o ocazie mare. Un jucător cu mare experiență, trebuia să ia decizia. Probabil a avut două soluții în minte, nu am apucat să vorbesc cu el. Dacă eram eu, trăgeam la poartă din prima, vedeam ce se întâmplă.

Diferența mai mare s-a făcut la schimbări. Am început să pierdem duelurile pe final. Gazdele au venit pe contre, un joc care le convine foarte mult, am pierdut până la urmă. Mora, Bancu, cei mai periculoși jucători. De asta am insistat la fundașii laterali să rămână lângă fundașii centrali. Sunt foarte greu de anihilat, decât dacă cobori cu extremele. Fundașii laterali i-am ținut special în zona aia, atacă foarte bine spațiile. Când nu ai mingea consumul de energie e mare, concentrarea la fel, trebuie să fii perfect.

Era un joc în care varianta egalului nu exista. Era obiectivul principal pentru mine, în astă îmi puneam cele mai mari speranțe când am semnat cu CFR. Sorții ne-au dus în deplasare. Ne mai întâlnim de două ori cu ei, în play-off.

Nu știu de ce a fost eliminat Coelho, nu am văzut. Nu știu dacă pentru că a intrat în teren. Si eu am mai intrat de vreo trei ori în teren și nu am primit galben”, a declarat Daniel Pancu.

Detalii importante despre contractul cu CFR Cluj

CFR Cluj este surpriza returului din Liga 1, cu un parcurs extraordinar sub comanda lui Daniel Pancu – 10 victorii consecutive și calificare în play-off, scrie Prosport.

La finalul jocului de la Craiova, „Pancone” a vorbit despre contractul pe care îl are cu CFR Cluj. Întrebat dacă își prelungește înțelegerea, el a declarat:

„Nu știu. Eu am un obiectiv, dacă reușim să jucăm în cupele europene, contractul se prelungește automat. E greu, sunt echipe puternice. Cred că putem juca și de pe locul al treilea în cupele europene”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Vești importante de la Cluj legate de depunctarea CFR. Clubul lui Ioan Varga nu a putut plăti toată datoria

Nelu Varga, de neoprit după calificarea în play-off. Investiții masive la CFR Cluj, „de 10 ori mai mulți bani”

Kyros Vassaras a făcut publică discuția dintre arbitri de la meciul controversat Farul – CFR Cluj. VIDEO cu fazele analizate

CFR Cluj are oferta pe masă de la miliardarii ruși. Ce jucător din echipa lui Ioan Varga este cerut în străinătate