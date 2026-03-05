Prima pagină » Actualitate » Daniel Pancu știe de ce a pierdut CFR Cluj cu Universitatea Craiova în Cupa României: „Aici s-a făcut diferența!”

Daniel Pancu știe de ce a pierdut CFR Cluj cu Universitatea Craiova în Cupa României: „Aici s-a făcut diferența!”

05 mart. 2026, 11:37, Actualitate
Daniel Pancu știe de ce a pierdut CFR Cluj cu Universitatea Craiova în Cupa României: „Aici s-a făcut diferența!”
Daniel Pancu știe de ce a pierdut CFR Cluj cu Universitatea Craiova în Cupa României

Antrenorul CFR-ului știe de ce echipa sa a pierdut cu Universitatea Craiova în Cupa României, notează PROSPORT. Daniel Pancu a oferit o primă reacție după eșecul „feroviarilor” din Bănie, scor 1-3 (după prelungiri), în sferturile de finală din Cupa României.

Fosta glorie rapidistă a expplicat unde s-a făcut diferența în partida de miercuri seară. Totodată, Pancu a vorbit și despre prelungirea contractului cu gruparea controlată de Ioan Varga.

Pancu arată de ce a pierdut CFR Cluj

Universitatea Craiova și CFR Cluj s-au întâlnit în faza sferturilor de finală din Cupa României, ca o avancronică a duelurilor tari care vor urma în play-off-ul Superligii. Și confruntarea de miercuri seară, 4 martie, a fost destul de încinsă, fiind decisă abia în prelungiri, 3-1 pentru „Știința”.

„Am făcut un joc foarte slab în prima repriză, toate mingile câștigate de ei. Nu sunt întâmplător pe primul loc. Dacă jucam la Cluj, cred că era altul jocul, aveam șanse mai mari. Am egalat pe final. Cred că eram echipa mai bună. La Slimani mi s-a părut o ocazie mare. Un jucător cu mare experiență, trebuia să ia decizia. Probabil a avut două soluții în minte, nu am apucat să vorbesc cu el. Dacă eram eu, trăgeam la poartă din prima, vedeam ce se întâmplă.

Diferența mai mare s-a făcut la schimbări. Am început să pierdem duelurile pe final. Gazdele au venit pe contre, un joc care le convine foarte mult, am pierdut până la urmă. Mora, Bancu, cei mai periculoși jucători. De asta am insistat la fundașii laterali să rămână lângă fundașii centrali. Sunt foarte greu de anihilat, decât dacă cobori cu extremele. Fundașii laterali i-am ținut special în zona aia, atacă foarte bine spațiile. Când nu ai mingea consumul de energie e mare, concentrarea la fel, trebuie să fii perfect.

Era un joc în care varianta egalului nu exista. Era obiectivul principal pentru mine, în astă îmi puneam cele mai mari speranțe când am semnat cu CFR. Sorții ne-au dus în deplasare. Ne mai întâlnim de două ori cu ei, în play-off.

Nu știu de ce a fost eliminat Coelho, nu am văzut. Nu știu dacă pentru că a intrat în teren. Si eu am mai intrat de vreo trei ori în teren și nu am primit galben”, a declarat Daniel Pancu.

Detalii importante despre contractul cu CFR Cluj

CFR Cluj este surpriza returului din Liga 1, cu un parcurs extraordinar sub comanda lui Daniel Pancu – 10 victorii consecutive și calificare în play-off, scrie Prosport.

La finalul jocului de la Craiova, „Pancone” a vorbit despre contractul pe care îl are cu CFR Cluj. Întrebat dacă își prelungește înțelegerea, el a declarat:

„Nu știu. Eu am un obiectiv, dacă reușim să jucăm în cupele europene, contractul se prelungește automat. E greu, sunt echipe puternice. Cred că putem juca și de pe locul al treilea în cupele europene”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Vești importante de la Cluj legate de depunctarea CFR. Clubul lui Ioan Varga nu a putut plăti toată datoria

Nelu Varga, de neoprit după calificarea în play-off. Investiții masive la CFR Cluj, „de 10 ori mai mulți bani”

Kyros Vassaras a făcut publică discuția dintre arbitri de la meciul controversat Farul – CFR Cluj. VIDEO cu fazele analizate

CFR Cluj are oferta pe masă de la miliardarii ruși. Ce jucător din echipa lui Ioan Varga este cerut în străinătate

Recomandarea video

Citește și

IT&C Adio, WiFi în locuințe! Tehnologia mai rapidă și mai puternică pe care o vom avea în casele noastre
13:58
Adio, WiFi în locuințe! Tehnologia mai rapidă și mai puternică pe care o vom avea în casele noastre
SCANDALOS Prima reacție a consulatului din Dubai în cazul fiicei minore a lui Victor Ponta: Nu îmi pasă!
13:30
Prima reacție a consulatului din Dubai în cazul fiicei minore a lui Victor Ponta: Nu îmi pasă!
EXTERNE Kim Jong Un sfidează America. „Aroganță” sub ochii lui Donald Trump: marina nord-coreeană, echipată cu arme nucleare
13:19
Kim Jong Un sfidează America. „Aroganță” sub ochii lui Donald Trump: marina nord-coreeană, echipată cu arme nucleare
CONTROVERSĂ După ce l-a săltat în slăvi pe ”Moise” Bolojan, Liiceanu a mai descoperit o eroină, Carmen Uscatu. Prefață elogioasă pentru oengista cu salariu de mii de euro pentru o cauză nobilă
13:04
După ce l-a săltat în slăvi pe ”Moise” Bolojan, Liiceanu a mai descoperit o eroină, Carmen Uscatu. Prefață elogioasă pentru oengista cu salariu de mii de euro pentru o cauză nobilă
ENERGIE Gândul a avut dreptate. Motorina din România s-a scumpit mai mult decât ar justifica criza din Iran, în medie cu 10 bani pe litru
12:23
Gândul a avut dreptate. Motorina din România s-a scumpit mai mult decât ar justifica criza din Iran, în medie cu 10 bani pe litru
TURISM O turistă merge singură în vacanțe, dar mereu rezervă camera pentru două persoane. Ce explicație are femeia
12:22
O turistă merge singură în vacanțe, dar mereu rezervă camera pentru două persoane. Ce explicație are femeia
Mediafax
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
Digi24
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Mediafax
Războiul din Iran ar putea accelera trecerea la piețe financiare deschise 24/7
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
Ce se întâmplă doctore
Dieta pe care o respectă Georgina Rodriguez, zi de zi. Ce consumă logodnica lui Cristiano Ronaldo, pentru a se menține în formă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
O formă rară de demență l-a făcut pe un bărbat să se îndrăgostească de un sunet
RĂZBOI Momentul în care cea mai nouă navă de război a Iranului este lovită de SUA. Nu au trecut decât 3 săptămâni de când Teheranul a prezentat Sayyad-3G, racheta de apărare aeriană navală cu lansare verticală
14:03
Momentul în care cea mai nouă navă de război a Iranului este lovită de SUA. Nu au trecut decât 3 săptămâni de când Teheranul a prezentat Sayyad-3G, racheta de apărare aeriană navală cu lansare verticală
ECONOMIE BNR a anunțat noul curs valutar. Moneda națională câștigă teren în fața euro, dar pierde în raport cu francul și dolarul
14:01
BNR a anunțat noul curs valutar. Moneda națională câștigă teren în fața euro, dar pierde în raport cu francul și dolarul
INEDIT Cum poți reduce cheltuielile cu alimentele: „Sfatul simplu care chiar funcționează”
13:50
Cum poți reduce cheltuielile cu alimentele: „Sfatul simplu care chiar funcționează”
EXCLUSIV România nu are încă buget pe 2026. Teodorovici: Vă dau scris, banii din granturile UE se vor pierde în august
13:36
România nu are încă buget pe 2026. Teodorovici: Vă dau scris, banii din granturile UE se vor pierde în august
ECONOMIE Început de an dezastruos pentru turismul românesc. INS confirmă declinul: „Sosirile şi înnoptările turiștilor au scăzut în ianuarie 2026”
13:36
Început de an dezastruos pentru turismul românesc. INS confirmă declinul: „Sosirile şi înnoptările turiștilor au scăzut în ianuarie 2026”
EXCLUSIV VIDEO Iuliana Morlova, HR Expert si Career Coach:”Dacă roboții sunt mai buni la a fi roboți, oamenii trebuie să fie mai buni la a fi oameni”
13:25
Iuliana Morlova, HR Expert si Career Coach:”Dacă roboții sunt mai buni la a fi roboți, oamenii trebuie să fie mai buni la a fi oameni”

Cele mai noi

Trimite acest link pe