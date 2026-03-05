Iranul ar fi atacat Azerbaidjanul cu drone și rachete. Aeroportul din Nahicevan, lovit de drone. Baku mobilizează armata la graniță

Se complică tot mai mult războiul din Orientul Mijlociu. Autoritățile din Azerbaidjanului susțin că drone și rachete lansate din direcția Iranului au lovit aeroportul din Nahicevan. În urma incidentului, Baku a mobilizat armata la frontieră și a instalat sisteme de apărare antidrone.

Autoritățile de la Baku susțin că Iranul ar fi lansat drone și rachete către exclava azeră Nahicevan, într-un incident care riscă să amplifice tensiunile din regiune și așa extrem de complicate din cauza escalarădii războiului dintre coaliția SUA-Israel împotriva regimului de la Teheran, potrivit Digi24.

Potrivit primelor informații puse la dispoziție prezentate de oficiali azeri, o dronă iraniană Shahed ar fi lovit aeroportul din orașul Nahicevan, situat la aproximativ 10 kilometri de granița cu Iranul.

Informațiile provenite din surse azere, sunt susținute și de surse citate de Reuters, care afirmă că rachete și drone care veneau din direcția Iranului au căzut pe teritoriul Aeroportului Internațional Nahicevan.

Azerbaidjanul tocmai se declarase „împotriva” războiul americano-israelian asupra Iranului

Incidentul are loc la scurt timp după ce autoritățile azere au declarat că nu vor permite folosirea teritoriului Azerbaidjanului pentru operațiuni militare împotriva Iranului.

Ca reacție la atac, Azerbaidjanul a mobilizat de urgență trupele la granița cu Iranul, într-o măsură descrisă de autorități drept defensivă. De asemenea, la frontieră au fost instalate sisteme de apărare antidrone, menite să protejeze infrastructura strategică și spațiul aerian al țării.

