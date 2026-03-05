Ion Cristoiu: Războiul dintre PSD și Iie Bolojan nu se poate încheia decât prin plecarea premierului

Publicistul Ion Cristoiu a spus, în cea mai recentă pastilă a sa, că războiul început între PSD și Ilie Bolojan se poate încheia doar dacă premierul va pleca.

Ședință de coaliție pentru aprobarea bugetului care trebuia să intre în funcțiune la 1 ianuarie 2026

„Miercuri, 4 martie, coaliția de guvernare s-a întrunit pentru a discuta poziția PSD în chestiunea bugetului. Reamintesc, suntem în martie, bugetul României, care trebuia deja aprobat până la sfârșitul lui decembrie anul trecut, pentru a intra în funcțiune în ianuarie, la 1 ianuarie 2026 nici acum nu este aprobat. Nimeni nu se deranjează în România. Vă reamintesc că în Franța a fost o cursă contra cronometru pentru a adopta bugetul, chiar în condițiile dramatice din punct de vedere politic ale Franței. Da, mă rog, ce interesează în România pe cineva? Buget? Nu știu. Am înțeles că preocuparea numărul unu acuma a românilor, opiniei publice, a parlamentului, a ONG-ului este menopauză, mă rog, probabil că peste, nu știu o lună, două va fi creșterea ghioceilor sau ofilirea lor nu are importanță.

Important e faptul că înaintea acestei ședințe a coaliției s-au confruntat două poziții una a PSD, potrivit căreia bugetul trebuie neapărat să cuprindă și măsuri de protecție socială și cealaltă a lui Ilie Bolojan. Am spus a lui Ilie Bolojan, pentru că e clar că Ilie Bolojan vorbește, e adversarul, susținătorul acestei poziții din PNL. Vocile sunt timide USR nu contează, UDMR nu e. Deci, oricum, Ilie Bolojan, premierul României, reprezentantul unui partid care e pe locul trei după alegerile parlamentare, susține punctul de vedere al austerității totale și sigur că refuză aceste concesii cerute de PSD. PSD a amenințat că nu votează bugetul dacă nu cuprinde și măsurile de protecție socială. Și s-a intrat în ședința de coaliție. S-a terminat ședința de coaliție și așa a apărut iar cunoscutele știri pe surse, n-am înțeles de ce această coaliție n-are un purtător de cuvânt, o stenogramă.

Ar fi foarte simplu un comunicat final, așa făcea orice din ăsta instituție serioase în lumea asta. Când se termină se de un comunicat final, sigur negociat. Și atunci comunicatul spune totul presei. De regulă apar pe surse fiecare partid își are un orificiu, ca să nu zic altfel, în presă și transmite prin orificiu ăla pe surse, informații care sunt favorabile, respectivului partid. Asta prin alt orificiu, apar alte informații pe surse”, spune Ion Cristoiu.

Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Ilie Bolojan, după ședința de coaliție

„După ședința coaliției, pe surse se spunea că s-au înțeles, domnul Sorin Grindeanu a avut o intervenție foarte dură, în care citez. „Domnul Bolojan a tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale, domnul Bolojan și-a revocat sigur măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale, domnul Bolojan luat astfel miliarde de lei din buget și a lăsat la bogați”.

Dincolo de acuzațiile de stânga, serios de stânga aduse lui Ilie Bolojan, trebuie să remarcăm faptul că PSD îl atacă pe Ilie Bologan. Nu, PNL nu atacă PNL, nu UDMR, nu USR, personal pe premier, el face el drege, el se riscă să nu fie votat bugetul de către PSD. Seara, domnul Bolojan și-a aranjat un interviu la musteria lui Oancea. Și acolo a fost periat de doi limbiști și p-o parte și pe un crac, și pe altul al pantalonului. Da, a fost un prilej pentru domnia sa. I să ne spună că în cadrul ședinței de coaliție sau au fost, lucrurile au fost mult mai calme că s-a ajuns la o concluzie și că acest comunicat al PSD e în contradicție cu ce s-a întâmplat. Deci, îl, cum să zic? Acuză PSD-ul de minciună și spune că are acest joc în ședință e de acord și apoi când este nu. Sigur, este deja eternul război din cadrul coaliției, însă eu atrag atenția asupra unei nuanțe războiul este între PSD, care asigură majoritatea parlamentară a coaliției și premier, nu între PSD și celelalte partide. Este greu de presupus că această coaliție va mai funcționa câtă vreme există acest război. Așadar, toate eforturile, toată campania PSD se duce, nu împotriva celorlalte partide din coaliție, ci împotriva premierului. Când partidul care asigură majoritatea în Parlament acestei coaliții îl atacă pe premier, este limpede că premierul e pe ducă, trebuie să demisioneze. Asta cred că e principala concluzie a conflictului”, a mai transmis publicistul.