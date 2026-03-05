Prima pagină » Actualitate » CTP comentează vizita lui Nicușor Dan în Polonia: „Ce să caute neamțu-n Bulgaria?”

CTP comentează vizita lui Nicușor Dan în Polonia: „Ce să caute neamțu-n Bulgaria?”

05 mart. 2026, 12:14, Actualitate
CTP comentează vizita lui Nicușor Dan în Polonia:

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat vizita programată astăzi a președintelui României, Nicușor Dan, ridicând întrebări despre scopul deplasării și relevanța acesteia în contextul politic și militar european.

Întrebări critice despre scopul vizitei lui Nicușor Dan

CTP se întreabă dacă vizita are un obiectiv clar sau dacă este doar un gest simbolic, evidențiind incoerența comunicării oficiale:

Ce să caute neamțu-n Bulgaria?”. Întrebarea lui Caragiale e de actualitate, mutatis mutandis: în loc de Bulgaria, Polonia, în locul neamțului, președintele Nicușor Dan.

Ca să ce s-a transportat acum la Varșovia? (Nu mai vorbim de dna Țoiu la Varșovia, care întrebată cu ce treabă se duce acolo, a răspuns că președintele decide, doar n-o fi ea ministru de Externe…).

Ca să se asigure că Polonia acceptă componente ale mecanismului nuclear de reacție francez pe teritoriu? Și să spere că ne vor apăra și pe noi? Dar nu decid asta nici președintele Nawrocky, nici premierul Tusk. Butoanele de comandă, a anunțat de mult președintele Macron, rămân în Franța.”

Jurnalistul critică stilul nehotărât al președintelui

„Cea mai proastă ‘strategie’ este stilul Trahanache, practicat în mod tradițional de președintele Dan: ‘Aveți puțintică răbdare…’.

CTP subliniază că România, fiind membră NATO și cu scutul de la Deveselu pe teritoriul său, nu are nevoie de temeri excesive legate de reacțiile Rusiei sau ale SUA:

Suntem țară NATO, cu scutul de la Deveselu pe teritoriu, ceea ce îl enervează de ani mulți pe Putin. România, prin comparație cu vecini ca Ungaria, Bulgaria sau Serbia, are cele mai rele relații cu Rusia, care ne-a amenințat în repetate rânduri că ne va lovi, fie cu armament clasic, fie nuclear.”

De asemenea, gazetarul face o paralelă între preocupările politice și reacțiile cetățenilor:

„Am văzut nenumărate faceri de vorbire ale inșilor cu bani, blocați în vacanță în Emirate… Ei vor, tot sub semnul lui Caragiale, ‘să le dea statul’.”

„Sub scutul de coceni, impenetrabil”. Mircea Dinescu ironizează situația României. „Ce bal, ce artificii în Iran,/Mai Marii lumii joacă păcănele/și un francez pîrlit vinde umbrele”

Nicuşor Dan începe vizita oficială în Polonia. Președintele Karol Nawrocki îl primește la Palatul Prezidențial

