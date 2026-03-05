Prima pagină » Actualitate » O turistă merge singură în vacanțe, dar mereu rezervă camera pentru două persoane. Ce explicație are femeia

05 mart. 2026, 12:22, Actualitate
Merge singură în vacanțe, dar mereu rezervă camera pentru două persoane / Sursa foto: Profimedia

Mulți oameni merg în vacanțe de unii singuri, din motive diferse, iar de-a lungul anilor au ajuns să capete experiență în astfel de călătorii și să-i îndrume și pe alții. Astfel, ei oferă sfaturi utile pentru toți cei care își planifică un asemenea concediu.

Poate cel mai interesant truc pe care acești oameni îl folosesc este să aleagă mereu camere de două persoane în hotelurile unde se cazează.

Dar, oare, de ce fac asta?

La ce truc apelează o turistă care călătorește singură

Sunt mai multe „secrete” pe care turiștii care călătoresc singuri le au, iar de fiecare dată vacanța lor se dovedește a fi una cu adevărat superbă. De exemplu, scrie Daily Mail, o turistă povestește că întodeauna când merge singură alege camere de două persoane la hotel, indiferent unde se află.

Explicația nu ține neapărat de siguranță și securitate, cum poate v-ați gândi. Mai degrabă vorbim de „mici” avantaje utile.

Concret, ea spune că atunci când stă într-o cameră de două persoane primește la micul-dejun mai multe opțiuni, cum ar fi două pahare de suc. Iar dacă are o cameră pentru două persoane, poate invita mai ușor „oaspeți” din afara hotelului, dacă se întâmplă să cunoască pe cineva.

Ea a explicat, însă, că acest truc nu funcționează în orice hotel. În plus, mai contează și diferența de preț la cameră, iar în unele locuri aceasta poate fi semnificativă.

Comentând pe Reddit, câteva persoane au spus că deja au aplicat această metodă ingenioasă.

„Eram doar eu. La micul-dejun, i-am spus chelnerului că mi-aș dori să pot alege două opțiuni din meniu deoarece arătau atât de bine și m-a întrebat în ce cameră stau. I-am spus chelnerului în ce cameră stau și a explicat că este o cameră dublă, așa că plătesc pentru două mese și pot alege două opțiuni din meniu”, a povestit cineva care a f în vacanță în stațiunea Tulum, din Mexic.

