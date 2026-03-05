Obiceiul banal pe care îl faci după-amiaza și îți poate crește tensiunea arterială fără să îți dai seama

Este vorba despre un obicei pe care foarte mulți oameni îl au, iar de cele mai multe ori nici nu se gândesc prea mult la el. Mulți dintre ei nu îl fac pentru că le este foame, ci pentru că s-au angrenat într-o rutină din care le este greu să se mai abată. Este vorba despre faptul gustările sărate consumate după-amiaza.

Obiceiul banal care în timp ne poate crește tensiunea arterială

Mulți oameni resimt o senzație de oboseală la un moment dat, iar de cele mai multe ori o gustare sărată este soluția la care apelează pentru recăpătarea energiei. Câteva chipsuri consumate ocazional ori alte gustări sărate ne pot da peste cap sănătatea.

„Gustările sărate sunt adesea bogate în calorii și este ușor să consumăm prea multe, iar creșterea în greutate este un alt factor care contribuie la hipertensiune”, a explicat medicul Michelle Routhenstein, conform eatingwell, citat de Click.

Mulți oameni apelează la astfel de gustări

Consumul regulat de sare în cantități mari poate să cauzeze modificări la nivelul vaselor de sânge, care pot deveni mai rigide, iar asta contribuie la instalarea hipertensiunii, iar în timp crește riscul de infarct.

În plus, consumul de sare favorizează și retenția de apă, iar acest lucru înseamnă că va crește și cantitatea de sânge care circulă în organism, punând presiune pe artere. În timp, această presiune va afecta vasele de sânge și va favoriza apariția problemelor cardiovasculare.

Sănătatea inimii poate fi afectată

Mai mult decât atât, consumul regulat de gustări sărate poate reduce sensibilitatea organismului la schimbările tensiunii arteriale. Datorită faptului că aceasta se va menține la un nivel ridicat pe o perioadă mai îndelungată, organismul va începe să resimtă tot mai multe efecte negative.

Practic, gustările sărate, deși pot părea inofensive, pot avea un efect negativ asupra organismului. Experții spun că putem apela la alimente bogate în potasiu, deoarece acestea pot combate efectele negative cauzate de sare. În loc de chipsuri, putem apela la fructe, legume, iaurt sau la semințe nesărate.

