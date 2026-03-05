Prima pagină » Știri externe » Turcia se alătură Franței, Spaniei și Poloniei și vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Platformele riscă amenzi colosale

Turcia se alătură Franței, Spaniei și Poloniei și vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Platformele riscă amenzi colosale

Mihai Tănase
05 mart. 2026, 12:00, Știri externe
Turcia se alătură Franței, Spaniei și Poloniei și vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Platformele riscă amenzi colosale
Foto: Freepik.com

Turcia ar putea interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, potrivit unui proiect de lege depus în parlament de partidul AK al președintelui turc Tayyip Erdogan. Inițiativa vine pe fondul preocupărilor privind impactul platformelor digitale asupra sănătății și siguranței minorilor.

Partidul AK, condus de președintele turc Tayyip Erdogan, a înaintat miercuri parlamentului un proiect de lege care ar interzice accesul la rețelele sociale copiilor cu vârsta sub 15 ani.

Inițiativa legislativă plasează Turcia în rândul statelor europene care încearcă să limiteze expunerea minorilor la platformele digitale.

Australia, mai multe țări europene, printre care Franța, Spania, Grecia sau Polonia analizează sau au adoptat deja măsuri similare, în contextul preocupărilor tot mai mari legate de efectele rețelelor sociale asupra sănătății mintale și siguranței copiilor.

Potrivit proiectului de lege, furnizorii de rețele sociale vor fi obligați să implementeze sisteme de verificare a vârstei utilizatorilor și să ofere instrumente de control parental pentru protejarea minorilor în mediul online, conform informațiilor citate de Reuters.

Pentru utilizatorii cu vârsta peste 15 ani, platformele vor trebui să ofere servicii digitale separate și sigure. De asemenea, conținutul considerat dăunător va trebui eliminat în termen de o oră în situații de urgență, conform prevederilor proiectului.

Platformele care ignoră legea riscă amenzi mari

Companiile care nu respectă noile reguli riscă sancțiuni severe. Autoritățile turce ar putea aplica amenzi de până la 3% din veniturile globale ale unei platforme sau ar putea impune restricții privind lățimea de bandă.

Noile reglementări vizează și distribuitorii străini de jocuri online, care vor trebui să respecte cerințe suplimentare, inclusiv clasificarea jocurilor în funcție de vârsta utilizatorilor.

Leyla Sahin Usta, vicepreședinta grupului parlamentar AKP, a declarat că rețelele sociale și platformele de jocuri vor avea la dispoziție șase luni pentru a se conforma noii legislații.

Turcia are deja una dintre cele mai stricte politici de reglementare a platformelor digitale. Autoritățile pot impune rapid restricții de acces și eliminarea conținutului considerat problematic.

Potrivit unui raport al organismului local de monitorizare IFOD, în prezent sunt blocate aproximativ 1,2 milioane de pagini web și postări de pe rețelele sociale.

Recomandarea autorului:

Averea uriașă lăsată de Ali Khamenei. Imperiul secret al ayatollahului de 200.000.000.000 $ care se întinde din Venezuela până în Spania

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Momentul în care cea mai nouă navă de război a Iranului este lovită de SUA. Nu au trecut decât 3 săptămâni de când Teheranul a prezentat Sayyad-3G, racheta de apărare aeriană navală cu lansare verticală
14:03
Momentul în care cea mai nouă navă de război a Iranului este lovită de SUA. Nu au trecut decât 3 săptămâni de când Teheranul a prezentat Sayyad-3G, racheta de apărare aeriană navală cu lansare verticală
EXTERNE Kim Jong Un sfidează America. „Aroganță” sub ochii lui Donald Trump: marina nord-coreeană, echipată cu arme nucleare
13:19
Kim Jong Un sfidează America. „Aroganță” sub ochii lui Donald Trump: marina nord-coreeană, echipată cu arme nucleare
FLASH NEWS Iranul ar fi atacat Azerbaidjanul cu drone și rachete. Aeroportul din Nahicevan, lovit de drone. Baku mobilizează armata la graniță
11:40
Iranul ar fi atacat Azerbaidjanul cu drone și rachete. Aeroportul din Nahicevan, lovit de drone. Baku mobilizează armata la graniță
ECONOMIE China stabilește cea mai scăzută țintă de creștere economică din 1991 până în prezent
11:30
China stabilește cea mai scăzută țintă de creștere economică din 1991 până în prezent
RĂZBOI Strategia tăcerii abordată la Beijing. De ce China nu reacționează după eliminarea lui Khamenei și capturarea lui Maduro de către Trump
11:11
Strategia tăcerii abordată la Beijing. De ce China nu reacționează după eliminarea lui Khamenei și capturarea lui Maduro de către Trump
FLASH NEWS Putin amenință cu oprirea livrărilor de gaze către Europa: „Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările”
11:00
Putin amenință cu oprirea livrărilor de gaze către Europa: „Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările”
Mediafax
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
Digi24
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Mediafax
Războiul din Iran ar putea accelera trecerea la piețe financiare deschise 24/7
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
Ce se întâmplă doctore
Dieta pe care o respectă Georgina Rodriguez, zi de zi. Ce consumă logodnica lui Cristiano Ronaldo, pentru a se menține în formă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
O formă rară de demență l-a făcut pe un bărbat să se îndrăgostească de un sunet

Cele mai noi

Trimite acest link pe