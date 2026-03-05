Turcia se alătură Franței, Spaniei și Poloniei și vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Platformele riscă amenzi colosale

Turcia ar putea interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, potrivit unui proiect de lege depus în parlament de partidul AK al președintelui turc Tayyip Erdogan. Inițiativa vine pe fondul preocupărilor privind impactul platformelor digitale asupra sănătății și siguranței minorilor.

Partidul AK, condus de președintele turc Tayyip Erdogan, a înaintat miercuri parlamentului un proiect de lege care ar interzice accesul la rețelele sociale copiilor cu vârsta sub 15 ani.

Inițiativa legislativă plasează Turcia în rândul statelor europene care încearcă să limiteze expunerea minorilor la platformele digitale.

Australia, mai multe țări europene, printre care Franța, Spania, Grecia sau Polonia analizează sau au adoptat deja măsuri similare, în contextul preocupărilor tot mai mari legate de efectele rețelelor sociale asupra sănătății mintale și siguranței copiilor.

Potrivit proiectului de lege, furnizorii de rețele sociale vor fi obligați să implementeze sisteme de verificare a vârstei utilizatorilor și să ofere instrumente de control parental pentru protejarea minorilor în mediul online, conform informațiilor citate de Reuters.

Pentru utilizatorii cu vârsta peste 15 ani, platformele vor trebui să ofere servicii digitale separate și sigure. De asemenea, conținutul considerat dăunător va trebui eliminat în termen de o oră în situații de urgență, conform prevederilor proiectului.

Platformele care ignoră legea riscă amenzi mari

Companiile care nu respectă noile reguli riscă sancțiuni severe. Autoritățile turce ar putea aplica amenzi de până la 3% din veniturile globale ale unei platforme sau ar putea impune restricții privind lățimea de bandă.

Noile reglementări vizează și distribuitorii străini de jocuri online, care vor trebui să respecte cerințe suplimentare, inclusiv clasificarea jocurilor în funcție de vârsta utilizatorilor.

Leyla Sahin Usta, vicepreședinta grupului parlamentar AKP, a declarat că rețelele sociale și platformele de jocuri vor avea la dispoziție șase luni pentru a se conforma noii legislații.

Turcia are deja una dintre cele mai stricte politici de reglementare a platformelor digitale. Autoritățile pot impune rapid restricții de acces și eliminarea conținutului considerat problematic.

Potrivit unui raport al organismului local de monitorizare IFOD, în prezent sunt blocate aproximativ 1,2 milioane de pagini web și postări de pe rețelele sociale.

