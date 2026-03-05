„Sub scutul de coceni, impenetrabil”. Mircea Dinescu ironizează situația României. „Ce bal, ce artificii în Iran,/Mai Marii lumii joacă păcănele/și un francez pîrlit vinde umbrele”

Mircea Dinescu a publicat pe Facebook o poezie plină de ironie socială și politică, în care comentează criza din Orientul Mijlociu, îngrijorările privind securitatea europeană și umbrela nucleară, despre care s-a tot discutat în ultimele zile.

Critică acidă a conflictelor și securității europene

În versurile sale, Mircea Dinescu face referire la războiul din Iran, prezentându‑l ca pe un „bal” de artificii.

„Ce bal, ce artificii în Iran,

Mai Marii lumii joacă păcănele…”

Mai departe, comentariul lui se leagă de discuțiile europene actuale despre securitate și apărare, inclusiv de propunerea președintelui Emmanuel Macron privind extinderea umbrelei nucleare franceze pentru statele aliate.

„și un francez pîrlit vinde umbrele

să nu mai zică ‘Davai ceas’ Ivan.”

Reflecții ironice asupra lumii și României

„Moartea‑i atât de ieftină încît

poți înșira copiii pe o ață…”

Dinescu continuă cu un ton satiric despre „pacea” prezentată ca un produs ambalat necorespunzător și despre Europa, unde realitatea pare să depășească absurditatea ficțiunii:

„Și pacea care pute a război

vă rog s‑o împachetați ceva mai bine

Dubai se va muta la noi pe coastă

și‑evreii, cu statut de moldoveni.”

