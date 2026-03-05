Prima pagină » Sport » CFR Cluj părăsește Cupa României la fotbal! La ce oră și unde se joacă Dinamo – Metalul Buzău

05 mart. 2026, 12:27, Sport
Daniel Pancu, tehnicianul celor de la CFR Cluj, și-a dat cu părere despre eliminarea echipei sale din Cupa României.

Universitatea Craiova s-a calificat, miercuri seară, în semifinalele Cupei României Betano, trecând în sferturi de CFR Cluj, scor 3-1 după prelungiri.

Daniel Pancu, la ora adevărului după ce echipa CFR Cluj a părăsit Cupa României : „Am jucat slab”

Oltenii au marcat prin Carlos Mora (69), Creţu (105+1 şi Baiaram (117). Pentru CFR Cluj a înscris Cordea, în minutul 90.

Universitatea Craiova și-a luat revanșa în fața echipei din Gruia, care o elimina anul trecut tot în sferturi, la penalty-uri, cucerind apoi trofeul.

„Am făcut, cel puțin în prima repriză, un joc foarte slab. Toate mingile au fost câștigate de ei. Știam că sunt o echipă foarte bună, nu întâmplător sunt pe primul loc.

Dacă am fi jucat la Cluj, cred că ar fi fost altfel jocul și șansele ar fi fost mai mari de partea noastră.

Cred că eram echipa mai bună (n.r. – până în prelungiri). Sunt convins de asta.

Pe final, am început să pierdem duelurile. Gazdele au venit pe contre, un joc care le convine foarte mult. Și până la urmă, am pierdut”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.

Ultimul meci din sferturi, Dinamo – Metalul Buzău, este programat joi, la ora 20.30, pe stadionul Arcul de Triumf. Învingătoarea va juca împotriva oltenilor. U Cluj va înfrunta în semifinale FC Argeş.

Ultima clasată din Superliga și-a schimbat antrenorul

Metaloglobus București a anunțat, miercuri, pe pagina oficială de Facebook, numirea tehnicianului Florin Bratu în funcția de antrenor principal, lăsată liberă după despărțirea de Mihai Teja.

Bratu are ca obiectiv principal salvarea de la retrogradare a echipei aflate pe ultimul loc în clasamentul Superligii.

„Bun venit în familia Metaloglobus, Florin Bratu! Clubul nostru are plăcerea de a anunța numirea lui Florin Bratu în funcția de antrenor principal. Florin Bratu, supranumit Mitraliera în perioada în care făcea spectacol în atacul unor echipe precum Dinamo, Rapid, Galatasaray, Nantes sau Valenciennes, aduce la Metaloglobus un bagaj vast de cunoștințe tactice și o mentalitate de învingător.

Tehnicianul în vârstă de 46 de ani, aflat ultima oară pe banca celor de la CS Dinamo, vine pentru a ne ajuta să ne atingem obiectivul vital al acestui sezon: salvarea de la retrogradare. Mult succes, Florin! Luptăm până la capăt!”, se arată în comunicatul echipei Metaloglobus.

Mediafax
