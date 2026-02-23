Prima pagină » Actualitate » Ce s-a întâmplat cu avionul care duminică seară s-a întors pe Otopeni, după ce decolase către Egipt. Pasagerii, nevoiți să doarmă în aeroport

23 feb. 2026, 14:16, Actualitate
Început de vacanță crunt pentru 180 de pasageri care se aflau în aeronava care duminică seară s-a întors pe Aeroportul Otopeni, după ce decolase cu direcția Hurghada, Egipt. Avionul a decolat din nou spre Nordul Africii luni dimineață în jurul orei 8.00.

Un avion cu 180 de pasageri la bord a fost nevoit să se întoarcă pe Otopeni, duminică seară, după ce un senzor de presurizare s-a aprins.

Ministerul Sănătății din România a transmis  duminică seară o informare publică, potrivit căreia, o aeronavă a companiei HiSky, care opera cursa pe ruta București – Hurghada (Egipt), a semnalat activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei.

Pentru gestionarea situației, ISU B-IF a mobilizat preventiv următoarele forțe la Aeroportul Otopeni, acestea fiind poziționate la Detașamentul de Pompieri Otopeni:
• 8 autospeciale de stingere
• Detașamentul Special de Salvatori (o autoscară și o descarcerare)
• o autoscară
• 1 punct de comandă mobil
• 1 ATPVM
• 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă SMURD
• 4 echipaje de prim ajutor SMURD
• 1 autospecială de hidroperforare
• 6 ambulanțe SABIF

Avionul a decolat la 8.37, luni dimineață

Decizia autorităților de a mobiliza aceste forte a fost criticată, pe motiv că ar fi indus panică.

Potrivit surselor Gândul, aeronava a aterizat din nou către Egipt luni dimineață, în jurul orei 8.00.

„Nu a fost vorba de 4 încercări. Avionul a decolat când a decis comandantul, în funcție de mai mulți factori, printre care culoarul de zbor. Nu au fost probleme la aeroport cu pista, iar pasagerii au stat peste noapte în aeroport. Avionul a decolat la 8.37, luni dimineață”, au precizat sursele Gândul.

Un avion cu 180 de pasageri, care decolase spre Egipt, s-a întors de urgență pe Aeroportul Otopeni, după activarea unui senzor de presurizare. Aeronava a aterizat în siguranță.

