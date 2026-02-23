Prima pagină » Actualitate » Măcel în Olt. O haită de câini, scăpată dintr-o curte privată, a ucis zeci de oi și miei. Pagubele sunt uriașe

Măcel în Olt. O haită de câini, scăpată dintr-o curte privată, a ucis zeci de oi și miei. Pagubele sunt uriașe

Elena Ailuţoaei
23 feb. 2026, 13:44, Actualitate

Un adevărat măcel s-a petrecut în Olt. Mai mulți câini de talie mare și foarte agresivi au atacat o stână din comuna Curtișoara și au ucis mai multe animale.

Ciobanul și fiul acestuia au găsit câinii în saivan și nu s-au putut apropia de teamă. Au sunat la 112 și la fața locului au venit polițiștii și jandarmii. Abia atunci ciobanul a putut intra la animale și a văzut ce s-a întâmplat cu acestea. Pagubele sunt mari.

Ciobanul a rămas fără mai multe oi, capre, iezi și miei, chiar înainte de Paște.

Câinii respectivi sunt ai directorului de la Casa de Pensii Olt, care locuiește în vecinătate și nu este pentru prima dată când creează probleme.

Directorul are zeci de câini din rase periculoase care ies prin gard sau pe sub gard

„De 4 ani asta pățim cu câinii lui. Ne-au făcut pagubă de 30.000 lei”, spune Ion Mihăilă.

Oamenii spun că directorul are zeci de câini din rase periculoase care ies prin gard sau pe sub gard și care au ucis de-a lungul timpului mai multe animale. Câinii s-au luat chiar și după un copil, care din fericire a scăpat nevătămat. Au fost filmați de mai multe ori când forțează gardul.

Mai mult decât atât, găurile din gard au fost astupate cu lăzi de pâine din plastic care nu rezistă în fața câinilor.

Directorul de la Casa de Pensii Olt a fost sancționat de polițiști deoarece a lăsat câinii nesupravegheați.

Acesta a primit o amendă maximă de 500 de lei. Proprietarul stânei urmează să-l dea în judecată pe directorul de la Casa de Pensii Olt ca să-și recupereze pagubele.

