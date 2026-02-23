Prima pagină » Actualitate » Ce se întâmplă dacă mănânci zăpadă? Ce spun specialiștii despre tentația copiilor de a gusta din omăt

23 feb. 2026, 13:47, Actualitate
Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă dacă mănânci zăpadă? Aceasta reprezintă una dintre tentațiile din rândul copiilor, însă cum poate să influențeze sănătatea? Specialiștii au vorbit despre acest gest care, cel puțin la prima vedere, ar putea să pară inofensiv.

Vremurile actuale sunt mai poluate, spre deosebire de trei sau patru decenii în urmă. Având în vedere acest aspect, mulți părinți ar putea să aibă o atitudine mai reticentă față de siguranța anumitor lucruri. De pildă, ce spun specialiștii despre mâncatul zăpezii de către copii? Ar putea pune sănătatea în pericol? La prima vedere, ar putea fi un gest pur inofensiv. Dar realitatea este mai diferită.

În căderea fulgilor de nea către sol, atmosfera se „curăță”. Practic, înseamnă că zăpada adună particule din aer care conțin, de obicei, praf, polen, dar și compuși chimici nocivi.

„Zăpada poate prelua substanțe nocive atunci când se formează, în timp ce cade prin aer, dar și ulterior, când particule din atmosferă se depun pe ea”, explică Steven Fassnacht, profesor de hidrologie a zăpezii la Colorado State University.

Ce spun specialiștii despre tentația copiilor de a gusta din omăt

La ce riscuri se expun copiii?

Există, însă, și un aspect pozitiv. Specialiștii susțin faptul că o cantitate foarte mică de zăpadă albă, curată, din stratul superior, prezintă un risc mai mic pentru un copil sănătos.

„Dacă trăiești într-o zonă unde există poluare (ceea ce este valabil pentru majoritatea locurilor) ia în calcul să aștepți a doua sau a treia ninsoare. Multe dintre substanțele problematice, cum ar fi azotul, fosforul sau metalele grele, nu pot fi văzute cu ochiul liber”, explică Steven Fassnacht, conform Parents.com.

Există și momente când ar fi destul de periculos gestul de a mânca zăpadă. De pildă, specialiștii susțin că pericolul constă în zăpada care a atins direct solul. Zăpada se amestecă cu sare de deszăpezire, îngrășăminte, bacterii sau poluanți proveniți din trafic.

„Dacă un copil consumă o cantitate mică de zăpadă proaspătă, riscul este minim sau inexistent. Problemele apar atunci când mănâncă cantități mai mari sau când zăpada provine din zone contaminate, cum sunt cele din oraș, de lângă drumuri, unde există sare, poluanți din gazele de eșapament, metale grele și bacterii”, spune Michelle Marin, medic de urgență pediatrică la Florida Atlantic University.

Sursă foto: Shutterstock

