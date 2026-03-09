Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026

Majoritatea lanțurilor de benzinării oferă un salariu de bază apropiat de minimul pe economie, la care se adaugă beneficii. Cel puțin până la 30 iunie 2026, salariul minim net este de aproximativ 2.574 lei. Dar care este clasamentul …

OMV PETROM – 3.800 – 4.500 lei/lună. Este considerată printre cele mai bune plătitoare, cu bonusuri de performanta incluse.

ROMPETROL

3.500 – 4.200 lei/lună

pachetul include tichete de masă (aprox. 700 lei) și bonusuri de vânzări

MOL

3.400 – 4.000 lei/lună

salariu competitiv, sporuri de noapte si prime de sarbatori.

LUKOIL

3.000 – 3.600 lei/lună

mai aproape de pragul minim, dar cu bonusuri de vechime.

SOCAR

3.200 – 3.700 lei/lună

salariu fix + tichete de masa si bonusuri punctuale

