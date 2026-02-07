Ce salarii primesc preoții ortodocși, catolici, pastorii, rabinii și imamii din România, în 2026

Pentru românii care sunt curioși să afle ce salarii au preoții ortodocși, catolici, pastorii, rabinii și imamii din România acum, în 2026, trebuie să știe că veniturile variază în funcție de vechime sau gradul bisericesc, scrie cancan.ro. Gradul profesional se împarte în următoarele categorii: debutant, gradul I și gradul II și definitiv. Pe măsura pregătirii și a experienței, veniturile acestora cresc considerabil.

Salariul unui preot din cadrul Bisericii Ortodoxe Române (BOR) este un cumul dintre banii primiți de la statul român și cei proveniți de la instituția bisericească. Statul are o contribuție între 65% și 80% din salariul de bază, restul veniturilor fiind asigurate de parohie. La fel ca în cazul preoților ortodocși, veniturile preoților catolici sunt asemănătoare, însă modul de gestionare diferă.

