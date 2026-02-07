Un videoclip vechi de mai bine de 20 de ani a făcut înconjurul internetului în ultimele zile. Uimiți, internauții din generațiile mai tinere au distribuit, au comentat și au discutat ore întregi despre înregistrarea care îi avea în prim-plan pe președintele rus Vladimir Putin și pe regratata Regină Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

Imaginile, care au reușit să strângă zeci de mii de vizualizări pe platforme precum X sau TikTok, au fost surprinse, în 2003, în tipul vizitei președintelui rus în Regatul Unit.

Întâlnirea „istorică“ avea loc la numai patru ani de când fostul agent KGB preluase șefia statului, iar utilizatorii tineri au putut vedea un Vladimir Putin tânăr, relaxat și care vorbea fluent în limba engleză, lucru pe care refuză să-l facă în zilele noastre. În imagini este prezentă inclusiv fosta soție a președintelui rus, Lyudmila Putina (Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya n.r.).

Pe parcursul lungii sale domnii, Regina Elisabeta a II-a s-a întâlnit zeci de lideri mondiali, de la John F. Kennedy și Charles de Gaulle, până la Josip Broz Tito și chiar Nicolae Ceaușescu. În luna iunie a anului 2003, însă, a venit și rândul președintelui Rusiei.

Se spune că Regina a respectat protocolul regal și i-a oferit lui Putin o primire de zile mari, însă, conform relatărilor din presă, aceasta a menținut o distanță vizibilă în interacțiunea cu liderul rus, în contrast cu primirile calde oferite altor șefi de stat.

Cum a decurs vizita lui Putin la Palatul Buckingham

Vladimir Putin și soția sa, Liudmila, au fost întâmpinați pe 24 iunie 2003, pe aeroportul Heathrow, de atunci Prințul Charles.

Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip l-au întâmpinat pe Putin la Horse Guards Parade, unde au fost prezente gărzi regale, s-au intonat imnurile naționale și s-a tras un salut de artilerie.

Regina și președintele rus au călătorit împreună, într-o trăsură trasă de cai albi, către Palatul Buckingham, unde s-a dat un banchet fastuos în onoarea cuplului prezidențial rus.

În discursul său, Elisabeta a II-a a subliniat istoria lungă a relațiilor britanico-ruse, cu toate că acestea fuseseră slăbite semnificativ de diferențele legate de războiul din Irak, pe care cele două țări îl abordaseră diferit.

Întâlnirea lui Putin cu Regina Elisabeta din acea zi a fost, însă, plină de tensiuni diplomatice subtile. Potrivit rapoartelor din presă, liderul rus, care își face, astăzi, oaspeții sau gazdele să-l aștepte perioade importante de timp, a întârziat la întâlnirea sa cu Regina nu mai puțin de 14 minute.

Întârzierea a fost explicată prin traficul aglomerat din Londra, deși drumurile sunt de obicei închise în timpul vizitelor la un nivel atât de înalt. Explicația a fost acceptată fără comentarii, iar când a venit momentul despărțirii, Elisabeta a II-a l-a făcut pe Putin să aștepte exact aceeași perioadă de timp. Regina nu a comentat public întârzierea, cu toate că aceasta era o încalcare gravă a protocolului. Totuși, suverana Marii Britanii nu a vrut nici ca gestul lui Putin să treacă neobservat.

Cum a încălcat Regina Elisabeta protocolul

Acest lucru a fost dezvăluit în 2022 de către secretarul de presă al Marii Britanii de atunci, David Blunkett.

Într-o declarație acordată BBC, în săptămânile de după invazia Rusiei în Ucraina, Blunkett a declarat: „Singura dată când l-am întâlnit pe Vladimir Putin a fost în 2003, într-o vizită oficială, iar câinele meu de atunci a lătrat foarte tare. Mi-am cerut scuze Reginei, care evident era gazda.”

„Îmi pare rău Majestate, pentru că latră câinele”, i-am spus. Ea a avut însă o replică neaşteptată: „Câinii au instincte interesante, nu-i aşa?”, a povestit Blunkett.

Se credea că acesta era un indiciu că patrupedul nu era fericit să fie lângă Putin, câinii fiind considerați buni judecători de caracter. Conform The Mirror, prin această remarcă Regina a încălcat protocolul, întrucât suverana trebuie să fie „strict neutră în ceea ce priveşte chestiunile politice”.

Regretata regină nu și-a exprimat niciodată opiniile personale despre Putin.

Vizita de stat din 2003 a durat patru zile și a inclus, pe lângă întâlnirile de la palat, discuții cu premierul Tony Blair, o vizită la Westminster Abbey și o deplasare în Scoția, la Castelul Holyroodhouse.

Putin, fan al Reginei Elisabeta

Deși nu a avut o relație strânsă cu Vladimir Putin, regretata regină s-a întâlnit totuși cu președintele rus de câteva ori. Una dintre acestea a fost în 1994, când Elisabeta a II-a a vizitat Rusia, relatează Daily Express. Se crede că Putin era un fan al Majestății Sale, transmițând condoleanțe Familiei Regale după moartea acesteia în 2022, pe care a numit-o o „pierdere ireparabilă”.

„Cele mai importante evenimente din istoria recentă a Regatului Unit sunt indisolubil legate de numele Majestății Sale. Timp de multe decenii, Elisabeta a II-a s-a bucurat pe bună dreptate de dragostea și respectul supușilor ei, precum și de autoritate pe scena mondială. Vă doresc curaj și rezistență în fața acestei pierderi grele și ireparabile. Vă rugăm să transmiteți cuvintele de sinceră simpatie și sprijin membrilor familiei regale și întregului popor al Marii Britanii”, a transmis, în 2022, preşedinţia rusă. Cu toate acestea, liderul de la Kremlin nu a participat la înmormântarea reginei Elisabeta a II-a.

