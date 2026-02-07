Stenograme din dosarul traficanților de cocaină Găină, State și Zamfir, capturați cu focuri de armă. “Ultima oară am luat vreo 2 kile. 34. 000 de euro m-a dus cu tot cu transport!”

Secția de combatere a traficului de droguri din cadrul DIICOT a destrămat rețeaua de traficanți de droguri de mare risc condusă de Alexandru Constantin Găină după o muncă laborioasă, care a durat din octombrie 2025 până acum. Gândul prezintă azi noi informații din interiorul acestei anchete complexe, modul în care s-a ajuns la arestarea lui Găină și a complicilor acestuia, precum și stenograme ale discuțiilor dintre membrii grupului organizat care alimenta consumatorii din România cu cocaină și hașiș.

Primele informații – potrivit surselor noastre – au venit de la DCCO-Serviciul Antidrog, iar acestea priveau activitatea unui rezident în Spania care deține mari cantități de cocaină, drog pe care îl trimitea printr-o rețea de intermediari în state din nordul Europei, dar și în România, la București și Constanța.

Dosarul a fost deschis in rem la data de 10 octombrie 2025 pentru infracțiuni de trafic internațional de droguri de mare risc și trafic intern de droguri de mare risc. Urmărirea penală in rem a fost extinsă la data de 4 februarie 2026, fiind adăugate infracțiunile de inițiere și constituire de grup organizat, conducere a unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive și deținere de droguri de mare risc în vederea consumului propriu.

Mandate de supraveghere tehnică „în cascadă”, audio-video, filaj și folosirea unui investigator sub acoperire

Conform documentelor din acest dosar, în cauză au fost autorizate și prelungite o serie de măsuri de supraveghere tehnică, inclusiv filaj, prima dintre acestea fiind obținută a data de 10 octombrie 2025. În total, 33 de mandate de supraveghere tehnică. Au existat prelungiri succesive ale acestor mandate, cea mai lungă perioadă mergând până la data de 16.02.2026, supravegherea fiind și audio-video și prin fotografiere a unora dintre personajele din această rețea.

Cei de la Serviciul Antidrog l-au identificat, încă din octombrie 20205 pe Ionuț Pîslaru, unul dintre cei despre care aflaseră că ar deține care cantități mari de droguri de mare risc, iar situația de fapt a fost confirmată cu ajutorul unui investigator sub acoperire autorizat în cauză.

Din actele de la dosar înaintate instanței când s-a solicitat arestarea traficanților reiese că în data de 13.10.2025, Alexandru Găină, prin intermediul lui Pîslaru, a vândut chiar investigatorului sub acoperire o punguță cu 3,02 grame cocaină, drog care a fost certificat din expertiza realizată la laboratorul specializat al IGPR. Din proba analizată a reieșit că cocaina avea o concentrație de 74,23%.

Ce rol a avut fiecare dintre membrii grupului organizat

Ancheta a fost una metodică și bine structurată. Din mijloacele de probă a reieșit că „începând cu luna octombrie a anului 2025, numiții State Stelian, Pîslaru Ionuț, Găină Constantin-Alexandru și Zamfir Petrișor Dănuț au inițiat și au constituit un grup infracțional organizat, grup în cadrul căruia au perfectat înțelegerea de a organiza activități de achiziționare de cocaină, dar și alte droguri din țări membre ale Uniunii Europene (ex. Spania, Olanda, Cehia, Germania), de introducere a acestui drog pe teritoriul României prin disimularea în autovehicule modificate în acest scop prin crearea unor compartimente speciale și de comercializare a acestui drog în cantități mari, de ordinul sutelor de grame/kilogramelor, unor persoane de încredere ale traficanților, dar și în cantități mai mici, de ordinul gramelor, către diverse persoane din anturajul acestora.

Fiecare dintre persoanele indicate mai sus avea un rol bine stabilit în activitatea infracțională a grupului, toate acțiunile, atât cele privind palierul de trafic intern cât și cel de trafic internațional, desfășurându-se sub coordonarea numiților State Stelian și Găină Constantin-Alexandru, cu participarea activă a numiților Zamfir Petrișor Dănuț și Pîslaru Ionuț”.

Conform procurorilor DIICOT, State Stelian a avut rolul de a se deplasa în țări din Europa și în America Latină pentru a negocia achiziționarea drogurilor și disimularea lor în autovehicule modificate pentru crearea de compartimente speciale, de a le transporta în România și de a participa la distribuirea lor. El cunoștea cercurile în care se realiza traficul internațional de cocaină.

Alexandru-Constantin Găină a avut același tip de sarcini în rețeaua traficanților prinși.

„(…) Acesta a desfășurat demersuri în vederea identificării unor clienți en gros pe teritoriul României”.

În privința lui Zamfir Petrișor-Dănuț, anchetatorii au stabilit că rolul acestuia a fost identic cu al lui State și Găină, iar Pîslaru Ionuț se ocupa și de comercializarea drogurilor către diverși clienți.

Cum s-au efectuat transporturile de droguri de mare risc. Traseele prin Europa și mașinile folosite

Acest grup infracțional a funcționat până în data de 4.02.2026. Activitatea lor a fost documentată investigativ și s-a concretizat în efectuarea a cel puțin două transporturi internaționale de droguri precum și în realizarea unei cumpărări autorizate de către investigatorul sub acoperire al DIICOT.

Prima vânzare de cocaină probată a fost efectuată în data de 13.10.2025, când Pîslaru i-a dat investigatorului, într-o benzinărie OMV din zona Gara de Nord, 3,02 grame cocaină contra sumei de 2.500 RON.

A doua vânzare de cocaină probată: în perioada 20.11.-27.11.2025, Găină și Zamfir s-au deplasat cu un BMW cu număr de Argeș pe ruta Ungaria-Austria-Cehia până în Germania și pe traseu au achiziționat aproximativ 2 kilograme cocaină.

Drogurile au fost introduse în țară de Alexandru Găină, care a călătorit din Germania către România cu firma de transport persoane FlixBus. Pe teritoriul național, drogurile au fost comercializate către diverse persoane, iar o parte din profit a fost reinvestit pentru organizarea următorului transport.

În perioada 21-01.-31.01.2026, Găină și Zamfir au plecat cu un autoturism marca VW Crafter pe ruta România – Ungaria – Italia – Spania – Franța – Germania -România, au achiziționat o cantitate de droguri de risc și mare risc, respectiv aproximativ 5 kilograme cocaină și 8 kilograme de hașiș.

5 kilograme de cocaină și 8 de hașiș au “spart” frontiera pe la Nădlac și au ajuns la Gruiu-Siliștea Snagovului și la București

În data de 31.01.2026, Găină și Zamfir, cu complicitatea lui State, au introdus pe la punctul de frontieră Nădlac cu același Volkswagen Crafter, cele 5 kg de cocaină și 8 kg de hașiș ascunse în podeaua mașinii.

Până în data de 4.02.2026, ei au manipulat marfa în diverse locații, cum ar fi Siliștea Snagovului, comuna Gruiu, precum și în parcarea imobilului din București aparținând Mihaelei-Simona Găină, unde marfa a stat într-un BMW model X5.

Cantitatea de droguri pe care se pregăteau să o comercializeze este următoarea: 3916.05 grame pulbere care conține cocaină, 503,22 grame rezină de cannabis, respectiv 7,536 kg rezină de Cannabis. Acestea constituie probe la dosar.

În data de 4.02.2026, după cum se știe, a avut loc flagrantul realizat de lucrătorii din cadrul DCCO.

Un kilogram de cocaină în BMW-ul dintr-o parcare subterană a imobilului unde locuia Găină

Anchetatorii nu au găsit droguri în imobilul tip penthouse în care locuiește Alexandru Găină, dar în autoturismul BMW parcat în subterana blocului, sub scaunul din față-stânga s-a descoperit un kilogram de cocaină ambalat în folii de plastic și un cântar de mare precizie.

Într-o altă locuință a lui Găină, percheziționată în ziua flagrantului, au mai fost găsite 3.916,05 grame pulbere care conține cocaină și pe care acesta o deținea pentru consum propriu.

În ziua flagrantului, asupra lui Zamfir s-au găsit 77,27 grame rezină de cannabis, declarat a fi pentru consum propriu.

Stelian State a făcut pușcărie în Australia după ce a fost prins cu 500 kg de cocaină

În ce-l privește pe State Stelian, s-a stbilit că acesta locuia fără forme legale în Constanța, avea multiple condamnări în perioada comunistă și a fost arestat de către autoritățiile australiene pentru că, în 2019, împreună cu altă persoană, ar fi încercat să introducă pe teritoriul Australiei o cantitate aproximativ 500 kg de cocaină. Ulterior, a fost condamnat la închisoare. În 2023, după eliberarea din sistemul carceral australian, a revenit imediat în Europa. El este cel care are multe conexiuni în mediile traficanților din America Latină și din diverse țări din Europa, cunoscute ca porți de intrare a drogurilor.

Conform procurorilor, State și-a reactivat imediat conexiunile infracționale, a fost de mai multe ori în America Latină și Panama, toate aceste călătorii fiind probate de anchetatori.

Discuții despre dealeri și “prăjitura” cocaină

Din interceptările de la dosar rezultă inclusiv modul în care se organiza un transport de droguri. Spre exemplu, din discuțiile de la datele de 05.12.2025 și 9.12.2025 între Stelian State și un anume Gică e descris “modul de operare la grupării și apetitul pentru influențarea funcționarilor portuari ce ar urma să sprijine gruparea în manipularea containerelor și oferirea accesului în interiorul portului pentru membrii grupării specializați în extracția drogurilor din container”, se arată în referatul de arestare transmis instanței de către DIICOT.

Din maldărul de interceptări telefonice, redăm una care este relevantă în dinamica probatoriului privind traficul de droguri în care era specializată gruparea lui Găină, State și Zamfir. Dintr-o discuție din data de 20.11.2025, în jurul orei 20:00, reiese că Găină a plecat împreună cu Zamfir către vestul țării, cu un BMW X6.

Cei doi au tranzitat teritoriile Ungariei și Austriei, staționând în Republica Cehă, în zona limitrofă a orașului Praga. În tot acest timp, Găină a vorbit cu concubina lui, solicitându-i sprijinul pentru efectuarea unor transferuri bancare. A purtat și alte convorbiri din care reiese implicarea în traficul de cocaină.

Discuție din 22.11.2025, ora 04:59:19. Alexandru Găină îl apelează pe un individ:

„(n.l. pe fundal se poate auzi vocea unui bărbat cu următorul dialog:

BĂRBAT: Ce dealer ai?

ALEX: Ce zici, mă?

BĂRBAT: De unde ai marfa?

ALEX: Ce marfă mă, nebunule?

BĂRBAT: Prăjitura.

ALEX: Eu?

BĂRBAT: Ca să nu spunem cocaina.

ALEX: Eu, mă?

BĂRBAT: Da.

ALEX: Dar du-te… Doamne iartă-mă!

BĂRBAT: Că ai dormit așa puțin.

ALEX: Dacă nu mai am, bă. Tu nu înțelegi, că sunt dat peste cap? Sunt cu nervii la pământ. Nu mai… Nu mă mai suport… Ce dracu?)”

Interceptarea discuției lui Găină cu un traficant de droguri aflat în executarea pedepsei la Penitenciarul Slobozia

O altă interceptare este legată de discuția dintre Găină și State cu o cunoștință comună, Soare Mihai zis Copilu, care se află în Penitenciarul Slobozia în executarea unei pedepse de 6 ani și 2 luni pentru trafic intern de droguri de risc și mare risc.

În 23.12.2025, după ce a fost la State în Constanța, Alexandru Găină a beneficiat la vizita acordată condamnatului Soare Mihai zis Copilu, povestindu-i acestuia despre ultimul transport de cocaină pe care l-a făcut.

„SOARE MIHAI: Zice de… COCA! (neinteligibil).

ALEX: Așa o iau eu… 15, 16.

SOARE MIHAI: Înseamnă că ești number 1, ești (neinteligibil).

ALEX: O dau pe 30, 35, 60, și tot e….

SOARE MIHAI: Ești number 1. (n.r. râde) N-a mai venit cu (neinteligibil)?

ALEX: Ba da. Dar ți-am zis câte a dat.

SOARE MIHAI: (neinteligibil) pe douăzeci și (neinteligibil)… vânzări cu… (neinteligibil) 5 și 5. Nimic nu merge, nimic.

ALEX: Știu.

(În continuare, de la momentul 00:12:15, discuția continuă fără aspecte de interes și se continuă cu aspecte relevante cauzei, începând cu momentul 00:13:00):

ALEX: În rest, ce să zic…. Vreau să fac ceva corect și… nu merge.

SOARE MIHAI: Mhm.

ALEX: Nu, e plecat.

SOARE MIHAI: Mhm.

ALEX: Da, când trece, vine de distracție, se duce înapoi, iar plecat, nu mai este… nu-l ține nimic pe aici. Mâncarea e scumpă, taxele sunt scumpe…

SOARE MIHAI: Să știi, să știi, așa este… (neinteligibil).

ALEX: E, mă, și prostul ăsta de COSMIN. E unul pe 30, unu… stai să îi mai treacă un pic să se schimbe….

SOARE MIHAI: Nu mă, nu mă (neinteligibil), n-are nicio treabă.

ALEX: Aicea… de umblat serios, ce vrei să faci? (neinteligibil).

SOARE MIHAI: Ce naiba. L-a luat ANDU cu construcțiile lui, dar el nu are un leu. El stă cu maică-sa, cu taică-su în cameră, ăă, în casă.

ALEX: Păi mi-a zis că (neinteligibil) din Constanța, și te ia prea de dimineață, și zic, bă, până mă duc cu ăsta, până ajung la Carrefour, până… pe bune, nu pot să mă abțin (neinteligibil).

„Ultima oară am luat vreo 2 kile… 34.000 de euro m-a dus cu tot cu transport. Înțelegi?”

În continuare, de la momentul 00:14:10 , discuția continuă fără aspecte de interes și se continuă cu aspecte relevante cauzei, începând cu momentul 00:33:49:

SOARE MIHAI: La Snagov ce ai mai făcut?

ALEX: Hă?

SOARE MIHAI: La Snagov, ce ai mai făcut?

ALEX: La Izvorani, la Izvorani n-am mai făcut nimic. Am vrut să fac, să mai pun o CULTURĂ și…

SOARE MIHAI: Nu, ce ai mai făcut, adică, te-ai apucat (neinteligibil) de business-uri p-acolo?

ALEX: Am mai făcut…Nu, nu, am făcut totul, n-am mai băgat bani deloc, ăăă, de când am divorțat.

SOARE MIHAI: Și în grădină ce faci?

ALEX: Păi să o termin, să o termin, îți dai seama…

SOARE MIHAI: Și loturi alea care le făcuseși tu?

ALEX: Le am, le am, le am, o să vând, dar acum nu se poate vinde nimic, n-are cum să se vândă nimic…

SOARE MIHAI: Nu e de vândut…

ALEX: Nu, nu e de vândut acum. O țâră s-au apucat acum la canalizare, trotuare, să termine toate astea. Și după aia, să se termine războiul, să… e… de pensie, ca să zic așa, ăstea sunt de pensie.

SOARE MIHAI: Chiar mă gândeam ce ai mai făcut… (neinteligibil)

(n.r. cei doi își coboară puțin volumul vocii, șoptesc)

ALEX: Mă, ultima oară am luat vreo 2 kile… 34.000 de euro m-a dus cu tot cu transport. Înțelegi? Nu e (neinteligibil) alta.

SOARE MIHAI: (neinteligibil) pe tâlhărie, pe ce?

ALEX: Nu, nu. M-am dus și (neinteligibil).

SOARE MIHAI: Ahh. (neinteligibil)

ALEX: A, nu, m-am dus, am văzut, am intrat.

SOARE MIHAI: Nici bani, nici bani înainte?

ALEX: Aa, nu frate. (neinteligibil)

SOARE MIHAI: Mhm.

ALEX: Direct la ăia. Intru, mă primește în casă.

SOARE MIHAI: (neinteligibil).

ALEX: E bună și nu e!

SOARE MIHAI: (neinteligibil) au niște (neinteligibil), olandezii

ALEX: (neinteligibil)?

SOARE MIHAI: . (neinteligibil) nu e atâta, dacă nu erau morți, în ziua aia.

ALEX: Da, fratele meu.

SOARE MIHAI: 26 (neinteligibil).

ALEX: Păi unde primesc eu, primesc omul, pun, și-mi arată pe… îmi arată….

SOARE MIHAI: De asta zic (neinteligibil).

ALEX: Îți pune data, ziarul… Nu, intră, intră, intră mult acum, intră, intră…

SOARE MIHAI: Aha.

ALEX: Mai vrei să-ți zic, am făcut 7000, SCOASĂ, IMPREGNATĂ…

SOARE MIHAI: Mhm.

ALEX: 7 mii, și mi-a dat-o mie cu 12.

SOARE MIHAI: Am înțeles!

ALEX: Dar, eu am văzut-o, zic bă, (neinteligibil)

„Mulți vor să-l încalece”

În continuare, de la momentul 00:35:55 , discuția continuă fără aspecte de interes și se reia cu aspecte relevante cauzei, începând cu momentul 00:37:30

ALEX: Deci fii atent. Bagă telefon într-un calculator….și… plătește cu telefonul, Google Pay…

SOARE MIHAI: Da.

ALEX: Și nu mai cere PIN! (neinteligibil).

SOARE MIHAI: Asta ți-am zis și eu!

ALEX: Nu mai cere PIN!

SOARE MIHAI: Da mă, da.

ALEX: Păi da mă, da’ una e să…

SOARE MIHAI: Da, dar …

ALEX: … Plăți de 5, 70, 12.000, fără să mai ceară PIN. I-am zis lui ANDU, că aveam ceva, dar ANDU… nu știu de ce (neinteligibil)

SOARE MIHAI: Da, păi îți dai seama (neinteligibil)

ALEX: Mmm, am auzit și de el niște chestii, dar mă abțin, nu mă apuc să comentez.

SOARE MIHAI: Ce chestii?

ALEX: Nu, că nu a făcut rele, nu că el ăă…

SOARE MIHAI: Mulți vor să-l încalece?

ALEX: Mă, și chiar și SEBE cu ORHAN.

SOARE MIHAI: Da. Mulți vor să-l încalece.

„Mi-am luat mașinile, le-am dus la bulgari”

(În continuare, de la momentul 00:38:15, discuția continuă fără aspecte de interes și se reia cu aspecte relevante cauzei, începând cu momentul 00:39:59):

ALEX: Păi știi ce făcea, se apucase de „Loverboy”. Venea câte una, da mă, îi lua banii (neinteligibil)

SOARE MIHAI: (neinteligibil).

ALEX: Da, mă, da! Și când nu mai putea să facă nimic, o gonea. O bătea și o gonea.

SOARE MIHAI: (neinteligibil).

ALEX: Am râs… m-am drogat eu de vreo două ori, (neinteligibil) a doua ca să mă îmbârlige, a zis, ne cununi. Și le-am cununat la biserică!

SOARE MIHAI: Pe bune, sau vrăjeală?

ALEX: Da mă, da, am fost la biserică, în pandemie.

(În continuare, de la momentul 00:40:15, discuția continuă fără aspecte de interes și se reia cu aspecte relevante, începând cu momentul 00:43:03):

ALEX: (neinteligibil) mult la bulgari.

SOARE MIHAI: (neinteligibil)

ALEX: Mi-am luat mașinile, le-am dus la bulgari să le înmatriculez acuma… cresc taxele.

SOARE MIHAI: Și tu duci mașinile la bulgari?

ALEX: Da.

SOARE MIHAI: Alții am văzut că (neinteligibil) le duseseră le radiaseră, era un morman de numere la (neinteligibil)

ALEX: Da. Păi și eu nu le-am radiat?

SOARE MIHAI: Le-ai radiat. Păi e mai bine și după aia le…

ALEX: Păi am două… ălea cu motoare de 3 litri. Am două motoare de 3 litri, (neinteligibil) și seria 6 (neinteligibil)

„Dacă o fierbi, e betooon, e beton! Dar dacă stai și o tragi pe nas e…”

(În continuare, de la momentul 00:43:40, discuția continuă fără aspecte de interes și se reia cu aspecte relevante cauzei, începând cu momentul 00:59:30):

ALEX: I-aveam pe unii care aduceau COCAINA în cafea.

SOARE MIHAI: Mhm

ALEX: Și de exemplu, pot să o scot aicea în țară în 7000… da’ nu se vinde! De ce? Trebe băgată-n (n.r. se referă la presă pentru a o face calup), e ca aia scoasă din țesătură.

SOARE MIHAI: Mhm

ALEX: Adică îi praf, nu e rocă. E tare. La sticlă, e beton. Dacă o fierbi, e betooon, e beton! Dar dacă stai și o tragi pe nas e… (n.r. șoptește ultima propoziție)

SOARE MIHAI: (neinteligibil) 4-5 inși în București care…

ALEX: Mmm, s-au șmecherit… Mă rog (n.r pe un ton dezaprobator față de afirmația lui SOARE MIHAI). Și (neinteligibil) ăsta era cetățean columbian, căsătorit cu o columbiancă. (neinteligibil) se duce la un prost și zice fă și mie rost de acid clorhidric, pentru reacția chimică. Ăla avea 1 milion și ceva opriți de DIICOT… se duce la DIICOT și zice (neinteligibil) că nu putea să justifice banii. Și chiar cu scandalul ăla că nu fac ei… nicio captură în Portul Constanța. Dau om care aduc… îi așteaptă pe ăia la graniță… Vin din Ungaria, opresc mașina, cetățean columbian, cetățean român, doi cetățeni columbieni… (neinteligibil) Ce ați adus voi? Păi ce putem să aducem din Columbia? Droguri sau cafea! Drogurile sunt interzise, deci cafea! (neinteligibil) Câinele nu le dă nimic, nu dă nimic, nimic. Asta e cafea. Acuma ăsta vine și sună pe sifon (n.r colaborator). Ba nu, de fapt sifonul sună. (neinteligibil) Stai, domnule, că e o problemă.

SOARE MIHAI: (neinteligibil)

ALEX: Da, sifonul… (neinteligibil) 5 litri de acid. Vine sifonul, și dă 5 litri. Proces verbal. Ăsta, dom’le, stai așa că n-am nevoie, că stai să vedem… Ăsta (neinteligibil) pe sifon. (neinteligibil) Bineînțeles că ăștia erau monitorizați, probe (neinteligibil) Bihor, închiriază o vilă. Scot și ei o sută și ceva de grame… (neinteligibil) încă vreo 300 de (neinteligibil) pac vin mascații… pac, pac, pac 20 ani, 15 ani, 17 ani… (neinteligibil)”

AUTORUL RECOMANDĂ: