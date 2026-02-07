Prima pagină » Știri externe » „Furtuna secolului” în Portugalia. Marta aduce ploi, ninsori și viscol puternic

07 feb. 2026, 12:34, Știri externe
Portugalia se pregătește să fie traversată de furtuna Marta, care va aduce precipitații abundente, zăpadă în zonele situate la altitudini ridicate, vânturi puternice și valuri uriașe pe mare.

Furtuna Marta va ridica nivelul apelor, mai ales ale Râului Tagur din sud și astfel crește riscuri unor inundații puternice în zonele de risc, scrie theportugalnews.com.

Potrivit meteorologilor portughezi, cele mai severe condiții meteo vor debuta în regiunea de sud, mai ales pe coastă. Ploile vor fi abundente, iar vânturile vor atinge 100 km/h sau chiar 120 km/h la munte.

Specialiștii se așteaptă la precipitații abndente, inclusiv în zona Lisabonei și a munților Alentejo și Algarve. Ploile vor atinge 60 mm în 24 ore, iar râurile s-ar putea revărsa, crescând riscul inundațiilor, informează IPMA (Institutul pentru Mare și Atmosferă).

Sâmbătă după-amiaza, furtuna Marta se va muta spre est, iar vânturile vor atinge 90 km/h și va ploua intens.

Ninsorile sunt așteptate la altitudini de peste 900 de metri, mai crescute în zonele de la 1.200-1.400 metri.

În munții Serra da Estrela, stratul de zăpadă va ajunge la 25 cm la peste 1.000 m altitudine.

Meteorologii au avertizat că și condițiile pe mare vor fi dificile, cu valuri de până la 7 metri de-a lungul coastei de vest. Înălțimea maximă a valurilor ar putea ajunge la 13 metri.

Sursa foto: Profimedia (Ravagiile lăsate în urmă de Furtuna Leonardo, 6.02.2026)

