Circulația trenurilor, grav afectată de furturi și distrugeri ale instalațiilor feroviare. CFR a anunțat unde sunt zonele cu probleme

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat, sâmbătă, că în cursul nopții trecute au fost înregistrate acte grave de sustragere și distrugere a unor componente ale instalațiilor feroviare, care au perturbat semnificativ circulația trenurilor.

Astfel, pe secția Brănești – Pasărea, în București, au fost semnalate disfuncționalități ale instalațiilor de siguranță feroviară începând cu ora 20:55, manifestate prin ocupări nejustificate ale circuitelor de cale, se arată în comunicatul CFR.

Ca urmare, circulația trenurilor a fost restricționată pe ambele fire, iar verificările au arătat distrugerea și sustragerea unor elemente esențiale pentru funcționarea sistemelor de semnalizare.

Compania mai precizează că, în vestul țării, la stația Petroșani, a fost constatată secționarea intenționată a cablurilor de alimentare ale instalației de bloc de linie automat, la ora 04:15.

Incidentul a dus la scoaterea din funcțiune a unor secțiuni din stație și a instalației între Petroșani și Bănița, pe ambele fire. Circulația trenurilor se desfășoară temporar în regim de cale liberă, în așteptarea finalizării lucrărilor de remediere.

Potrivit sursei citate, s-a intervenit rapid pentru limitarea efectelor și restabilirea condițiilor de siguranță. În acest sens, compania atrage atenția asupra gravității acestor fapte, care pot pune în pericol siguranța traficului feroviar.

De asemenea, reafirmă angajamentul de a colabora cu autoritățile pentru identificarea vinovaților, prevenirea unor incidente similare și recuperarea prejudiciilor. De altfel, ambele cazuri au fost sesizate la Poliția Transporturi Feroviare.

Autorul mai recomandă:

Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie la CFR și Electrificare CFR pentru un posibil abuz de poziţie dominantă

Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria, dar nu a reușit să pornească locomotiva. Ce a făcut bărbatul, după ce a fost prins

Pentru 2026, ministrul Transporturilor anunţă: „Constructorii din domeniul feroviar își doresc să ajungă în prim plan”

Un tren de mare viteză ar putea străbate România. Ar lega Constanța de Ungaria la viteze de 250 km/h. Studiul e gata, mai lipsesc miliardele de euro. De câți bani e nevoie