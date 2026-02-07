Prima pagină » Actualitate » Circulația trenurilor, grav afectată de furturi și distrugeri ale instalațiilor feroviare. CFR a anunțat unde sunt zonele cu probleme

Circulația trenurilor, grav afectată de furturi și distrugeri ale instalațiilor feroviare. CFR a anunțat unde sunt zonele cu probleme

07 feb. 2026, 13:09, Actualitate
Circulația trenurilor, grav afectată de furturi și distrugeri ale instalațiilor feroviare. CFR a anunțat unde sunt zonele cu probleme
FOTO - Facebook.com/cfrinfrastructura

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat, sâmbătă, că în cursul nopții trecute au fost înregistrate acte grave de sustragere și distrugere a unor componente ale instalațiilor feroviare, care au perturbat semnificativ circulația trenurilor.

Astfel, pe secția Brănești – Pasărea, în București, au fost semnalate disfuncționalități ale instalațiilor de siguranță feroviară începând cu ora 20:55, manifestate prin ocupări nejustificate ale circuitelor de cale, se arată în comunicatul CFR.

Ca urmare, circulația trenurilor a fost restricționată pe ambele fire, iar verificările au arătat distrugerea și sustragerea unor elemente esențiale pentru funcționarea sistemelor de semnalizare.

FOTO - Facebook.com/cfrinfrastructura

FOTO – Facebook.com/cfrinfrastructura

Compania mai precizează că, în vestul țării, la stația Petroșani, a fost constatată secționarea intenționată a cablurilor de alimentare ale instalației de bloc de linie automat, la ora 04:15.

Incidentul a dus la scoaterea din funcțiune a unor secțiuni din stație și a instalației între Petroșani și Bănița, pe ambele fire. Circulația trenurilor se desfășoară temporar în regim de cale liberă, în așteptarea finalizării lucrărilor de remediere.

Potrivit sursei citate, s-a intervenit rapid pentru limitarea efectelor și restabilirea condițiilor de siguranță. În acest sens, compania atrage atenția asupra gravității acestor fapte, care pot pune în pericol siguranța traficului feroviar.

FOTO - Facebook.com/cfrinfrastructura

FOTO – Facebook.com/cfrinfrastructura

De asemenea, reafirmă angajamentul de a colabora cu autoritățile pentru identificarea vinovaților, prevenirea unor incidente similare și recuperarea prejudiciilor. De altfel, ambele cazuri au fost sesizate la Poliția Transporturi Feroviare.

Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie la CFR și Electrificare CFR pentru un posibil abuz de poziţie dominantă

Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria, dar nu a reușit să pornească locomotiva. Ce a făcut bărbatul, după ce a fost prins

Pentru 2026, ministrul Transporturilor anunţă: „Constructorii din domeniul feroviar își doresc să ajungă în prim plan”

Un tren de mare viteză ar putea străbate România. Ar lega Constanța de Ungaria la viteze de 250 km/h. Studiul e gata, mai lipsesc miliardele de euro. De câți bani e nevoie

