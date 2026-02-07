Ce părere au francezii despre Dacia Bigster. Detaliul interesant observat de jurnaliștii auto

Francezii vorbesc intens despre Dacia Bigster, care a depășit pragul de 100.000 de unități produse. Presa auto franceză laudă modelul care „a schimbat regulile jocului” în segmentul SUV-urilor compacte.

Nu este un succes întâmplător, sunt de părere gazetarii auto din Franța. Aceștia recunosc că Bigster este imbatabil la raportul preț-spațiu-dotări.

„Dacia a reușit să dea peste cap standardele pieței europene a SUV-urilor”, notează L’Automobiliste, potrivit prosport.ro.

„Cu Bigster, Dacia a demonstrat că un SUV de clasă C poate fi accesibil fără să pară ieftin”, scrie aceeași publicație, care amintește de un „pariu industrial și comercial câștigat”.

Dacia Bigster reprezintă o opțiune tot mai bună, mai ales în aceste vremuri financiare tulburi, când omul se mai uită și la portofel, când cumpără o mașină.

Peste 16.000 de înmatriculări într-un singur an a înregistrat Bigster în Franța: „Nu mai este o surpriză!”, exclamă presa auto franceză.

Ce specificații are Dacia Bigster

Dacia Bigster are o lungime de 4,5 metri. În versiunea „Essential”, Bigster oferă dotări precum cruise control, aer condiționat manual, faruri automate, jante din aliaj de 17 inci, geamuri electrice față și spate, cu o singură atingere, și un ecran tactil de 10,1 inci.

SUV-ul este echipat cu un motor hibrid de 1,7 litri, cuplat cu un motor electric de 37kW și o baterie de 1,2 kWh, atașate unei transmisii automate cu patru trepte, puterea fiind transmisă roților din față.

Dacia Bigster are sub capotă 155 CP și atinge 100 km/h în 9,5 secunde. Viteza maximă a SUV-ului Bigster este de 180 km/h.

Autorul recomandă: