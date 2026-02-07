Legume între blocuri la Rogerius. Cartierul din Oradea în care vecinii cultivă zarzavaturi

Zarzavaturi între blocuri în cartierul Rogerius. Oradea ar putea avea prima grădină comunitară publică.

Locuitorii din Rogerius ar putea să-și crească propriile zarzavaturi și flori în grădina de la bloc, scrie ebihoreanul.ro.

Primăria Oradea vrea să lanseze, în premieră, o grădină comunitară publică. Asta înseamnă un loc în care oamenii să grădinărească împreună!

Adina Popa, directoarea adjunctă a Direcției Tehnice din Primărie, a făcut, joi, anunțul, într-o conferință de presă: „Va fi un proiect pilot, pe care îl vom derula împreună cu asociațiile de proprietari. Ne-am gândit la o locație, în Rogerius, unde vom începe, dar nu dorim să o anunțăm încă”

„Încercăm să promovăm acest concept și să identificăm acele locații în care comunitatea se poate implica. Când am modificat regulamentul de spații verzi, am permis realizarea acestor grădini, dar totul controlat și pe baza unui proiect de amenajare, cu implicarea comunității locale”, a mai spus Popa.

Oradea are o grădină comunitară pe strada Sofiei, Grădina lui „Peter bacsi”, înființată de asociația Grund, mai scrie presa locală.

Sursa foto: ebihoreanul

