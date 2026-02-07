Prima pagină » Actualitate » I s-a făcut rău la volan. Șofer TransBus Buzău, rănit după ce a intrat cu autobuzul într-un stâlp. Alți doi pasageri au ajuns la spital

I s-a făcut rău la volan. Șofer TransBus Buzău, rănit după ce a intrat cu autobuzul într-un stâlp. Alți doi pasageri au ajuns la spital

07 feb. 2026, 13:03, Actualitate
I s-a făcut rău la volan. Șofer TransBus Buzău, rănit după ce a intrat cu autobuzul într-un stâlp. Alți doi pasageri au ajuns la spital

Un accident rutier a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă pe raza municipiului Buzău, după ce unui șofer de autobuz în vârstă de 41 de ani, angajat al societății de transport a orașului, i s-a făcut rău și a pierdut controlul direcției, intrând într-un stâlp. Alte două persoane, pasageri în vehicul, au ajuns la spital.

Potrivit primelor date furnizate de IPJ Buzău, șoferul autobuzului, care se deplasa dinspre Buzău către Vernești, ar fi pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu un stâlp.

În urma impactului, a fost avariat și un autovehicul staționat în fața unui imobil.

Șoferul și alți doi pasageri, răniți

Accidentul s-a soldat cu rănirea șoferului și a doi pasageri, un bărbat și o femeie, în vârstă de 52, respectiv 54 de ani, ambii din Buzău.

Toate cele trei persoane au fost preluate de ambulanțe și duse la SJU Buzău.

Potrivit medicilor, după ce au fost evaluate medical, două dintre victime au plecat acasă, cu recomandări medicale. Singurul care a rămas sub supraveghere medicală a fost șoferul, care a suferit policontuzii.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul, transmite news.ro.

Foto: news.ro

