Prima pagină » Actualitate » Ciucu spune că PNL „e un partid în care nu se mai iau în unanimitate alegerile”: „Eu nu înţeleg acest joc al PSD”

Ciucu spune că PNL „e un partid în care nu se mai iau în unanimitate alegerile”: „Eu nu înţeleg acest joc al PSD”

Luiza Dobrescu
07 feb. 2026, 12:45, Actualitate
Ciucu spune că PNL

Ciprian Ciucu se menţine în tabără lui Ilie Bolojan. Cel puţin aşa a declarat recent, în emisiunea Insider politic, de la prima TV, atunci când a fost întrebat în care tabără din PNL s-ar situa. 

”Întotdeauna am avut un respect profund pentru domnul Bolojan, l-am urmat şi în sfaturi şi în fapte, deci nu se pune problema să nu îl susţin pe domnul Ilie Bolojan la nivel politic în niciun fel de circumstanţă”, a declarat sâmbătă,Ciprian Ciucu, pentru Insider politic.

Ciucu susţine că tabăra anti-Bolojan este mult mai mică în realitate faţă de amploarea căreia i s-a dat în spaţiul public, însă nu ştie cum a ajuns PNL un partid atât de divizat.

”Probabil că sunt cauze istorice mai degrabă. Eu pot să recunosc că există o diviziune în acest moment, dar fracţia anti-Bolojan, ca să zic aşa, este mult mai mică decât se vorbeşte în spaţiul public sau este prezentată în mass media”.

Cu atât mai mult cu cât au lipsit doar două voturi ca să reuşească schimbarea şefilor de filiale cu rezultate slabe la alegeri, în cadrul Biroului Politic Naţional al PNL.

”Conform statutului, ca să faci nişte schimbări de acest fel, ai nevoie de două treimi din totalul membrilor BPN, inclusiv absenţii, dacă nu sunt acolo, nu ai voturile, în sensul în care şi ei se iau în calcul.

Deci nu este două treimi din cei prezenţi, este două treimi din total. Deci ne-au lipsit doar două voturi, dacă mi-aduc bine aminte au fost, şi aici poate aţi putea vedea diferenţa, clivajul, să-l numesc aşa, deşi nu îmi face niciun fel de plăcere pentru că îmi doresc un Partid Naţional Liberal unit, vă zic sincer, a fost undeva 35 pentru şi undeva la 18 împotrivă dacă nu mă înşel. Deci cam aici 35-18, deci cam o treime”.

Deşi Ciucu recunoaşte că deciziile în PNL nu se mai iau în unanimitate, e convins că Bolojan va rezista în fruntea Guvernului României.

”E un partid viu. E un partid în care nu se mai iau în unanimitate alegerile. Asta vine din faptul că Ilie Bolojan a refuzat ideea unei moţiuni, unei moţiuni de echipă. Adică a zis eu cred foarte mult în raţiunea colegilor mei, nu o să vin cu propria listă.

Vorbesc despre alegerile din PNL. (…) Şi la vicepreşedinţi a fost complet democrat, ca acţiune şi ca spirit şi în acest moment au intrat în poziţii de conducere şi oameni care nu au fost în echipa sa.

Deci aşa putem interpreta pentru că vine de aici. Foarte mulţi colegi au spus, domnule Bolojan, ştiţi că trebuie să avem mai multă unitate în partid, asumaţi-vă o moţiune cu o echipă şi a zis nu, democratic este într-un partid fiecare să aibă şansa să fie ales.

Şi-a asumat o misiune foarte, foarte grea, iar mulţi români înţeleg acest lucru. Nu toţi. Are şi foarte multe atacuri, dar eu cred că va rezista”, a mai spus primarul general al Bucureştiului.

Nu la fel de sigur este Ciucu în privinţa celor de la PSD, despre care spune că ”eu nu înţeleg acest joc al PSD. Nu ştiu ce calcule au, nu ştiu cum şi le fac, dar noi avem un protocol de guvernare până la urmă, a fost discutat două luni la Cotroceni înainte de a fi semnat. Mă aşteptam ca PSD să nu mai se comporte ca PSD, dar PSD e PSD”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ciprian Ciucu, în drum spre muncă, transmite un mesaj pentru şoferii şi vatmanii STB: „Am vrut să văd cu ce se învârte roata”

Premierul ar putea cere vot de încredere în ședința PNL. Bolojan, în ședința de la grup: „Vă cer să nu ne torpilăm” – SURSE

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI USR acuză Academia Română că vrea să-și acopere abuzurile descoperite de Curtea de Conturi chiar cu ajutorul legii. Reacția surprinzătoare a Academiei
14:10
USR acuză Academia Română că vrea să-și acopere abuzurile descoperite de Curtea de Conturi chiar cu ajutorul legii. Reacția surprinzătoare a Academiei
ULTIMA ORĂ Adrian Năstase vrea să schimbe numele oraşului Braşov în… Donald Trump. Şi nu e singura propunere a fostului premier pentru a depăşi impasul relaţiilor cu SUA
14:05
Adrian Năstase vrea să schimbe numele oraşului Braşov în… Donald Trump. Şi nu e singura propunere a fostului premier pentru a depăşi impasul relaţiilor cu SUA
REACȚIE CTP reacționează după scandalul clipului cu soții Obama înfățișați ca maimuțe. „Trump disprețuiește și își bate joc cu cruzime de ființa umană”
13:31
CTP reacționează după scandalul clipului cu soții Obama înfățișați ca maimuțe. „Trump disprețuiește și își bate joc cu cruzime de ființa umană”
VIDEO Ion Cristoiu: Premieră postdecembristă la Cotroceni: Prin Marius Lazurca a apărut consilierul temenea
13:24
Ion Cristoiu: Premieră postdecembristă la Cotroceni: Prin Marius Lazurca a apărut consilierul temenea
CONTROVERSĂ Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză modul în care sunt făcute listările la Bursa de Valori București
13:17
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză modul în care sunt făcute listările la Bursa de Valori București
FLASH NEWS Circulația trenurilor, grav afectată de furturi și distrugeri ale instalațiilor feroviare. CFR a anunțat unde sunt zonele cu probleme
13:09
Circulația trenurilor, grav afectată de furturi și distrugeri ale instalațiilor feroviare. CFR a anunțat unde sunt zonele cu probleme
Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Cancan.ro
Ce le mărturisea Ruxandra Luca apropiaților și nu a fost povestit în instanță: 'Cerea lucruri anormale în pat. A bătut-o de la începutul relației'
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Adevarul
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile de lux
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Cancan.ro
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV
Ce se întâmplă doctore
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Nu e Dacia C-NEO! Un alt prototip a fost surprins în teste locale - VIDEO
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
„Rejection spreadsheets”. Pot o mie de refuzuri să te transforme într-un om de succes?
SPORT Elias Charalambous, atac la adresa arbitrajului. „Este prima dată când vorbesc atât de vehement”. Ce l-a deranjat
14:10
Elias Charalambous, atac la adresa arbitrajului. „Este prima dată când vorbesc atât de vehement”. Ce l-a deranjat
PACE ÎN UCRAINA Trump pune un termen limită pentru încheierea razboiului din Ucraina. Zelenski: „Vor să rezolve totul până în iunie”. Ce condiții au rușii
13:54
Trump pune un termen limită pentru încheierea razboiului din Ucraina. Zelenski: „Vor să rezolve totul până în iunie”. Ce condiții au rușii
SCANDAL JD Vance și soția sa au fost huiduiți la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano. Reacția vicepreședintelui SUA
13:19
JD Vance și soția sa au fost huiduiți la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano. Reacția vicepreședintelui SUA
INEDIT Cum l-a umilit Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii pe Vladimir Putin. Imagini cu cei doi lideri devin virale după mai bine de 20 de ani
13:15
Cum l-a umilit Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii pe Vladimir Putin. Imagini cu cei doi lideri devin virale după mai bine de 20 de ani
INEDIT Legume între blocuri la Rogerius. Cartierul din Oradea în care vecinii cultivă zarzavaturi
13:14
Legume între blocuri la Rogerius. Cartierul din Oradea în care vecinii cultivă zarzavaturi
ACCIDENT I s-a făcut rău la volan. Șofer TransBus Buzău, rănit după ce a intrat cu autobuzul într-un stâlp. Alți doi pasageri au ajuns la spital
13:03
I s-a făcut rău la volan. Șofer TransBus Buzău, rănit după ce a intrat cu autobuzul într-un stâlp. Alți doi pasageri au ajuns la spital

Cele mai noi

Trimite acest link pe