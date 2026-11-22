Sistemul public de pensii din România nu se va prăbuși după 2030, odată cu pensionarea generației ”decrețeilor”, dă asigurări Valentina Robu, președinta Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Aceasta explică faptul că, din aproximativ 3,7 milioane de persoane din această generație, doar în jur de un milion figurează în evidențele analizate de instituție.

”Sistemul de pensii va funcționa. Știu că s-a vehiculat în presă foarte mult și despre intrarea în sistem a decrețeilor. Haideți să vin și eu aici cu o clarificare. Decrețeii ar fi undeva la 3.000.700, da? În momentul în care am lucrat la reforma sistemului de pensii și am făcut analize împreună cu cei de la Finanțe, am avut consultanța celor de la Banca Mondială, care au solicitat tot felul de informații vizavi și de acest segment. Am constatat că din analiza datelor pe care le avem la dispoziție, și mă refer la ce avem noi în declarația 112, că din 3.000.700, undeva la 1.000.000 de decreței sunt în sistem. Cei care sunt în sistem au vechime undeva de la o lună până la 26 de ani”, a precizat Valentina Robu la Antena 3 CNN.

”Calculul se va face strict pe ce au contribuit în România”

Mai mult, numeroși români au acumulat doar câțiva ani de contribuții în țară, restul activității profesionale fiind desfășurată în străinătate. Astfel, pensiile plătite de statul român vor fi calculate în funcție de contribuțiile realizate în România, ceea ce, potrivit șefei CNPP, va reduce presiunea asupra sistemului public de pensii.

”Adică sunt foarte mulți care au doar 5 ani, doar 7 ani sau doar 9 ani, semn că foarte mulți din această categorie au lucrat afară și momentul în care vor veni la pensie, calculul se va face strict pe ce au contribuit în România, astfel că venitul care va fi plătit din sistemul de pensii românesc va fi mai mic, dar va fi completat cu ce au contribuit în alte state europene”, a mai spus Robu.