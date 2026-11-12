Valentina Robu, șefa Casei Naționale de Pensii, explică de ce o eventuală decizie de indexare a pensiilor trebuie luată cât mai rapid.

Valentina Robu, șefa Casei Naționale de Pensii, spune că angajații sunt pregătiți pentru recalcularea pensiilor. Ea cere Guvernului Niculescu să decidă cât mai repede dacă va avea loc indexarea pensiilor. Totodată, aceasta avertizează că emiterea noilor taloane necesită timp.

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Șefa CNPP: „Emiterea taloanelor cu noile majorări presupune o activitate destul de laborioasă și necesită timp”

Totodată, șefa CNPP a fost întrebată dacă există calcule privind impactul bugetar al unei posibile indexări a pensiilor cu 7,3%, procent vehiculat inclusiv de ministrul Muncii. Aceasta a susținut că majorarea trebuie analizată din punct de vedere bugetar și al sustenabilității. Dacă va fi aprobată, instituția este pregătită să o aplice, dar are nevoie de o decizie rapidă pentru emiterea noilor taloane.

„Legat de indexare, vreau să vă spun că, știți, Casa Națională este o instituție care aplică legislația. Așteptăm un act normativ care să confirme un anumit procent și, în momentul în care va apărea acest act normativ în Monitorul Oficial, suntem pregătiți să facem diligențele necesare pentru ca acea majorare să se reflecte în drepturile de pensii aferente lunii ianuarie 2027.

Dacă ar fi o astfel de de majorare? Normal că un impact trebuie cunoscut. Trebuie bugetată diferența și dacă este sustenabilă, atunci, așa cum v-am spus, suntem pregătiți să facem majorarea pensiilor. Acest act normativ ne trebuie cât mai repede, pentru că emiterea taloanelor cu noile majorări presupune o activitate destul de laborioasă și necesită timp”, a spus Valentina Robu la Antena 3 CNN.

Valentina Robu a fost numită recent în funcție

Vasilica-Valentina Robu a fost numită la conducerea Casei Naționale de Pensii Publice de premierul Luca Niculescu. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, la 8 zile după demisia fostului șef, Nicolae Giugea. Vezi AICI detaliile.