Vremea se schimbă radical în România, iar iarna începe să își intre în drepturi. Meteorologii ANM au emis, duminică, 22 noiembrie, mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu de vreme severă.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță un episod de vreme severă care va afecta cea mai mare parte a țării, începând de duminică seară și până marți, 24 noiembrie. Vin ninsorile, viscolul și o răcire accentuată, iar în unele zone stratul de zăpadă ar putea ajunge la 30 de centimetri. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 120 km/h la munte. Temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă.

În intervalul 22 noiembrie, ora 22 – 24 noiembrie, ora 20, vor fi precipitații în general moderate cantitativ, în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă, local de 10…15 l/mp, iar în jumătatea de vest, precum și în zonele de munte, pe arii restrânse de 20…40 l/mp.

Ninsori în Maramureș, Transilvania și în zonele deluroase

În zonele de munte și în nordul Moldovei, treptat vor predomina ninsorile, în Maramureș, Transilvania și în zonele deluroase, până în după-amiaza zilei de luni va ploua, apoi precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în restul teritoriului vor fi mai ales ploi. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 10…30 cm, dar pe alocuri și în zonele deluroase din centrul și nordul țării, în general de 2…6 cm.

Vântul va avea intensificări în noaptea de duminică spre luni (22/23 noiembrie) mai ales în zona montană înaltă, iar luni și marți (23 și 24 noiembrie) în cea mai mare parte a țării. Vor fi viteze în general de 40…60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor fi de peste 80…100 km/h. Ninsorile vor fi viscolite la munte, dar trecător și în zonele joase de relief, mai ales din centrul și nordul țării.

Vremea se va răci accentuat, luni în jumătatea de nord, iar marți și în sud, astfel valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date.

Cod galben și cod portocaliu de vânt și ninsori

Cod galben

În intervalul 23 noiembrie, ora 12:00 – 23 noiembrie, ora 23:00, în Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură va ninge moderat cantitativ (în jurul a 10 l/mp) și se va depune strat de zăpadă de 5…10 cm. Vântul va avea intensificări, cu viteze de 60…90 km/h, viscolind ninsoarea.

De asemenea, în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei și Dobrogea vor fi intensificări ale vântului.

Cod portocaliu

În intervalul 23 noiembrie, ora 12:00 – 23 noiembrie, ora 23:00, în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură la altitudini de peste 1700 m, vântul va sufla tare cu rafale de 100…120 km/h, va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.