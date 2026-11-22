Antrophic este compania de inteligență artificială care a atins o evaluare de 1,5 trilioane de dolari în cadrul celei mai mari oferte publice din istorie.

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Debutul pe piață al companiei Anthropic, la un preț de 83 de dolari pe acțiune, generează un nivel de anticipare aproape fără precedent, o dovadă a interesului uriaș al pieței față de revoluția inteligenței artificiale.

Pentru a ajunge în acest punct, această firmă de inteligență artificială a reușit să se impună drept unul dintre cei mai puternici și siguri furnizori de tehnologie de inteligență artificială generativă, prin intermediul modelului său, Claude.

Ce este Claude și prin ce se distinge de ChatGPT?

Potrivit El Economista, Claude este un model lingvistic de mari dimensiuni dezvoltat de Anthropic, o companie fondată de foști cercetători de la OpenAI. La fel ca alte modele de acest tip, el poate purta conversații, poate redacta și rezuma texte, poate analiza documente și imagini, poate scrie și corecta cod informatic, dar poate și raționa pentru a rezolva probleme complexe.

Miza majoră a companiei Anthropic în ceea ce privește Claude este conceptul cunoscut sub numele de „inteligență constituțională” (constitutional AI). Astfel, în loc să se bazeze exclusiv pe reguli fixe sau pe evaluatori umani, Claude dispune de un set de principii scrise, care funcționează ca o „constituție”, ce îi ghidează comportamentul.

Compania precizează că modelul său își evaluează, critică și revizuiește propriile răspunsuri pe baza acestor directive, acordând întotdeauna prioritate siguranței, eticii și normelor stabilite de companie. Astfel, Anthropic se asigură că, în cazul unui conflict, siguranța rămâne prioritatea absolută.

Deși ChatGPT, creat de OpenAI, rămâne probabil cea mai cunoscută soluție de inteligență artificială din acest sector, realitatea este că Claude concurează direct cu acesta în privința capacităților, raționamentului și utilității în mediul de afaceri.

Compania poziționează Claude ca un asistent orientat către sarcini profesionale, programare, analiză și colaborarea cu agenți, menținând, în același timp, siguranța și supravegherea umană drept elemente centrale ale designului său.