Ce se întâmplă dacă apa ajunge la motor, pe timp de ploaie, și ce reguli trebuie să respecți

03 oct. 2025, 17:38, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Dacă, în condiții de ploaie torențială, apa intră la motor, pot să apară daune considerabile, chiar și daună totală a mașinii. Prin urmare, este recomandat să se evite, pe cât posibil, contactul motorului cu apa.

Atunci când plouă sau ninge mult, vizibilitatea și aderența sunt reduse foarte mult. Motiv pentru care, șoferii trebuie să reducă viteza, ca să aibă timp să reacționeze și să oprească la timp în caz de urgență.

Iar dacă ești obligat să circuli deși s-a format ceață, plouă torențial sau ninge abundant, trebuie să ții cont de niște reguli.

Conducătorul de vehicul este obligat reducă viteza, dacă prevede un pericol […] pe timp de ceaţă, ploaie torenţială sau ninsoare abundentă”, stabilește Art. 158 (j), din legea circulației, potrivit promotor.ro

Prin urmare, se recomandă reducerea vitezei atunci când condițiile meteo nu sunt favorabile.

În plus, administratorul drumului poate să impună o viteză aparte în caz de fenomene meteo periculoase. Spre exemplu, pe autostrada București-Pitești, viteza maximă legală pe timp de ploaie este de 80 km/h.

Limita aceasta este impusă pentru a preveni producerea de accidente rutiere. Mai mult, în afară de acest pericol, există și riscul de a intra apă la motor atunci când circuli cu viteză prea mare pe timp de ploaie.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Riscul de a pătrunde apă la motor în timpul deplasării este unul destul de mic, însă nu imposibil.

În mod normal, mașinile sunt construite în așa fel încât să poată rula fără probleme pe ploaie sau ninsoare. Practic, rolul capotei este tocmai de a preveni pătrunderea apei la motor sau în zona componentelor electrice. Însă, poți avea ghinionul nimerești într-o baltă foarte mare, rămâi împotmolit acolo și se inunde motorul. Caz în care s-ar putea să nu mai poți salva mașina și fie declarată daună totală”, a explicat pentru ProMotor mecanicul Robert Marin.

Prin urmare, pericolul atunci când circuli cu viteză pe ploaie nu este acela că intră apă la motor de sus în jos, ci că nu vei putea să eviți o posibilă acumulare mai mare de apă formată pe drum.

Pe ploaie se poate produce inclusiv acvaplanarea. Cu cât viteza e mai mare, cu atât riscul e mai ridicat. Plus că, de multe ori, apa acumulată pe șosea acoperă gropile. Și riști dai într-o astfel de groapă, să-și faci roțile praf și chiar mașina cu totul”, a mai spus mecanicul.

În cazul în care apa pătrunde la motor, mașina, ori va ajunge în service, pentru o serie de reparații care costă mult și pot necesita chiar și schimbarea motorului cu totul, ori ajunge la fiare vechi. Sunt însă rare cazurile în care astfel de daune provocate de apă au putut fi rezolvate altfel.

