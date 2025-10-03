O nouă regulă pentru șoferi în intersecțiile aglomerate. Ce trebuie să facă aceștia

O nouă regulă rutieră în intersecții. Primăria Municipiului București a adoptat deci o măsură pentru a fluidiza circulația în zonele aglomerate. Astfel, anumite intersecții din București, chiar și cea din Piața Victoriei, sunt marcate cu semnalizarea galbenă. Iată, așadar, ce trebuie să facă șoferii.

Șoferii din Capitală vor avea de respectat o nouă regulă atunci când ajung în intersecții. Este vorba despre marcajul galben: „Nu blocați intersecția”. Acest marcaj galben are rolul de a preveni oprirea vehiculelor în intersecții atunci când nu există spațiu ca să se continue deplasarea. Șoferii trebuie să respecte această regulă, în așa fel încât blocarea intersecțiilor să fie redusă semnificativ, iar traficul să circule mai rapid și sigur, scrie capital.ro.

Acest marcaj a fost introdus momentan în Piața Victoriei, lângă Guvern, dar edilul interimar al Capitalei promite că se va trece și la restul intersecțiilor mari din București. Primăria vizează creșterea siguranței rutiere, dar și reducerea blocajelor frecvente în zonele centrale.

,,La Piața Victoriei am introdus marcajul galben ‘Nu blocați intersecția’. E o soluție simplă, dar eficientă: intersecția rămâne liberă și traficul se mișcă mai bine. Regula e clară: nu intri pe marcaj dacă nu ai unde să ieși. Altfel, amenda pentru blocarea intersecției e sigură și este aplicată de Poliția Rutieră. Continuăm în toate marile intersecții din București, pentru a face traficul mai fluent. E un proces scurt, cu efect imediat”, a declarat primarul Capitalei.

Ce manevre sunt interzise în intersec ț ii

Șoferii trebuie să evite depășirile în intersecțiile nedirijate ori în zone cu vizibilitate redusă. În același timp, mersul înapoi este interzis, iar șoferii trebuie să reducă viteza atunci când se apropie de intersecții ori când observă că mașinile din față nu pot să continue deplasarea în siguranță. Ca să se circule corect în intersecții, se recomandă reducerea vitezei, analiza atentă a semnalizării, respectarea dreptului de prioritate al altor mașini și asigurarea că intrarea în intersecție nu pune în pericol traficul sau pietonii. Mai mult, manevrele riscante, cum ar fi depășirile nepermise au mersul înapoi, trebuie evitate complet, mai scrie sursa citată.

De cele mai multe ori, șoferii care pășesc într-un sens giratoriu fac greșeli când vine vorba despre acordarea de prioritate. Mulți se simt derutați când trebuie să cedeze trecerea într-un sens giratoriu, în special în cazul intersecțiilor cu mai multe benzi de circulație. Legea din Codul Rutier prevede că, într-un sens giratoriu, prioritatea aparține tuturor mașinilor care circulă deja în interiorul intersecției, iar șoferii care se apropie trebuie să cedeze trecerea înainte de a intra.

Cei care nu acordă prioritate în sensul giratoriu riscă sancțiuni aspre, și anume, suspendarea permisului pentru o perioadă de 60 de zile sau amendă între 6 și 8 puncte, fapt care echivalează cu o valoare cuprinsă între 1.215 și 1.620 de lei.

Dacă neacordarea de prioritate duce la producerea unui accident cu pagube materiale, perioada de suspendare a permisului se poate extinde la 90 de zile.

Sensurile giratorii presupun reguli specifice de circulație, diferite deci de cele din intersecțiile clasice. Șoferii români nu au limită la numărul de ture pe care le pot face, dacă au greșit banda specifică direcției de mers, însă oprirea și mersul înapoi sunt interzise. Cei care fac această manevră și pun în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic riscă să rămână imediat fără permisul de conducere.

