Ce se întâmplă în corpul tau când iei cina la ora 22:00, potrivit științei

Influența orelor meselor de seară asupra odihnei și funcției metabolice. Ora la care luăm ultima masă a zilei a devenit un subiect de studiu în cadrul cronobiologiei și nutriției metabolice, scrie El Economista.

Diverse studii au indicat faptul că luarea cinei târziu nu influențează numai digestia, ci și procesele hormonale și metabolice, la fel și calitatea somnului.

Organismul funcționează conform ritmurilor circadiene, un sistem biologic reglat de creier care sincronizează funcții precum somnul, temperatura corpului și eliberarea de hormoni pe parcursul zilei. Acest ceas intern afectează direct și modul în care alimentele sunt metabolizate.

Conform Institutului Național de Științe Medicale Generale (NIGMS), ritmurile circadiene influențează practic fiecare organ din corp, nu numai somnul.

Atunci când consumul de alimente are loc târziu noaptea, organismul intră într-o perioadă în care sensibilitatea la insulină tinde să scadă, fapt ce poate îngreuna controlul glicemiei.

Metabolismul glucozei este cel mai eficient în primele ore ale zilei și mai puțin noaptea, iar acest lucru înseamnă că aceleași alimente pot fi procesate diferit în funcție de momentul în care sunt consumate.

Mâncatul târziu este asociat cu perturbări ale metabolismului energetic și cu un risc mai mare de dezechilibre metabolice pe termen lung.

De asemenea, cina aproape de ora de culcare poate să interfereze cu calitatea somnului. Procesul digestiv activează sistemele metabolice care împiedică tranziția organismului către o stare de repaus.

Producția de melatonină, un hormon cheie pentru adormire, poate să fie afectată indirect atunci când organismul este încă concentrat pe digestie. Mai mult, creșterea activității metabolice nocturne poate perturba continuitatea somnului și îi poate reduce profunzimea.

Momentul meselor influențează, de asemenea, echilibrul energetic. Studiile clinice au observat că mesele târzii pot fi asociate cu o pierdere în greutate mai puțin eficientă, chiar și atunci când aportul caloric total este similar.

Un studiu condus de Universitatea Harvard și Spitalul Brigham and Women’s a constatat că mesele târzii au fost asociate cu senzații mai mari de foame și un consum energetic mai mic în comparație cu mesele mai devreme.

Dincolo de efectele izolate, dovezile științifice sugerează că o combinație de cine târzii, o calitate slabă a somnului și ritmuri circadiene perturbate poate contribui la un profil metabolic pe termen lung mai rău. Aceasta include o rezistență crescută la insulină, modificări ale lipidelor din sânge și o dificultate mai mare în reglarea apetitului.

Chiar și așa, experții subliniază că impactul depinde de contextul general, cum ar fi compoziția dietei, nivelul de activitate fizică și regularitatea meselor.

