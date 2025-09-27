Ce spun basarabenii din Iași înaintea alegerilor parlamentare de duminică. „MOLDOVA are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă”

Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova sunt considerate cruciale pentru viitorul său, în noul context strategic actual, dar și pentru vecinii ei, Ucraina și, mai ales, România. În acest context, Ziaruldeiași.ro a aflat cum văd basarabenii din Iași acest vot și ce mesaj au pentru compatrioții lor de acasă.

Analiștii politici consderă că, practic, duminică se decide soarta Republicii Moldova pentru mulți ani de aici înainte: va continua parcursul european, cu perspectiva certă de a deveni membră UE peste câțiva ani, alături de România, sau va intra în siajul Moscovei, abdicând de la valorile democrației și pluralismului? O întrebare cheie, care își va găsi duminică răspunsul la urne, scrie sursa citată.

