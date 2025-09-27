Prima pagină » Actualitate » Ce spun basarabenii din Iași înaintea alegerilor parlamentare de duminică. „MOLDOVA are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă”

Ce spun basarabenii din Iași înaintea alegerilor parlamentare de duminică. „MOLDOVA are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă”

27 sept. 2025, 12:59, Actualitate
Ce spun basarabenii din Iași înaintea alegerilor parlamentare de duminică. „MOLDOVA are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă”
FOTO - Caracter ilustrativ

Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova sunt considerate cruciale pentru viitorul său, în noul context strategic actual, dar și pentru vecinii ei, Ucraina și, mai ales, România. În acest context, Ziaruldeiași.ro a aflat cum văd basarabenii din Iași acest vot și ce mesaj au pentru compatrioții lor de acasă.

Analiștii politici consderă că, practic, duminică se decide soarta Republicii Moldova pentru mulți ani de aici înainte: va continua parcursul european, cu perspectiva certă de a deveni membră UE peste câțiva ani, alături de România, sau va intra în siajul Moscovei, abdicând de la valorile democrației și pluralismului? O întrebare cheie, care își va găsi duminică răspunsul la urne, scrie sursa citată.

Vezi aici ce spun basarabenii din Iași înaintea alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova…

Citește și

POLITICĂ Ponta explică CONVERSAȚIA cu Poroșenko: „A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans cu autorii”
15:09
Ponta explică CONVERSAȚIA cu Poroșenko: „A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans cu autorii”
EXCLUSIV Austeritatea lui Bolojan a secat Delta Dunării de turiști. Strigătul DISPERAT al unui patron de pensiune, copleșit de taxe. „Domnule premier, eu nu m-am întors acasă ca să mă alungi dumneata înapoi”
15:08
Austeritatea lui Bolojan a secat Delta Dunării de turiști. Strigătul DISPERAT al unui patron de pensiune, copleșit de taxe. „Domnule premier, eu nu m-am întors acasă ca să mă alungi dumneata înapoi”
ALERTĂ INCENDIU izbucnit la Spitalul Municipal din Rădăuţi. Mai multe saloane au fost inundate cu fum și zeci de pacienţi au fost evacuaţi
14:31
INCENDIU izbucnit la Spitalul Municipal din Rădăuţi. Mai multe saloane au fost inundate cu fum și zeci de pacienţi au fost evacuaţi
GALERIE FOTO Noi imagini cu interiorul spectaculos al Catedralei Mântuirii Neamului. Pregătirile pentru sfințire, în linie dreaptă. Când îi vor putea trece pragul enoriașii
14:01
Noi imagini cu interiorul spectaculos al Catedralei Mântuirii Neamului. Pregătirile pentru sfințire, în linie dreaptă. Când îi vor putea trece pragul enoriașii
ACTUALITATE Economistul Iancu Guda cere CONCEDIERI la stat cu orice preț: „Trebuie neapărat să reducem risipa!”
13:33
Economistul Iancu Guda cere CONCEDIERI la stat cu orice preț: „Trebuie neapărat să reducem risipa!”
ACTUALITATE Beneficiarii de ajutoare sociale nu muncesc? Ministrul Muncii respinge ideea: „Nu există așa ceva! Sigur mai fac ceva, muncă în gospodărie, cu ziua, la negru”
12:55
Beneficiarii de ajutoare sociale nu muncesc? Ministrul Muncii respinge ideea: „Nu există așa ceva! Sigur mai fac ceva, muncă în gospodărie, cu ziua, la negru”
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
Cancan.ro
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000 euro anual: „Atât face”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își părăsesc pozițiile
Cancan.ro
Ce avere are Serghei Mizil, de fapt. Ce pensie primește și câți bani a luat de la Antena 1 pentru Asia Expres
Ce se întâmplă doctore
Unde a murit Ioana Popescu, de fapt. Apropiații sunt șocați
observatornews.ro
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Evz.ro
Armele nucleare, marea amenințare pentru omenire. Ce sunt teribilele instrumente care pot rade viața de pe Pământ
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a făcut mama îndurerată, la aproape un an de la moartea fiicei sale?
RadioImpuls
Gheorghe Turda rupe tăcerea: "Nu vreau să fie iar scandal, dar vreau să spun". Ce a povestit despre Petrică Mîțu Stoian i-a lăsat pe toți mască. Secretul regretatului artist a fost păstrat cu sfințenie. Ce NU a vrut niciodată să știe publicul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Cât de vechi sunt Homo sapiens? Un craniu dă calculele peste cap