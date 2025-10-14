Prima pagină » Actualitate » FOTO / Ce spune Adela Popescu despre cei trei copii ai săi. ”Au deja PERSONALITĂȚI foarte puternice”

FOTO / Ce spune Adela Popescu despre cei trei copii ai săi. ”Au deja PERSONALITĂȚI foarte puternice”

14 oct. 2025, 13:30, Actualitate
FOTO / Ce spune Adela Popescu despre cei trei copii ai săi. "Au deja PERSONALITĂȚI foarte puternice"
Ce spune Adela Popescu despre cei trei copii ai săi

Adela Popescu, în vârstă de 38 de ani, a dat detalii despre cei trei băieți pe care îi are din mariajul cu Radu Vâlcan.

Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan. Cei doi au împreună trei copii – Alexandru, Andrei și Adrian.

Vedeta a vorbit despre cei trei băieți ai săi și ai lui Radu Vâlcan într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva.

Ce spune Adela Popescu despre cei trei copii ai săi. ”Avem o viață de familie dinamică, frumoasă și, bineînțeles, solicitantă”

”E mult de povestit, chiar foarte mult. Avem o viață de familie dinamică, frumoasă și, bineînțeles, solicitantă. Radu își face mai multe griji acasă, este genul mai prăpăstios, dar când suntem plecați în vacanță este mai relaxat, dacă e cu mine, e ok. Iar băieții cresc și au deja personalități foarte puternice. Mijlociul, Andrei, îmi face mereu complimente, îmi spune că sunt cea mai bună, cea mai frumoasă…La un moment dat i-a zis lui Radu: ”Tati, îți mulțumesc că te-ai căsătorit cu mama, pentru că este superbă””, a detaliat Adela Popescu.

”Adrian pe semne că va fi un adult coleric, deja este, e genul care ne provoacă încontinuu. Este și dulce, dar este și un copilaș dificil să spunem. Nu-i intri ușor în grații, ai de lucrat. Andrei, cel mijlociu, este extraordinar de lipicios, după cum am spus. Toată lumea îl iubește și este blond, blond, are un blond nordic. Iar Alexandru este artistul familiei, el scrie, cântă la chitară, compune, face poezii, vrea să scrie și o carte”, a mai spus vedeta.

