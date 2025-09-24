Adrian Teodorescu, director general al Companiei Termoenergetica, a vorbit, în cadrul emisiunii Cu Gândul la București”, despre interzicerea centralelor de apartament și spune că această măsură este inevitabilă la nivel european. Statele trebuie însă să ofere alternative clare și sustenabile, altfel, interzicerea centralelor este o măsură abuzivă.

„În primul rând că discutăm de centrale care urmează a fi puse în funcțiune. Normativul european vizează interzicerea montării de centrale individuale. Este doar o chestiune de calendar și de modalitate prin care vom transpune obligațiile europene în legislația română. Este inevitabil. Discutăm de exploatarea unei resurse naturale finite pentru satisfacerea unor nevoi individuale cu poluare. Și atunci, principiile europene interzic aceste lucruri”, a precizat Adrian Teodorescu în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Directorul Termoenergetica mai spune că statul trebuie să ofere măsuri alternative de încălzire, altfel interzicerea centralelor de apartament va fi o măsură abuzivă.

„Este absolut firesc ca într-un interval de timp, fiecare stat trebuie să-și asigure soluții alternative. Este una să ai o centrală de cvartal sau un sistem de termoficare cum este cel din București (…) Soluția ar fi crearea sistemelor unitare de încălzire, iar asta presupune investiții”, a mai precizat Adrian Teodorescu.

Interzicerea centralelor de apartament: ce spune șeful Gărzii de Mediu

Și Andrei Corlan, comisar general Garda Națională de Mediu (GNM), a precizat recent în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București” că blocurile din cartierele rezidențiale care au centrale de apartament trebuie racordate, în timp, la sistemul centralizat de termoficare. Precizările șefului GNM vin în contextul în care se interzic centralele de apartament.

„Poate că o centrală de apartament singură nu provoacă un impact atât de mare, dar emisia cumulată a mai multor centrale poate avea un aport depreciativ la calitatea aerului. Există planuri de dezvoltare a orașului în ideea în care ansamblurile rezidențiale să beneficieze de încălzire centralizată”, a spus Andrei Corlan în emisiunea „Cu Gândul la București”.

