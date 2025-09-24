Ce spune Grindeanu dacă nu cade de acord cu Bolojan pe reforma administrației: „Nu se poate merge mai departe altfel”

Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3, că, că reforma administrației publice locale este un punct de rupere în coaliție, dacă nu va exista un acord. Liderul interimar PSD a declarat că „nu se poate merge mai departe altfel”

Întrebat de moderatorul Mihai Gâdea dacă reforma administrației publice locale este un punct de rupere dacă nu e un acord în coaliție, Sorin Grindeanu a răspuns că nu se poate merge mai departe altfel.

„Deciziile se iau în unanimitate, este consens. Nu se poate merge mai departe altfel, dacă nu avem unanimitate în coaliție. La început nu s-a vrut nici plafonarea adaosului. Într-un final a fost acceptată.

Convingerea mea este că argumentele noastre, și pe zona de administrație, vor fi acceptate. Trebuie să urmărim reducerea cheltuielilor și eliminarea exceselor”, a declarat Sorin Grindeanu.