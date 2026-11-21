Care este povestea Anthropic, compania care și-a făcut milionari peste noapte aproape toți angajații. Acum cinci ani, era un start up. Azi, compania valorează de 3 ori mai mult decât PIB-ul României.

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Debutul pe piața bursieră al companiei Anthropic a transformat marea majoritate a angajaților acestui start-up tânăr în milionari peste noapte. Unii dintre ei dețin acum averi de multe ori mai mari.

„Aproape fiecare angajat al Anthropic este milionar”, a spus jurnalista Allison Morrow la CNN.

Potrivit sursei, Anthropic are acum 5.300 de angajați, iar ziua de salariu e ca și când ai câștiga la loterie.

Potrivit CNN, puține startup-uri au crescut atât de rapid precum Anthropic. Compania, fondată în 2021, avea mai puțin de 1.000 de angajați la sfârșitul anului 2024. Anthropic este concentrată, în San Francisco, un oraș a cărui economie a fost complet transformată de afluxurile bruște de capital provenit din sectorul tehnologic.

În urma unei creșteri fulminante și a sprijinului primit din partea unor giganți precum Amazon și Google, Anthropic redefinește peisajul sectorului tehnologic global.

Anthropic, compania de inteligență artificială care a dezvoltat asistentul Claude, și-a finalizat oferta publică inițială (IPO) în Statele Unite, printr-o tranzacție care a depășit așteptările pieței. Compania a stabilit prețul acțiunilor la 83 de dolari, peste intervalul inițial de 70–78 de dolari, atingând o evaluare de aproximativ 1,2 trilioane de dolari. Oferta a cuprins 980 de milioane de acțiuni, dintre care 956,4 milioane au fost vândute de companie, iar 23,6 milioane au fost oferite de unii dintre acționarii săi fondatori. Per total, tranzacția a generat 81,3 miliarde de dolari.

Din 19 noiembrie, acțiunile sale se tranzacționează pe Nasdaq Global Select Market sub simbolul bursier ANT. Acțiunile s-au tranzacționat la o valoare de aproximativ 96 de dolari, iar evaluarea companiei s-a stabilizat la peste 1,2 trilioane de dolari.

Cei șapte fondatori ai Anthropic au părăsit OpenAI în 2021

Potrivit IProfesional, beneficiarii tranzacției sunt cei șapte profesioniști care au părăsit OpenAI în 2021 pentru a înființa Anthropic, și anume: Dario Amodei, Daniela Amodei, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Chris Olah și Sam McCandlish.

Fiecare deține o participație de aproximativ 1,4% din capitalul companiei, deși procentele exacte pot varia. Aceasta reprezintă o valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, cifră care reflectă valoarea estimată a acțiunilor lor, nu sumele de bani pe care le-au primit efectiv.

Mai mult, cei șapte fondatori au participat la vânzarea a 23,6 milioane de acțiuni în cadrul ofertei publice inițiale (IPO). Evaluate la 83 de dolari pe acțiune, aceste dețineri reprezintă o valoare totală de aproximativ 1,959 miliarde de dolari.

Fondatorii și-au asumat un angajament filantropic, și anume, acela de a dona 80% din averea lor unor cauze caritabile, potrivit documentației depuse de companie.

Membrii acestui grup au vârste cuprinse între 34 și 43 de ani și dețin roluri-cheie în conducerea companiei, în cercetare și în dezvoltarea tehnologică.

Dario Amodei are 43 de ani și este Directorul executiv (CEO) care a condus eforturile de creare a Anthropic. Înainte de a fonda Anthropic, el a lucrat la OpenAI, Google și la firma chineză de tehnologie Baidu.

Daniela Amodei, sora lui Dario Amodei, are 39 de ani și face parte, de asemenea, dintre membrii fondatori. Și ea a părăsit OpenAI pentru a se alătura noii inițiative. În prezent, ea ocupă funcția de președinte al Anthropic și coordonează echipa executivă. Responsabilitățile sale includ supervizarea diviziilor de cercetare, inginerie, produs, guvernanță și comercializare.

Tom Brown (39 de ani) este directorul departamentului de resurse de calcul în cadrul Anthropic, unde supervizează gestionarea și protejarea resurselor computaționale ale companiei.

Înainte de a se alătura acestei companii, a condus proiectul de inginerie GPT-3 la OpenAI și a lucrat la Google DeepMind. Are și experiență antreprenorială: a cofondat Grouper, o aplicație concepută pentru a organiza întâlniri între grupuri de prieteni.

Jack Clark (37 de ani) s-a născut la Brighton, în Regatul Unit, și este singurul membru al grupului care nu s-a născut în America de Nord. A studiat Literatură Engleză și Scriere Creativă la Universitatea din East Anglia. Înainte de a activa în domeniul inteligenței artificiale, a lucrat ca jurnalist specializat în tehnologie pentru publicații precum ZDNet UK, The Register și Bloomberg.

Jared Kaplan este omul de știință din spatele modelelor de inteligență artificială. Are 42 de ani și este director științific (Chief Scientist) în cadrul companiei Anthropic și conduce departamentul de cercetare tehnică. Acesta deține un doctorat în fizică de la Universitatea Harvard și este profesor asociat la Universitatea Johns Hopkins din Baltimore.

Cercetările sale privind așa-numitele „legi de scalare” (scaling laws) au contribuit la identificarea unor tipare matematice care arată modul în care modelele de inteligență artificială își pot îmbunătăți performanța pe măsură ce dimensiunea lor, precum și volumul de date utilizat pentru antrenarea lor, cresc. Aceste studii au ajutat la stabilirea unui cadru pentru anticiparea comportamentului unor astfel de sisteme.

Chris Olah este specialistul în interpretabilitate. Are 34 de ani și este specializat în interpretabilitate, un domeniu al inteligenței artificiale axat pe înțelegerea modului în care funcționează modelele și a modului în care interacționează diversele lor componente.

Înainte de a se alătura companiei Anthropic, a condus cercetări pe această temă în cadrul OpenAI și a lucrat ca cercetător științific la Google Brain.

Sam McCandlish este arhitectul-șef al Anthropic. Are 36 de ani și este o prezență mai discretă decât ceilalți fondatori, deși are un rol central în structura tehnică a companiei. În calitate de arhitect-șef al Anthropic, el este implicat în conceperea și implementarea unor politici menite să reducă riscurile asociate cu inteligența artificială. Deține un doctorat în fizică de la Universitatea Stanford și o diplomă de licență în matematică și fizică de la Universitatea Brandeis, din apropiere de Boston. Înainte de a co-fonda Anthropic, el a lucrat în divizia responsabilă cu siguranța (safety division) din cadrul OpenAI.

De la un start-up, la o evaluare chiar și de aproximativ 1,5 trilioane de dolari

Anthropic a început ca orice start-up. El a fost fondat în 2021 de un grup de foști angajați OpenAI care și-au propus să dezvolte modele de inteligență artificială punând accent pe siguranță și pe controlul sistemelor. Produsul principal al companiei este Claude, o familie de modele de inteligență artificială care concurează cu ChatGPT și cu alte instrumente din acest sector. Compania a dezvoltat și Claude Code, un asistent conceput pentru sarcini de programare, care a câștigat popularitate în rândul dezvoltatorilor de software și al companiilor. Cererea în creștere pentru aceste produse a fost unul dintre factorii care au alimentat expansiunea comercială a companiei.

Conform documentației depuse pentru oferta publică inițială (IPO), Anthropic a atins, la data de 31 octombrie 2026, o rată anualizată a veniturilor de 81 de miliarde de dolari. Această cifră reprezintă o proiecție bazată pe ritmul observat al încasărilor, nu suma totală facturată efectiv pe parcursul anului.

Compania a raportat, de asemenea, un număr de 11.900 de clienți, fiecare generând venituri anuale de cel puțin 100.000 de dolari, adică o creștere semnificativă față de cei peste 1.500 de clienți înregistrați la sfârșitul anului 2025.

Făcând o comparație cu țara noastră, în anul 2026, PIB-ul nominal al României este estimat la 2.045 de miliarde de lei, circa 400 de miliarde de euro, conform proiectului de buget pe 2026.