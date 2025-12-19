PNL îşi întăreşte rândurile. Ludovic Orban: „Pe mine mă interesează strategia”/ Dragoş Pîslaru: „Când va avea loc vreo discuţie, vom vedea”

După ce noul şef al strategiei de partid, Ciprian Ciucu, a intrat la rupere în şefii de organizaţii, cu mandat de la Ilie Bolojan, se pare că urmează şi alte surprize pentru liberali. După şedinţa de la Vila Lac, de joi, în urma căreia gruparea anti-Bolojan din partid a jurat să se răzbune, liderul are în vedere să-i recheme pe acei liberali veritabili plecaţi din partid pe alte căi politice.

Potrivit informaţiilor vehiculate în spaţiul public, va exista o fuziune prin absorbţie între PNL, Forţa Dreptei şi chiar partidul lui Dragoş Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, REPER. Cei doi lideri ar urma să ocupe şi funcţiile de prim-vicepreședinți în cadrul formaţiunii.

Gândul i-a contactat pe cei doi preşedinţi de partid care au declarat:

„Am avut o discuţie cu dl Bolojan, acum trei săptămâni, în care am discutat despre o posibilă fuziune. De altfel, am şi declarat că există deschidere din ambele părţi pentru dialog. Însă, deocamdată nu s-a stabilit nimic. În primul rând, trebuie să existe o negociere între cele două partide, iar pentru asta trebuie să fie dat un mandat de negociere din partea forurilor statutare competente ale celor două partide, în urma Biroului Politic Naţional al PNL şi Forţa Dreptei. Pe mine mă interesează strategia partidului, direcţia politică. Întâi să se mandateze echipa de negociatori”, a declarat Ludovic Orban, pentru Gândul.

În schimb, Dragoş Pîslaru, spune că nu a existat o astfel de discuţie cu Ilie Bolojan sau cu altcineva din PNL.

„Apreciez, dar, nu. Când va avea loc vreo discuţie, vom vedea”, a declarat liderul REPER, pentru Gândul.

Potrivit altor surse din PNL, se pare că mişcarea operată de Ilie Bolojan a fost gândită încă din vară, în cadrul Congresului Extraordinar din 12 iulie, unde aproape 1.200 de delegați liberali au votat un birou politic format din 25 de membri, dar, în realitate, componența lui era stabilită la 27.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL Bucuresti. Se anunță cutremur în filialele de sector

PNL a validat acordul din Coaliție, la ședința de la Vila Lac. Reduceri de cheltuieli și schimbări în organizația din București