Mihaela Bilic a dezvăluit fără ce ingredient nu am putea să trăim. De ce alternăm dulcele cu săratul

19 dec. 2025, 09:40, Actualitate
Pofta de dulce care vine după masă sau nevoia bruscă de ceva sărat nu reprezintă simple capricii alimentare. În spatele lor se află mecanisme diferite ale corpului și creierului, care funcționează după reguli diferite. Nutriționistul Mihaela Bilic a explicat de ce ajungem să alternăm gusturile și care este ingredientul vital fără de care viața nu ar fi posibilă.

De ce apare pofta de dulce după sărat și invers

Aproape toată lumea a experimentat măcar o dată în viață ca după un desert să simtă nevoia de ceva sărat, iar după o masă sărată apare pofta de dulce. Acest joc al gusturilor nu este întâmplător și nici nu reprezintă o slăbiciune a voinței.

Potrivit Mihaelei Bilic, succesiunea aceasta apare pentru că dulcele și săratul răspund unor nevoie complet diferite ale organismului și sunt cerute de zone distincte din corp.

Dulcele reprezintă recompensa creierului

Zahărul este asociat adesea cu plăcerea, confortul și starea de bine. Creierul reacționează rapid la dulce, acesta stimulează eliberarea de substanțe care liniștesc, relaxează și oferă o senzație temporară de satisfacție.

Din punct de vedere nutrițional, organismul nu are o nevoie reală de zahăr. Dulcele nu este esențial pentru supraviețuire, nu hrănește celulele și nu furnizează nutrienți vital, ci doar energie rapidă, sub forma caloriilor goale.

Spre deosebire de zahăr, sarea este vitală pentru viață, a spus Mihaela Bilic, pe pagina sa de Facebook. Specialista atenționează că fără sare, organismul nu ar putea funcționa corect, iar echilibrul hidric ar fi imposibil de menținut.

Sarea, împreună cu apa, este esențială pentru:

  • menținerea apei în interiorul celulelor
  • funcționarea sistemului nervos
  • transmiterea impulsurilor nervoase
  • echilibrul electrolitic

Fără acest duo – apă și sare – corpul s-ar deshidrata rapid, iar viața ar fi pusă în pericol. De aceea, organismul știe să ceară sare, spre deosebire de zahăr, pe care nu îl solicită în mod natural.

Cele mai noi