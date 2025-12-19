Misiunea „Descurajarea Chinei”. Portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns în Guam. Pentru prima dată din 2022, SUA are două grupuri de atac în Pacificul de Vest, după desfășurarea anterioară a USS George Washington

Marina SUA a confirmat că portavionul USS Abraham Lincoln și grupul său de atac au ajuns în Guam, plasând simultan două grupuri de atac americane în Pacificul de Vest. Rara postură cu două portavioane are scopul de a descuraja China, de a liniști aliații și de a consolida dominația maritimă a SUA pe fondul creșterii tensiunilor regionale.

Statele Unite și-au consolidat semnificativ postura navală în Indo-Pacific, în urma confirm ării de către Flota SUA din Pacific a sosirii în Guam a portavionului USS Abraham Lincoln, din clasa Nimitz, pe 11 decembrie 2025, noteaz ă Army Recognition .

Odată cu un alt portavion american care operează deja în regiune, Marina SUA are acum dou ă grupuri de atac desfășurate simultan în Pacificul de Vest, o mi un semnal deliberat șcare considerată pe scară largă capentru a descuraja China și a consolida stabilitatea regională.

„Ambițiile Chinei de a domina Pacificul nu pot rămâne necontestate ”

Sosirea grupului de atac al portavionului USS Abraham Lincoln al Marinei SUA vine după desfășurarea anterioară a navei USS George Washington (CVN 73), care a acostat în Guam pe 1 decembrie.

Aceast ă prezență cu două portavioane este mai mult dec ât simbolic ă.

agresiunea chineză Reprezintă o mișcare operațională calculată și deliberată, menită să proiecteze puterea, să liniștească aliații și să descurajeze într-unul dintre cele mai volatile teatre maritime din lume.

De asemenea, marcheaz ă – pentru prima dată din 2022 – momentul î n care dou portavioane ale Marinei SUA operează simultan din Guam, subliniind rolul în expansiune al insulei ca element central al proiec ției forței americane în Indo-Pacific.

De la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, contracararea capacităților militare în creștere ale Chinei a devenit o prioritate majoră în domeniul apărării naționale.

Secretarul de război Pete Hegseth a subliniat că Statele Unite trebuie să mențină o superioritate navală clară în Pacific pentru a păstra stabilitatea regională și a respecta normele internaționale.

„Ambițiile Chinei de a domina Pacificul nu pot rămâne necontestate. De la Strâmtoarea Taiwan până la Marea Filipinelor, grupurile noastre de portavioane nu sunt doar simboluri ale forței. Ele reprezintă prima linie de apărare pentru interesele americane și stabilitatea regională”, a declarat Hegseth la începutul acestei luni.

Guam , teritoriu american vital din punct de vedere strategic

Guam este un teritoriu american vital din punct de vedere strategic, poziționat la intersecția rutelor aeriene și maritime critice. Locația, infrastructura și suveranitatea sa îl fac platforma ideală pentru susținerea operațiunilor de lungă durată ale grupurilor de atac ale portavioanelor și ale elementelor lor de sprijin.

Odată cu sosirea navei USS Abraham Lincoln, Guam găzduiește acum nu doar două portavioane cu propulsie nucleară, ci și echipa lor completă de nave de sprijin și escadrile aeriene.

Printre navele de luptă de suprafață desfășurate în cadrul grupului Lincoln se num ără distrugătoarele cu rachete ghidate din clasa Arleigh Burke, USS Spruance (DDG 111), USS Michael Murphy (DDG 112) și USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121).

Se așteaptă ca aceste nave de război să efectueze antrenamente avansate, patrule regionale și angajamente bilaterale cu marinele partenere în urm ătoarele săptăm âni.

Justificarea acestei desfășurări intensificate depășește simpla rotație obișnuită. Planificatorii militari americani răspund direct la dezvoltarea rapidă a forțelor navale ale Chinei, inclusiv la dezvăluirea celui de-al patrulea portavion, despre care se crede că este primul său portavion cu acoperiș plat cu propulsie nucleară și catapulte electromagnetice.

Această evoluție, mai notează Army Recognition, reprezintă un salt major înainte în aviația navală chineză și semnalează intenția Beijingului de a susține operațiuni maritime pe distanțe lungi și de a contesta dominația americană departe de țărmurile sale.

Oficialii serviciilor de informații americane și strategii navali consideră acest lucru o amenințare directă la adresa echilibrului regional de putere și un potențial instrument de coerciție în viitoarele conflicte care implică Taiwanul sau zonele disputate din Mările Chinei de Sud și de Est.

„ SUA pot deplasa o forță copleșitoare peste Indo-Pacific ”

Prezența a două grupuri de atac ale portavioanelor în Guam face parte dintr-o strategie americană mai amplă de a menține dominația în escaladarea situației și de a nega oricărui actor individual capacitatea de a schimba status quo-ul prin forță.

Aripa Aeriană Portavioane 9, îmbarcat ă la bordul navei USS Abraham Lincoln, aduce un mix robust de capabilități de atac, supraveghere și război electronic.

Aceasta include avioane F/A-18E/F Super Hornets, EA-18G Growlers, E-2D Advanced Hawkeyes și elicoptere MH-60R/S Seahawk.

Împreun ă cu distrugătoarele îmbarcate, aceste active formeaz ă o forță credibilă din punct de vedere al luptei, capabilă să desfășoare operațiuni integrate în mai multe domenii, de la superioritate aerian ă și control maritim p ân ă la război submarin și atacuri de precizie.

Această postură avansată nu are scopul doar de a liniști aliații, ci și de a complica planificarea militară chineză.

Analiștii din domeniul apărării susțin că SUA valorifică infrastructura consolidată și logistica desfășurată în avans a insulei Guam pentru a proiecta forțe în moduri sustenabile și imprevizibile.

„SUA se bazează puternic pe Guam nu doar ca punct de oprire, ci și ca bastion operațional consolidat. Această creștere a numărului de portavioane este un mesaj calibrat că SUA pot deplasa o forță copleșitoare peste Indo-Pacific, cu preaviz scurt, și o pot face de pe teritoriul suveran al SUA”, a declarat Dr. Marc Delaney, cercetător senior la Institutul Maritim al Pacificului.

„ P ortavionul de nescufundat al Pacificului”

Desfășurarea actuală umple, de asemenea, un gol temporar de capacitate lăsat de întoarcerea USS Ronald Reagan (CVN 76) în Statele Unite continentale pentru mentenanță, după ani de serviciu desfășurat în avans din Yokosuka, Japonia.

USS Abraham Lincoln și USS George Washington elimină acum acest gol, în timp ce Marina se preg ătește pentru următoarea fază a prezenței rotative, care va include probabil USS Carl Vinson (CVN 70) la începutul anului 2026.

Pân ă atunci, postura de portavion dublu din Guam asigură o putere aeriană ne întrerupt ă a portavionului într -o regiune marcat ă de puncte de criză în continu ă evoluție și provocări în cre ștere ale zonei gri.

Pe măsură ce Guam continuă să evolueze în ceea ce liderii de rang înalt din domeniul apărării numesc acum „portavionul de nescufundat al Pacificului”, rolul său în strategia militară a SUA devine din ce în ce mai central și mai vizibil.

„Desfășurările suprapuse ale USS Abraham Lincoln și USS George Washington nu sunt doar o decizie tactică – ele fac parte dintr-o doctrină strategică mai amplă, construită în jurul prezenței avansate persistente, a capacității de creștere rapidă a forțelor și a capacității inconfundabile de a proiecta dominația pe întregul teatru de operațiuni din Indo-Pacific”, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.

Sursa foto main – Departamentul de Război al SUA via Army Recognition

