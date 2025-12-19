Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Atacul asupra Justiției a început odată cu noua Strategie de Apărare a Statelor Unite”

Ion Cristoiu: „Atacul asupra Justiției a început odată cu noua Strategie de Apărare a Statelor Unite”

Andrei Rosz
19 dec. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Atacul asupra Justiției a început odată cu noua Strategie de Apărare a Statelor Unite”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum justiția este doar un instrument al unui război dintre SUA și Europa. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Războiul dintre palate este al doilea război. Adevăratul război este între administrația Trump și grupul germano-francez. Și vom vedea următorul fapt, toate aceste lucruri s-au ivit brusc, după apariția Strategiei de Apărare a Statelor Unite ale Americii.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum justiția este doar un instrument al unui război dintre SUA și Europa. Acesta a început prin a spune că scopul a fost să se pună mâna pe justiție. Războiul dintre palate (n.r. Palatul Cotroceni și Palatul Victoria), susține jurnalistul, este un război secundar. Principalul război este între administrația Trump și „grupul germano-francez”.

„Că vor să pună mâna pe Justiție. Războiul dintre palate este al doilea război. Adevăratul război este între administrația Trump și grupul germano-francez. Și vom vedea următorul fapt, toate aceste lucruri s-au ivit brusc, după apariția Strategiei de Apărare a Statelor Unite ale Americii. În acea strategie, ce se spune? Că e foarte important. Deci Statele Unite, după 1990 și înainte, au avut în strategia de apărare exportul de democrație. Adică vezi, domnule, vezi Cruciada lui Bush (n.r. George W. Bush, al 43-lea Președinte al SUA). Adică zicea, bă, în Irak sau în țările arabe, da, nu e democrație, și am pus la cale… Bun, acum a venit Trump și vrea export de suveranism. A anunțat, oficial, că în Europa va sprijini aceste mișcări. Problema este că această țară, întotdeauna… Și atunci, băieții au zis: ia să luăm noi justiția. Venirea, influența americană va fi mult mai ușoră dacă justiția este cea de acum. Da, hai să punem mâna pe justiție. Și vor fi probleme când va veni valul. Dar cred că asta este una din cauze.”, a explicat jurnalistul.

 

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Toți președinții au avut putere atunci când au ajuns la Cotroceni”
10:30
Ion Cristoiu: „Toți președinții au avut putere atunci când au ajuns la Cotroceni”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Protestul de la Londra nu a fost organizat de suveraniști. La Londra se află un grup care este un vârf de lance încă din 2014”
10:00
Ion Cristoiu: „Protestul de la Londra nu a fost organizat de suveraniști. La Londra se află un grup care este un vârf de lance încă din 2014”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „România este o țară exemplu la nivelul Uniunii Europene, dar tot au loc proteste organizate de pro-europeni”
08:00
Ion Cristoiu: „România este o țară exemplu la nivelul Uniunii Europene, dar tot au loc proteste organizate de pro-europeni”
ACTUALITATE Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că actuala administrație este oarecum de bună-credință, oarecum în folosul nostru
07:00
Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că actuala administrație este oarecum de bună-credință, oarecum în folosul nostru
ACTUALITATE Valentin Stan: Dacă în instanță se invalidează dosarul lui Georgescu, nu rămâi cu nimic în țara asta.
06:30
Valentin Stan: Dacă în instanță se invalidează dosarul lui Georgescu, nu rămâi cu nimic în țara asta.
VIDEO Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan este mult mai bun să fie președinte decât Nicușor Dan”
00:00
Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan este mult mai bun să fie președinte decât Nicușor Dan”
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război vine cu un preț: „O inversare completă și jenantă”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine au fost druizii?
ACTUALITATE Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
11:11
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
UTILE Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl folosesc zilnic
11:02
Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl folosesc zilnic
FLASH NEWS Rapperul Wiz Khalifa, dat în urmărire internațională. A fost condamnat la 9 luni după gratii în penitenciarele din România
10:53
Rapperul Wiz Khalifa, dat în urmărire internațională. A fost condamnat la 9 luni după gratii în penitenciarele din România
ACTUALITATE O afacere inspirată care explodează de Sărbători. Cum profită fermierii de această oportunitate de sezon
10:51
O afacere inspirată care explodează de Sărbători. Cum profită fermierii de această oportunitate de sezon
FLASH NEWS Trump suspendă programul „Loteria vizelor“, după atacul de la Universitatea Brown. Zeci de milioane de oameni au aplicat în 2025
10:51
Trump suspendă programul „Loteria vizelor“, după atacul de la Universitatea Brown. Zeci de milioane de oameni au aplicat în 2025

Cele mai noi