Ion Cristoiu: „Atacul asupra Justiției a început odată cu noua Strategie de Apărare a Statelor Unite”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum justiția este doar un instrument al unui război dintre SUA și Europa. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Războiul dintre palate este al doilea război. Adevăratul război este între administrația Trump și grupul germano-francez. Și vom vedea următorul fapt, toate aceste lucruri s-au ivit brusc, după apariția Strategiei de Apărare a Statelor Unite ale Americii.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum justiția este doar un instrument al unui război dintre SUA și Europa. Acesta a început prin a spune că scopul a fost să se pună mâna pe justiție. Războiul dintre palate (n.r. Palatul Cotroceni și Palatul Victoria), susține jurnalistul, este un război secundar. Principalul război este între administrația Trump și „grupul germano-francez”.