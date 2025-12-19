Ion Cristoiu: „Atacul asupra Justiției a început odată cu noua Strategie de Apărare a Statelor Unite”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum justiția este doar un instrument al unui război dintre SUA și Europa. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„Că vor să pună mâna pe Justiție. Războiul dintre palate este al doilea război. Adevăratul război este între administrația Trump și grupul germano-francez. Și vom vedea următorul fapt, toate aceste lucruri s-au ivit brusc, după apariția Strategiei de Apărare a Statelor Unite ale Americii. În acea strategie, ce se spune? Că e foarte important. Deci Statele Unite, după 1990 și înainte, au avut în strategia de apărare exportul de democrație. Adică vezi, domnule, vezi Cruciada lui Bush (n.r. George W. Bush, al 43-lea Președinte al SUA). Adică zicea, bă, în Irak sau în țările arabe, da, nu e democrație, și am pus la cale… Bun, acum a venit Trump și vrea export de suveranism. A anunțat, oficial, că în Europa va sprijini aceste mișcări. Problema este că această țară, întotdeauna… Și atunci, băieții au zis: ia să luăm noi justiția. Venirea, influența americană va fi mult mai ușoră dacă justiția este cea de acum. Da, hai să punem mâna pe justiție. Și vor fi probleme când va veni valul. Dar cred că asta este una din cauze.”, a explicat jurnalistul.